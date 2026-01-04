रडणं, आठवण काढणं अन् पुढे जाणं… हे योग्य आहे का? जया किशोरीने सांगितलं मनाला भिडणारं सत्य

jaya kishori emotional motivation speech: कथाकार, प्रेरक वक्ता आणि आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी तिच्या भजन आणि कथांसाठी जगभरात लोकप्रिय आहे. ती अनेकदा अशा विषयांवर चर्चा करते ज्यांशी लोक जोडले जाऊ शकतात. तिच्या "जो है, ठीक है" या पुस्तकात ती नातेसंबंध, ब्रेकअप आणि त्यांच्याशी संबंधित आठवणींवर प्रामाणिकपणे चर्चा करते. जया किशोरी मानते की एखाद्याला गमावणे ही कमकुवतपणा किंवा चूक नाही. ब्रेकअपनंतर निर्माण होणाऱ्या भावना पूर्णपणे मानवी असतात..आठवणींपासून पळून जाण्याची गरज नाहीजया किशोरी म्हणते की, "आठवणींपासून पळून जाण्याऐवजी किंवा त्यांना दाबून ठेवण्याऐवजी, त्यांना समजून घेणे आणि संतुलितपणे स्वीकारणे हा पुढे जाण्याचा योग्य मार्ग आहे. आपण जे काही कल्पना करतो ते आपण जसे कल्पित करतो तसे घडत नाही. हे आपल्या कामाशी, भविष्यातील योजनांशी, आपल्या इच्छांशी किंवा आपल्या नातेसंबंधांशी संबंधित असू शकते. या सर्वांपैकी, आपण अनुभवत असलेली सर्वात वेदनादायक गोष्ट म्हणजे ब्रेकअप.""कधीकधी, एक अतिशय जवळचे किंवा प्रेमळ नातं तुटतं. आपल्या आयुष्यातील काही सर्वात सुंदर आठवणी जपणारे नातं. या नात्याचे नुकसान आपल्याला प्रचंड वेदना देते. अशा आठवणी विसरणे किंवा पुसून टाकणे खूप कठीण असते आणि त्या विसरण्याचा प्रयत्न केल्याने आपल्याला मानसिक ताणतणाव आणि गुदमरल्यासारखे वाटू शकते. समस्या तेव्हा सुरू होते जेव्हा आपण आपले नाते वारंवार आठवतो, ज्यामुळे आपल्याला अधिक दुःख होऊ शकते."कारण ही भावना पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. ज्यांच्यासोबत आपण असंख्य क्षण घालवले आहेत त्यांना विसरणे सोपे नाही. समस्या तेव्हा सुरू होते जेव्हा, या वेदनादायक आठवणींसह, आपण त्या नात्याची परतफेड करण्याची आस धरू लागतो, ते क्षण परत आणण्याची आशा करतो. पण ते शक्य नाही.".नातं का तुटते?जया किशोरी पुढे म्हणतात, "नातेसंबंध तुटतात कारण ते आपल्यासाठी योग्य नसतात. आपल्या भविष्यासाठी नसतात, आपल्या आत्म-विकासासाठी नसतात. पण कधीकधी, जेव्हा नातेसंबंधांचा विचार केला जातो तेव्हा आपल्या मनात एक विचित्र प्रवृत्ती असते. ते फक्त चांगल्या गोष्टी लक्षात ठेवते आणि त्यावरच लक्ष केंद्रित करते. म्हणून, आपण त्या चांगल्या क्षणांना पुन्हा पुन्हा जगत राहतो आणि त्यांना विसरणे आपल्यासाठी कठीण होते." "यावेळी आपल्याला अनेकदा हे समजून घ्यावं लागतं की आपण एखाद्यासोबत घालवलेले चांगले क्षण गमावणे स्वाभाविक आहे. ते चुकीचे किंवा अनुचित नाही. जर तुम्ही अशा व्यक्तीसोबत असाल ज्यावर तुम्ही खरोखर प्रेम केले असेल आणि ज्याच्यासोबत तुम्ही संस्मरणीय क्षण शेअर केले असतील, तर त्यांना लक्षात ठेवणे हा मानवी स्वभाव आहे. आपण असे यंत्र नाही आहोत की तुम्ही एक बटण दाबून सर्व आठवणी पुसून टाकू शकता. भावना दाबून ठेवल्याने त्या सुटत नाहीत; उलट, त्या अधिक तीव्रतेने परत येतात." .रडल्याने तुमचं मनं हलकं होत का?"जर तुमच्या आयुष्यात सध्या असे काही नकारात्मक घडत असेल, तर तुम्ही दोन गोष्टी केल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, जर तुम्हाला कोणाची आठवण येत असेल आणि रडावेसे वाटत असेल, तर स्वतःला पटवून द्या की ते पूर्णपणे ठीक आहे.मी फक्त एवढेच म्हणेन की तुम्ही त्या क्षणांची आठवण तुम्हाला हवी तितकी करू शकता, मनापासून रडू शकता; त्यात काहीही चूक नाही आणि काळजी करू नका. असं केल्यानं तुम्ही कमकुवत होत नाही. खरं तर, ही भावना तुम्हाला भविष्यात आणखी मजबूत बनवेल.""दुसरी स्टेप म्हणजे, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला मिस करताना भावनेने भारावून जाता, तेव्हा तुम्हाला ती व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात परत यावी अशी संमिश्र भावना वाटू शकते. तुम्हाला असे वाटू शकतं की नातेसंबंध संपवणे ही चूक होती. अशावेळी, तुम्हाला दुसरा उपाय शोधावा लागेल.". चांगल्या आठवणी मनात का राहतात?जया किशोरी मानतात, "जेव्हा आपण जुन्या आठवणींमध्ये हरवून जातो, तेव्हा आपल्याला फक्त चांगले क्षण आठवतात आणि आपल्याला इतका मोठा आणि कठीण निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरणारी कारणे विसरतात. आपण सहन केलेला अपमान, आपल्या स्वाभिमानाला झालेली हानी आपण विसरतो. म्हणूनच, वेळोवेळी स्वतःला त्या वास्तवांची आठवण करून देणे अत्यंत महत्वाचे आहे, जेणेकरून आपण अविचारी निर्णय घेऊ नये.""ज्याच्याशी तुम्ही जवळीक साधली आहे, ज्याच्यासोबत तुम्ही सुंदर क्षण शेअर केले आहेत आणि ज्यांच्या गोड आठवणी जपल्या आहेत त्यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. पण या गोड आठवणींमुळे तुम्हाला वेदना देणारे अनुभव विसरता येणे योग्य नाही.".डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.