Winter Fashion Tips : थंडीतही राहा स्टायलिश! जुन्या स्वेटरला द्या नवा लूक...जाणून घ्या ‘टर्टलनेक’चा ट्रेंडी तडका!

Sweater Fashion Tips : स्वेटरला फक्त थंडीपासून बचावाचे साधन न मानता, एक स्टायलिश फॅशन स्टेटमेंट कसे बनवायचे? फिटिंग, योग्य नेकलाइन (टर्टलनेक, व्ही-नेक) आणि आकर्षक लेअरिंग तंत्राबद्दलच्या खास टिप्स जाणून घ्या.
Smart tips : थंडीचा सुगावा लागला, की स्वेटरची गरज भासू लागते; पण स्वेटर म्हणजे फक्त थंडीपासून बचावाचे साधन नसून ते एक स्टायलिश फॅशन ॲक्सेसरीसुद्धा आहे. त्याबाबत काही कानमंत्र बघूया. फिटिंगवर द्या लक्ष स्वेटर नेहमी आपल्या शारीरिक रचनेनुसार घ्या.

