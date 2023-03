Girls Propose

मुंबई : दररोज समानतेची चर्चा होते, परंतु काही बाबतीत पुरुष अजूनही वरचढ आहेत. उदाहरणार्थ, मुली कधीच प्रपोज करत नाहीत.

एखाद्या मुलाला एखाद्या मुलीशी लग्न करायचे असेल तर मुलगाच तिला अंगठी देऊन प्रपोज करतो, हे शतकानुशतके चालत आले आहे. हे चित्रपटांमध्ये, टीव्ही मालिकांमध्ये आणि वास्तविक जीवनातही घडते. आता लग्नसराईतही वराकडून वधूला प्रपोज करण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे.

पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की हे काम फक्त मुलांनाच का करावे लागते ? एका ट्विटर थ्रेडवर या प्रकारचा प्रश्न विचारला गेला आणि उत्तरे खूप मनोरंजक आहेत. (why girls never propose to boys why girls never initiate relationship)

हे सर्व एका ट्विटर वापरकर्त्यापासून सुरू झाले ज्याने एक फोटो शेअर केला आणि प्रश्न विचारला की, मुली प्रपोज का करत नाहीत. हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा !

मुली प्रपोज का करत नाहीत ?

असोसिएटेड प्रेस-डब्ल्यूई टीव्ही पोलचे निकाल मुली रिलेशन का सुरू करत नाहीत यावर प्रकाश टाकतात. या सर्वेक्षणानुसार, केवळ एक तृतीयांश महिला स्वतः नात्यात प्रपोज करण्याचा विचार करतात. प्रपोज न करण्यामागची ही कारणे आहेत...

१. नकार

पहिले कारण म्हणजे नकार. महिलांना भीती वाटते की जर मुलाने नकार दिला तर त्यांना वाईट वाटेल. त्यांना स्वत:ची किंमत कमी वाटू लागेल आणि हे कारण नाकारता येणार नाही. हीच गोष्ट सोशल मीडियाच्या कमेंट्समधून समोर आली आहे की मुलींना नकाराची खूप भीती वाटते.

२. राजकुमारी भावना

मुलींना नेहमीच शिकवले जाते की जेव्हा एखादा मुलगा तिला प्रपोज करतो तेव्हा ती राजकुमारीसारखी असते. याच कारणामुळे मुली प्रिन्सेस फीलिंगसाठी प्रपोज करणे टाळतात.

३. बोल्ड असल्याचा शिक्का

एक कारण असेही समोर आले आहे की जर एखाद्या महिलेने एखाद्या मुलाला आवश्यकतेपेक्षा लवकर प्रपोज केले तर तिला बोल्ड असल्याचा टॅग मिळेल. लोक गैरसमज करून घेतील.

मुलींना सोशल फोबियाचा त्रास होतो आणि त्यामुळे त्या नात्यात पहिले पाऊल टाकायला घाबरतात. मुलींना वाटतं की त्यांनी आधी प्रपोज केलं तर लोक त्यांच्याकडे चुकीच्या नजरेने बघतील.

४. निराशेची भीती

मुलींना असे वाटते की जर त्यांनी मुलाला प्रपोज केले तर त्या हताश दिसतील. असे केल्याने मुलगा त्यांच्यापासून दूर जाईल. हे सामाजिक भीतीपेक्षा अधिक मानसिक भीती मानले जाऊ शकते.

५. योग्य माणूस सापडत नाही

अनेक मुलींना त्यांचा योग्य जोडीदार सापडत नाही, हाही एक घटक खरा आहे. प्रपोज करण्यासाठी निवडलेला माणूस योग्यच असेल याची खात्री त्यांना वाटत नाही.