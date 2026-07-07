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Monsoon Mobile Waterproofing Tips: पावसाच्या पाण्यात फोन भिजलाय? लगेच करा 'हे' एक काम; हजारो रुपयांचा वाचेल खर्च

How To Protect Your Phone From Monsoon Water Damage: पावसात फोन भिजल्यानंतर कोणत्या चुका टाळाव्यात आणि फोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्वरित काय करावे, जाणून घ्या सोप्या टिप्स.
Phone Got Wet in Rain? Do This One Thing Immediately to Avoid Costly Repairs

Phone Got Wet in Rain? Do This One Thing Immediately to Avoid Costly Repairs

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

How To Dry Water Damaged Phone : सध्या पावसाळा सुरु आहे आणि पावसाळ्यात अचानक फोन पाण्यात पडणं किंवा पावसात भिजणं ही सामान्य गोष्ट आहे. अशावेळी अनेक जण घाईघाईत फोन चालू करून पाहतात, चार्जिंगला लावतात किंवा हेअर ड्रायरने वाळवण्याचा प्रयत्न करतात. पण अशा चुका फोनचं कायमचं नुकसान करू शकतात. त्याऐवजी तुम्ही जर योग्य पद्धतीने काही सोप्या गोष्टी केल्या तर फोन वाचण्याची शक्यता जास्त पटीने वाढते.

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