Winter Fashion Tips : थंडीतही राहा स्टायलिश! जुन्या स्वेटरला द्या नवा लूक...जाणून घ्या ‘टर्टलनेक’चा ट्रेंडी तडका!

Smart tips : थंडीचा सुगावा लागला, की स्वेटरची गरज भासू लागते; पण स्वेटर म्हणजे फक्त थंडीपासून बचावाचे साधन नसून ते एक स्टायलिश फॅशन ॲक्सेसरीसुद्धा आहे. त्याबाबत काही कानमंत्र बघूया. फिटिंगवर द्या लक्ष स्वेटर नेहमी आपल्या शारीरिक रचनेनुसार घ्या. .स्वेटर खूप घट्ट नको आणि खूप ढिलाही नको. तुम्ही स्लिम असाल, तर फिटेड किंवा सेमी-फिटेड स्वेटर निवडा. स्थूल असल्यास, ढिले स्वेटर टाळा, त्याऐवजी स्ट्रेचेबल फॅब्रिकचे स्वेटर घ्या. नेकलाइनची जादू स्वेटरची नेकलाइन आपला लूक पूर्णपणे बदलू शकते..व्ही-नेक, राऊंड नेक, टर्टलनेक/पोलो नेक, ऑफ-शोल्डर नेक यांपैकी कोणता प्रकार आपल्याला शोभेल आणि आवडेल ते लक्षात घ्या आणि त्यानुसार स्वेटरची निवड करा. रंग आणि प्रिंटची निवड स्वेटर गडद (उदाहरणार्थ, काळा, नेव्ही, ब्राऊन, मरून) असेल, तर खाली कोणतेही बॉटम्स (जीन्स, ट्राउझर्स, लेगिंग्स) घालता येतात. .पांढरा, निळा, गुलाबी, मिंट हलके रंग कोणत्याही ऋतूत छान दिसतात. फ्लोरल, ज्योमेट्रिक किंवा स्ट्रायप्स प्रिंटचे प्रिंटेड स्वेटर स्वेटर आपल्या लूकमध्ये विविधता आणू शकतात. स्टायलिंगची काही ट्रेंडी तंत्रे स्वेटरच्या आत एक रंगीबेरंगी शर्ट किंवा कुर्ता घाला. त्याचा कॉलर आणि कफ्स स्वेटरबाहेर दाखवा. हा एक क्लासिक आणि स्मार्ट लुक आहे. .Winter Fitness Tips: वाढत्या थंडीत स्वत:ला अॅक्टिव कसे ठेवावे? जाणून घ्या 'या' ३ सोप्या पद्धती.थोडी उबदार हवा असल्यास स्वेटर आपल्या पाठीवर टाकून पुढे गाठ मारा. लांब (थाई-लेंथ) आणि फिटेड स्वेटर ड्रेस म्हणून घालता येतात. ढगळ स्वेटर घातल्यास, त्याच्या मध्यभागी एक पातळ बेल्ट बांधा. स्वेटर हा लेअरिंगचा मस्त आधार आहे. त्याखाली टॉप, त्याखाली शर्ट अशा लेयर्समध्ये तो घाला.