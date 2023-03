By

मुंबई : नात्यात एकमेकांच्या सुख-दु:खाची काळजी घेणे खूप गरजेचे असते. यामुळे नात्यातील प्रेमाचा गोडवा कधीच कमी होत नाही.

परंतु बरेचदा लोक चुकून अशा एखाद्याच्या बंधनात अडकतात जो त्यांना फक्त त्यांच्या स्वतःच्या आनंदासाठी आणि गरजांसाठी लक्षात ठेवतो. विचार करा तुमचा जीवनसाथी असा निघाला तर काय होईल ? (signs of selfish partner know your partner )

सामान्यतः स्वार्थी जोडीदाराशी तडजोड करूनच आयुष्य घालवता येते. त्यामुळे कधी कधी नाती तुटतात. अशा परिस्थितीत, हे टाळण्याचा मार्ग म्हणजे तुमच्या जोडीदाराच्या त्या गोष्टी तुम्ही आधीच लक्षात घ्या, ज्यात त्यांचा समावेश स्वार्थी लोकांच्या श्रेणीत होतो. येथे आम्ही तुम्हाला स्वार्थी व्यक्तींची काही लक्षण सांगत आहोत. हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

केवळा स्वत:च्या कम्फर्टचा विचार

जर तुमच्या जोडीदाराला फक्त स्वतःच्या आरामाची काळजी असेल, तर तुम्ही स्वार्थी व्यक्तीसोबत नात्यात आहात. अशी माणसे गरज पडल्यावर तुमच्या सोयीकडे दुर्लक्ष करण्याआधी एकदाही विचार करत नाहीत. बहुतेकांना लग्नानंतर जोडीदाराच्या या स्वभावाची माहिती होते जेव्हा कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या वाढतात.

स्वत:ची प्रशंसा करणे

स्वार्थी लोक फक्त स्वतःमध्येच चांगले पाहतात. जर त्याने तुमच्यासाठी काही केले तर तुम्ही त्याची स्तुती करण्याआधीच तो स्वतःची हजार वेळा स्तुती करतो.

जर तुमच्या जोडीदाराला फक्त तुम्ही केलेल्या गोष्टी आठवत नसतील. किंवा त्याने तुमच्यासाठी काय केले याची आठवण करून देत असेल तर अशा वेळी सावध रहा.

नेहमी वैयक्तिक अनुभवातून बोलणे

प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतःचा अनुभव असतो, ज्याच्या आधारे तो स्वतःसाठी योग्य-अयोग्य ठरवतो. अशा परिस्थितीत, जर नातेसंबंधात आल्यानंतर, तुम्हाला प्रत्येक निर्णय तुमच्या जोडीदाराच्या अनुभवाच्या आधारे घ्यावा लागतो, तर याचे कारण तुमच्या जोडीदाराचा स्वार्थी स्वभाव असू शकतो.

चुकीची माफी मागण्याऐवजी रागावणे

चुका प्रत्येक माणसाकडून होत असतात. पण आपली चूक कळूनही कोणी माफी मागितली नाही तर वाईट वाटते. जर तुमचा जोडीदारही त्याच्या चुकांसाठी सॉरी म्हणत नसेल किंवा त्याच्या चुकांबद्दल बोलताना रागावला असेल तर तो स्वार्थी स्वभावाचा असू शकतो.

मदतीसाठी जोडीदाराचे कौतुक न करणे

आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रत्येकाला इतरांच्या मदतीची आणि साथीची गरज असते. ऑफिसला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर घरी शिजवलेले अन्न मिळत असेल, तर तोही एक प्रकारचा आधारच आहे.

पण असे केल्याने तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला कधी कौतुक मिळाले आहे का ? नाही तर तुम्ही स्वार्थी माणसासोबत आयुष्य जगत आहात.