बदलत्या राहणीमानानुसार आपल्या जीवनशैलीतही बदल दिसून येतात. याचा सर्वात जास्त परिणाम आपल्या चेहऱ्यावर दिसून येतो. चेहऱ्यावरील मुरुम ही समस्या अनेकांना भेडसावते. मग चेहऱ्यावर येणारे मुरुन घालवायचे कसे? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. यासाठी विविध उपाय केले जातात. मात्र अनेकदा हे उपाय करुनही काहीही फायदा होत नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का चेहऱ्यावरील मुरुम घालवण्यासाठी बडीशेप अधिक फायदेशीर असते. (home remedies for face pimples or skin acne face pack of badishep or fennel seeds)

चेहऱ्यावरील पिंपल्स, काळे डाग बडीशेपमुळे नाहीसे होतात. त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी बडीशेप उत्तम पर्याय आहे. बडीशेपपासून तयार करण्यात आलेल्या फेसपॅकमुळे तर तुम्हाला नक्की फायदा होणार. चला तर जाणून घेऊया हा फेसपॅक कसा तयार करायचा?

