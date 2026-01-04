लाइफस्टाइल

रडणं, आठवण काढणं अन् पुढे जाणं… हे योग्य आहे का? जया किशोरीने सांगितलं मनाला भिडणारं सत्य

Jaya Kishori On Breakup: "जो है, ठीक है" या पुस्तकातील एका प्रकरणात जया किशोरी स्पष्ट सांगतात की एखाद्याची आठवण काढणे चुकीचे का नाही तर योग्य का आहे. त्या त्यावर मात करण्याचे काही मार्ग देखील सांगतात.
missing someone after breakup in natural

missing someone after breakup in natural

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

jaya kishori emotional motivation speech: कथाकार, प्रेरक वक्ता आणि आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी तिच्या भजन आणि कथांसाठी जगभरात लोकप्रिय आहे. ती अनेकदा अशा विषयांवर चर्चा करते ज्यांशी लोक जोडले जाऊ शकतात. तिच्या "जो है, ठीक है" या पुस्तकात ती नातेसंबंध, ब्रेकअप आणि त्यांच्याशी संबंधित आठवणींवर प्रामाणिकपणे चर्चा करते. जया किशोरी मानते की एखाद्याला गमावणे ही कमकुवतपणा किंवा चूक नाही. ब्रेकअपनंतर निर्माण होणाऱ्या भावना पूर्णपणे मानवी असतात.

Loading content, please wait...
motivational story
Lover
Relationship Tips
Memory
Love
Relationship

Related Stories

No stories found.