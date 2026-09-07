Social Media: 'Likes' मुळे वाढतोय मानसिक ताण? Post's च्या मोहात अडकतात डिप्रेशनग्रस्त लोक; संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

How Online Validation Affects Mental Health?: सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर त्याला किती 'लाइक्स' मिळतात आणि ती पोस्ट कोणी 'लाइक' केली, यावर अनेकांचा मूड अवलंबून असतो. पोस्ट लोकप्रिय ठरल्यास तात्पुरता आनंद मिळतो, हे यापूर्वीच्या अभ्यासांत समोर आले होते. पण आता 'JAMA Psychiatry' या जगप्रसिद्ध नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नव्या संशोधनाने याविषयी अत्यंत महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. मानसिक आरोग्य आणि सोशल मीडियाच्या वापराबाबत जुने दावे खोडून काढणारा हा अभ्यास मानसोपशास्त्र क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे..काय सांगतो नवीन संशोधन अहवाल?जुने दावे ठरले चुकीचे: याआधीच्या संशोधनांमध्ये असा दावा केला जात होता की नैराश्यग्रस्त (Depressed) व्यक्ती कोणत्याही सकारात्मक प्रतिसादाला तुलनेने कमी प्रतिक्रिया देतात. पण, या नव्या अभ्यासाने हा निष्कर्ष पूर्णपणे मोडीत काढला आहे.तीव्र वर्तनात्मक प्रतिसाद: नव्या संशोधनानुसार, नैराश्याचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना सोशल मीडियावर जितके जास्त 'लाइक्स' मिळतात, तितकीच पुढील दिवशी त्यांची पुन्हा नवी पोस्ट करण्याची प्रवृत्ती वेगाने वाढते.अँक्शस-डिप्रेशनचा प्रभाव: नैराश्य, चिंता आणि उदासीनतेची मिश्र लक्षणे (Anxious Depression) असलेल्या व्यक्तींमध्ये 'लाइक्स' मिळताच अधिक पोस्ट करण्याचा हा स्वभाव प्रकर्षाने दिसून आला आहे..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .प्रिन्स्टन विद्यापीठाचा १.७ कोटी पोस्ट्सवर अभ्यासविशाल डेटासेट: प्रिन्स्टन विद्यापीठातील डॉ. डॅन-मिर्सिया मिरेया आणि त्यांच्या टीमने ट्विटरच्या (X) ३ स्वतंत्र डेटासेटमधील ७,७३६ वापरकर्त्यांच्या तब्बल १.७ कोटींहून अधिक पोस्ट्सचे बारकाईने विश्लेषण केले.संशोधनाची पद्धत: वापरकर्त्यांना दररोज मिळालेले सरासरी 'लाइक्स' आणि त्यानंतरच्या दिवशी त्यांनी केलेल्या पोस्टची संख्या यांची तुलना करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला.विश्वासार्ह निष्कर्ष: तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये (स्वतःहून नैराश्य घोषित केलेले, ऑनलाइन जाहिरातीद्वारे निवडलेले आणि वैद्यकीय चाचणी पूर्ण केलेले) एकसारखेच निकाल आढळल्याने या संशोधनाची विश्वासार्हता अधिक मजबूत झाली आहे..इतर मानसिक लक्षणे अन् प्रत्यक्ष आयुष्यातील वर्तनकम्पल्सिव्हिटीचा अभ्यास: संशोधकांनी 'कम्पल्सिव्हिटी' आणि नको असलेले विचार (Intrusive Thoughts) यांसारख्या लक्षणांचाही अभ्यास केला.लाइक्सशी संबंध नाही: हे प्रमाण जास्त असलेल्या व्यक्ती 'लाइक्स' किंवा प्रतिसादाची पर्वा न करता नियमितपणे पोस्ट करत असल्याचे दिसून आले.प्रत्यक्ष वर्तनाचा अभ्यास: हा अभ्यास प्रयोगशाळेबाहेर प्रत्यक्ष सोशल मीडियाच्या वापराच्या आधारे करण्यात आल्यामुळे संगणकीय मानसोपचारशास्त्र (Computational Psychiatry) क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..Yoga For Everyone: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व वयोगटांसाठी 'ही' आहेत सर्वोत्तम योगासने! आरोग्य अन् मानसिक शांतीची पक्की गॅरंटी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.