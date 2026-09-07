लाइफस्टाइल

Social Media: 'Likes' मुळे वाढतोय मानसिक ताण? Post's च्या मोहात अडकतात डिप्रेशनग्रस्त लोक; संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

Social Media Likes and Depression: नैराश्यात सतत पोस्ट करण्याची इच्छा होतेय? पोस्टला मिळणारा एक 'लाइक' कसा बदलतो मानसिक आरोग्य? 'JAMA Psychiatry' अभ्यासातील मोठा दावा....
Does Getting Likes Increase Social Media Activity in Depressed Users?

Does Getting Likes Increase Social Media Activity in Depressed Users?

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

How Online Validation Affects Mental Health?: सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर त्याला किती 'लाइक्स' मिळतात आणि ती पोस्ट कोणी 'लाइक' केली, यावर अनेकांचा मूड अवलंबून असतो. पोस्ट लोकप्रिय ठरल्यास तात्पुरता आनंद मिळतो, हे यापूर्वीच्या अभ्यासांत समोर आले होते. पण आता 'JAMA Psychiatry' या जगप्रसिद्ध नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नव्या संशोधनाने याविषयी अत्यंत महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. मानसिक आरोग्य आणि सोशल मीडियाच्या वापराबाबत जुने दावे खोडून काढणारा हा अभ्यास मानसोपशास्त्र क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
lifestyle
stress
Facebook
depression
post
Twitter
mental health
instagram
YouTube
symptoms of Depression
health
mental health awareness
teenage depression issues
mental clarity exercises
social media guidelines
understanding teenage depression
social media impact
Marathi News Esakal
www.esakal.com