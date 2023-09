त्वचेची काळजी घेण्यासाठी अनेकजण विविध उपाय करत असतात. काहीजण बाजारात मिळणाऱ्या स्किन केअर प्राॅडक्ट Skin Care प्रोडक्टला पसंती देतात. तर काही जण मात्र घरगुची उपाय करणं पसंत करतात. Skin Care Tips in Marathi use these flowers to cure naturally

त्वचेची काळजी Skin Care घेत असताना कायम कमीत कमी केमिकल्स असलेले प्राॅडक्ट वापरणं किंवा खास करून नैसर्गिक Natural Products गोष्टींचा वापरणं करणं हे केव्हाही फायदेशीर ठरतं. यामुळे त्वचेचं नुकसान होत नाही. शिवाय हे तुमच्या खिशाला देखील परवडणारं असतं.

त्वचेसाठी नैसर्गिक उपाय करत असताना आपण अनेकदा आपल्या स्वयंपाक घरातील Kitchen विविध वस्तू म्हणजेच, हळद, बेसन, दूध यांचा वापर करतो. पण तुम्हाला माहित आहे का त्वचा मऊ आणि उजळ व्हावी यासाठी तुम्ही फुलांचा देखील वापर करू शकता.

होय, फुलांच्या वापरामुळे देखील त्वचेच्या समस्या दूर होऊन त्वचा मऊ, उजळ होवून त्वचेवर ग्लो येऊ शकतो. आपल्या आसपास मिळणाऱ्या किंवा अगदी सहज उपलब्ध होणाऱ्या काही फुलांपासून तुम्ही चेहऱ्याची काळजी घेऊ शकता.

झेंडुचं फूल- झेंडूच्या फुलामध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीइंफ्लेमेटरी गुणधर्म आढळतात. यामुळे चेहऱ्यावर येणाऱ्या पुटकुळ्या आणि मुरम कमी होण्यास मदत होते. २-३ झेंडूच्या फुलांच्या पाकळ्यांमध्ये १ चमचा गुलबापाणी टाकून बारीक वाटून घ्या. यासाठी तुम्ही मिक्सरमध्ये देखील पेस्ट तयार करू शकता.

या पेस्टमध्ये १ चमचा अॅलोवेराजेल टाका. आता हा फेसपॅक चेहऱ्याला १०-१५ मिनिटांसाठी लावून ठेवा. त्यानंतर चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा. आठवड्यातून दोनदा या फेसपॅकचा वापर करा.

गुलाबाचं फूल- स्किन केअरमध्ये गुलाबाचा वापर पुर्वापार होत आला आहे. अनेक स्किन केअर प्राॅडक्टमध्ये देखील गुलाबाचा वापर होतो. गुलाबातील गुधधर्मांमुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते. तसचं कोरडी किंवा रुक्ष त्वचा असलेल्यांसाठी हा गुलाबाच्या फुलांचा फेसपॅक फायदेशीर ठरतो.

हा फेसपॅक तयार करण्यासाठी गुलाबाची पानं काही तासांसाठी दुधामध्ये भिजत ठेवा. त्यानंतर याची पेस्ट तयार करा. त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा मध टाका. या फेसपॅक चेहऱ्याला १५ मिनिटांसाठी लावून ठेवा. त्यानंतर चेहरा धुवा.

या फेसपॅकमधील मध आणि दुधामुळे त्वचा मऊ होवून त्वचेवर ग्लो येण्यास मदत होईल.

जास्वंदींचं फूल- पूजेसाठी किंवा गणरायाला अर्पण करण्यात येत असलेल्या जास्वंदींच्या फूलाचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत. केस मजबूत आणि दाट होण्यासाठी देखील जास्वंदीच्या फूलांचा वापर केला जातो. जास्वंदीच्या फुलांमध्ये अँटीएजिंग गुणधर्म असतात.

तसंच जास्वंदीच्या फुलांमध्ये असलेल्या ऑर्गेनिक अॅसिड्मुळे नैसर्गिक एक्सफोलिएटर म्हणून ते चेहऱ्यासाठी उपयुक्त ठरतं. तसचं प्रखर सुर्य किरणांमुळे त्वचेचं होणारं नुकसान भरून काढण्यास तसचं काळे डाग दूर करण्यास जास्वदीचं फूल मदत करत.

यासाठी जास्वंदीच्या फूलाची १-२ चमचा गुलाबपाणी घेऊन पेस्ट तयार करा. तुम्ही जास्वंदीची पावडर देखील वापरू शकता. त्यानंतर ही पेस्ट चेहऱ्याला २० मिनिटांसाठी लावून ठेवा. या फेसपॅकमुळे चेहरा स्वच्छ होवून उजळण्यास मदत होईल.

अशा प्रकारे आपल्या सभोवताली सहज मिळणाऱ्या फुलांचे त्वचेसाठी अत्यंत उपयुक्त फायदे आहेत. तेव्हा खर्च न करता तुम्ही या फुलांचा स्किन केअर रुटीनमध्ये समावेश करा.

