Winter Skincare : थंडीत चेहरा कोरडा पडतोय? स्मिता शेवाळेचे विंटर ग्लो सीक्रेट्स! त्वचा राहील चमकदार

स्मिता शेवाळेग्लॅमरच्या क्षेत्रात आल्यापासून मेकअप हा माझ्यासाठी अविभाज्य भाग बनला आहे. शूटिंग, फोटोशूट, प्रमोशन, उद्घाटन समारंभ, निरनिराळे कार्यक्रम अशा ठिकाणी जाताना मेकअप करावाच लागतो..ही आता माझ्या क्षेत्राची गरजच आहे आणि मी ते स्वीकारलं आहे. कुठेही गेलं, की सगळ्यांबरोबर फोटो काढणं होतंच आणि त्यामुळे नाईलाजास्तव प्रेझेंटेबल राहणं गरजेचं असतं. मला या सगळ्या गोष्टी करायला आवडतातसुद्धा; पण घरी असल्यानंतर मात्र हा कुठलाही मुखवटा चेहऱ्यावर आवडत नाही. मेकअपची लेअरिंग करण्याआधी आपली स्वतःची त्वचा उत्तम असेल, तर मेकअप आपल्या चेहऱ्यावर छान बसतो. .रोजच्या वेगवेगळ्या प्रॉडक्ट्सच्या भडीमारामुळे चेहरा उत्तम राहण्यासाठी स्किन केअर गरजेचं असतं हे मला फार पूर्वी कळल्यामुळे मी इतकी वर्षं माझ्या त्वचेची उत्तम काळजी घेऊ शकले. खासकरून हिवाळ्यात काळजी कशी घ्यायची यावर मी खूप अभ्यास केला होता. माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर याचे खूप व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. .हिवाळा सुरू होताच वातावरणातील ओलावा कमी होतो आणि त्याचा सर्वांत जास्त परिणाम त्वचेवर दिसून येतो. थंड वारा, कोरडे तापमान आणि गरम पाणी यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल नष्ट होते. परिणामी त्वचा निस्तेज दिसते आणि कधी कधी खाज येणे, ओठ फुटणे, हात-पायांवर पांढरेपणा दिसणे अशा समस्या सुरू होतात. .शरीराची त्वचा तर दिसतेच; पण चेहऱ्याची काळजी अधिक आवश्यक असते कारण वातावरणातील बदल परिणाम करत असतात. खरं सांगायला गेलं, तर हिवाळ्यामध्ये चेहऱ्याची, आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी यावर खूप पॉडकास्ट्स माझ्या चॅनेलवर बघायला मिळतील. आयुर्वेदतज्ज्ञ, डॉक्टर, त्वचारोगतज्ज्ञ हे सगळे माझ्या चॅनेलवर येऊन गेल्यामुळे चेहऱ्याची काळजी कशी उत्तमरीत्या घ्यावी हे मला कळाल आहे.तुमचा चेहरा सतेज आणि प्रफुल्लित असेल, तर आपोआप तुमचा आत्मविश्वास वाढतो या बाबतीत माझं ठाम मत आहे आणि म्हणून त्वचेची काळजी घेणं हे तितकंच गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आयुर्वेदानुसार हिवाळा हा त्वचेची पोषणक्षमता वाढवण्याचा ऋतू आहे. या काळात शरीराचा अग्नी म्हणजेच पचनशक्ती वाढलेली असते..त्यामुळे पौष्टिक, स्निग्ध आणि रसयुक्त आहार घेतल्यास त्वचेला आतून पोषण मिळतं. बाह्य त्वचा मऊ, लवचिक आणि तेजस्वी ठेवण्यासाठी मॉइश्चरायझिंग आणि ऑइल मसाज फार महत्त्वाचा ठरतो. याचबरोबर पुरेसं पाणी पिणं, रात्री झोप पूर्ण घेणं आणि उगाच कठोर स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स न वापरणं हेही तितकंच गरजेचं आहे..Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं.रोज ऑइल मसाज करास्नान करण्यापूर्वी चेहरा व शरीरावर तीळ तेल/ बदाम तेल/ खोबरेल तेल लावून हलक्या हातानं मसाज करा.त्वचेतील ओलावा टिकतो व नैसर्गिक चमक वाढते.मॉइश्चरायझिंग फेसवॉश वापराहार्श सोप्स किंवा फोमिंग फेसवॉश टाळा. क्रीम-बेस्ड किंवा हायड्रेटिंग क्लिंझर निवडा.नैसर्गिक तेल नष्ट न करता त्वचा मऊ राहते.ओठ आणि त्वचेची काळजीहिवाळ्यातही यूव्ही किरण तीव्र असतात. सनस्क्रीन + लिप बाम दररोज वापरा.टॅनिंग, डार्कनेस आणि ओठ फुटणे कमी होते.अतिशय गरम पाणी टाळाअतिशय गरम पाण्यामुळे त्वचा खूप लवकर कोरडी पडते.अंघोळ, चेहरा धुण्यासाठी फक्त कोमट पाणी वापरा.