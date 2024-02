लाइफस्टाइल

Sonam Kapoor Saree : स्टाईल आयकॉन सोनम कपूरने का नेसली 35 वर्षांपूर्वीची साडी? लग्नातील पारंपारिक लूकसाठी आहे बेस्ट ऑप्शन

Best option for a traditional wedding look: बॉलिवूडची फॅशन क्वीन अभिनेत्री सोनम कपूर तिच्या अनोख्या स्टाईल स्टेटमेंटसाठी आणि अभिनयासाठी ओळखली जाते. पारंपारिक असो की मॉर्डन ती प्रत्येक लूकमध्ये सुंदर दिसते.