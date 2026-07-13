Smartphone Survey: स्क्रीन फुटली,फोन बदलला! ५३% भारतीयांनी खरेदी केला नवीन फोन!

Glass Broken, Phone Changed: तुमच्याही स्मार्टफोनची स्क्रीन किंवा काच कधी फुटली आहे का ? आणि त्यामुळे तुम्ही नवीन फोन घेण्याचा विचार केलाय? भारतातील बहुतांश मोबाईल युजर्सची हीच कहाणी आहे. डिस्प्ले क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या 'कॉर्निंग' (Corning Inc.) या कंपनीच्या एका नवीन अभ्यासानुसार, भारतातील तब्बल ५३% लोकांनी त्यांच्या फोनची काच फुटल्यामुळे वेळेआधीच नवीन स्मार्टफोन खरेदी केला आहे. भारतातील १,५०० हून जास्त स्मार्टफोन युजर्सवर करण्यात आलेल्या या सर्व्हेतून काही रंजक आणि धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.वर्षभरात ८७% लोकांच्या हातातून सुटला मोबाईल!स्मार्टफोन आता फक्त फोन राहिला नसून ते लोकांचे ऑफिस, मनोरंजनाचे साधन आणि बँक बनला आहे. त्यामुळे फोन हातातून पडल्यास लोकांना प्रचंड मानसिक त्रास होतो.८७% युजर्सनी मान्य केले की, गेल्या एका वर्षात त्यांच्या हातातून किमान एकदा तरी फोन खाली पडला आहे.५६% लोक फोन खाली पडण्याच्या भीतीने नेहमी चिंतेत असतात, कारण त्यांना फोनच्या स्क्रीनच्या टिकाऊपणाबद्दल (Durability) खात्री नसते.फोनची काच फुटल्यास दर ५ पैकी एका युझरला तो फोन दुरुस्त करावाच लागतो. या दुरुस्तीसाठी जवळपास अर्ध्याहून अधिक ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. .ब्रँड बदलण्याचे मुख्य कारण: 'ड्युरॅबिलिटी' (Durability)"स्मार्टफोन आता लोकांच्या जगण्याचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. त्यामुळे फोन मजबूत असणे ही आता दुय्यम गोष्ट राहिलेली नाही, तर तो ग्राहकांचा मुख्य हक्क बनला आहे. ग्राहकांना असा फोन हवा आहे जो दैनंदिन वापरात पडला तरी फुटणार नाही," — अँड्र्यू बेक (व्हाईस प्रेसिडेंट आणि जनरल मॅनेजर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास).सर्व्हेनुसार, ६१% भारतीय ग्राहक फोन खरेदी करताना तो किती मजबूत आहे (Durability claims) हे पाहूनच निर्णय घेतात..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.ग्राहकांना नेमके काय हवे आहे?५२% लोकांना 'ड्रॉप प्रोटेक्शन' (पडल्यावर न फुटणारा फोन) हवा आहे.४८% लोकांना 'स्क्रॅच रेझिस्टन्स' (स्क्रीनवर चरे न पडणे) हवे आहे.५२% लोकांना फोनच्या पुढच्या बाजू इतकीच मागची बाजूही मजबूत हवी आहे.मजबूत स्क्रीनसाठी जास्तीचे पैसे मोजायलाही भारतीय तयार!या अभ्यासात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे, ७४% भारतीय ग्राहक जर फोनचे कव्हर मटेरियल आणि काच मजबूत असेल, तर त्यासाठी थोडे जास्त पैसे मोजायलाही तयार आहेत.५८% ग्राहकांसाठी डिस्प्लेची स्पष्टता (Clarity) ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.५३% ग्राहकांनी कॅमेरा लेन्सच्या मजबूतीला (Camera lens durability) जास्त प्राधान्य दिले आहे..'गोरिल्ला ग्लास'वर ग्राहकांचा मोठा विश्वास!भारतात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास (Corning Gorilla Glass) बद्दल मोठी जागरूकता पाहायला मिळत आहे.सर्व्हेतील ६६% ग्राहकांनी 'कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास' हे नाव ओळखले.६४% लोकांनी स्पष्ट केले की, जर एखाद्या स्मार्टफोनमध्ये गोरिल्ला ग्लास असेल, तर ते तो फोन खरेदी करण्याचा जास्त विचार करतील.थोडक्यात,आता भारतीय ग्राहकांना फक्त चांगला कॅमेरा किंवा रॅम नको आहे, तर तो फोन हाताळताना किती मजबूत आहे आणि किती टिकेल, याला ग्राहक सर्वात जास्त महत्त्व देत आहेत. तुमच्या फोनची स्क्रीन सुरक्षित आहे ना? .१९ वर्षांचा झाला iPhone; सुरुवातीला नव्हते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ! जाणून घ्या Apple च्या पहिल्या स्मार्टफोनची गोष्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.