Smart Watch चा गेल्या काही वर्षांमध्ये ट्रेंड वाढू लागला आहे. स्मार्ट वॉचमुळे तुम्हाला मोबाईलमधील नोटीफिकेशन पाहणं, कॉल रिसिव्ह करणं शक्य होते. त्याचसोबत आरोग्याच्या अनेक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी देखील स्मार्ट वॉचमध्ये विविध फिचर्स देण्यात आले आहेत. Smart Tips How to save the battery of your smart watch

यामध्ये तुम्हाला तुमची पावलं मोजणं, ऑक्सिजन लेव्हल, हार्टबीट, शरीरातील वॉटर लेव्हल अशा विविध गोष्टी ट्रॅक करता येतात.

अलिकडे तर मोबाईल कंपन्यांनी देखील विविध रेंजचे स्मार्ट वॉच लॉन्च Smart Watch करण्यास सुरुवात केली आहे. अगदी १५०० रुपयांपासून स्मार्ट वॉच बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. स्मार्ट वॉच हे हातात सतत घातलं जातं तसंच ते चार्ज ही करणं गरजेचं असतं. अनेकदा स्मार्ट वॉच सतत घातल्याने त्याची बॅटरी Battery जलद गतीने उतरते.

काही वेळेस स्मार्ट वॉचची बॅटरी जास्त काळ टिकते तर काही वेळेस मात्र जलद उतरते. यासाठीच आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्स देणार आहोत. ज्यामुळे तुमच्या स्मार्ट वॉचची बॅटरी जास्त काळ टिकेल.

नोटिफिकेशन- अनेकदा स्मार्ट वॉचमध्ये सर्वच अॅपचे नोटीफिकेशन notification सुरु असतात. यामुळे स्मार्टवॉचची बॅटरी जलद गतीने उतरू शकते. यासाठी तुम्ही आवश्यकता नसलेल्या किंवा वापरात नसलेल्या अॅपचे नोटीफिकेशन बंद करा. नोटीफिकेशनमुळे बॅटरी लवकर नील होते.

हे देखिल वाचा-

ब्राईटनेस- स्क्रीनचा ब्राइटनेस जर तुम्ही जास्त ठेवत असाल तरी देखील स्मार्ट वॉचची बॅटरी कमी वेळेत उतरू शकते. यासाठीच स्मार्ट वॉचच्या स्क्रिनचा ब्राइटनेस कमी करून तुम्ही बॅटरी टिकवून ठेवू शकता.

पाॅवर सेव्हिंग मोड- जेव्हा स्मार्ट वॉचची बॅटरी जलद गतीने उतरत आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल तेव्हा तुम्ही Power Saving Mode ऑन करू शकता. यामुळे बॅकग्राउंडला सुरु असलेले प्रोग्रॅम बंद होतील आणि बॅटरीची बचत होईल.

GPS- स्मार्ट वॉचची बॅटरी जलदगतीने उतरण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे सतत जीपीएस सुरु राहणं. सतत GPS सुरु ठेवल्याने स्मार्ट वॉचची बॅटरी लवकर ड्रेन होते. यासाठीच गरज नसताना जीपीएस बंद करा.

सॉफ्टवेअर अपडेट- स्मार्टवॉचला अपडेट ठेवण्यासाठी सॉफ्टवेअर अपडेट करणं गरजेचं आहे. यामुळे नवे फिचर्स मिळण्यासोबत बॅटरी लाइफ चांगलं राहण्यास मदत होते.

या काही गोष्टींसोबतच जर तुम्हाला आवश्यकता नसेल तर सतत स्मार्टवॉच ऑन ठेवू नका यामुळे देखील स्मार्टवॉचची बॅटरी जास्त काळ टिकण्यास मदत होईल.