मुंबई : “स्प्लॅश गर्भधारणा ही एक गर्भधारणा आहे जी योनी प्रवेशाशिवाय होते. स्प्लॅश गर्भधारणेची संख्या अजूनही खूप कमी आहे. कारण शुक्राणू शरीराबाहेर जास्त काळ जगू शकत नाहीत.”

जोपर्यंत वीर्य किंवा शुक्राणू योनीजवळ आहेत तोपर्यंत स्त्री लैंगिक संबंध न ठेवता गर्भवती होऊ शकते. योनी प्रवेशाशिवाय गरोदर राहाण्याच्या स्थितीला ‘स्प्लॅश प्रेग्नन्सी’ असेही म्हणतात.

जर वीर्यपतन योनीबाहेर होत असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या बोटावर शुक्राणू आले आणि नंतर ते योनीजवळ चिकटवले तर असे होऊ शकते. ताठ झालेले लिंग योनीमार्गाच्या संपर्कात असल्यास स्खलन न होतादेखील गर्भधारणा होऊ शकते. (Splash Pregnancy how to be pregnant without intercourse) हेही वाचा - नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

स्प्लॅश गर्भधारणा कशी होते ?

पुरुषाचे जननेंद्रिय आणि योनीमध्ये प्रवेश करून लैंगिक संभोग करण्याच्याही पलीकडे असलेली क्रिया म्हणजे सेक्स असे मानले जाते. जोपर्यंत शुक्राणू पेशी योनीच्या थेट संपर्कात असतात तोपर्यंत गर्भधारणा होऊ शकते. जोडीदाराने थेट योनीमार्गाच्या जवळ स्खलन केल्यास ही स्थिती उद्भवू शकते.

जोपर्यंत शुक्राणूंची ठरावीक मात्रा व्हल्व्हा किंवा योनीमार्गात जाते, तोपर्यंत स्त्रीला गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते. आतापर्यंत गर्भधारणा होण्याची शक्यता किती आहे याची पुष्टी झालेली नाही.

योनीआकर्ष समस्येमध्ये योनीतून लैंगिक प्रवेशादरम्यान योनीच्या सभोवतालचे स्नायू अनैच्छिकपणे घट्ट होतात. ही समस्या असलेल्या स्त्रियांपैकी काहींना अशा प्रकारे मुले झाली आहेत.

स्प्लॅश प्रेग्नन्सी या पद्धतीद्वारे यशस्वी गर्भधारणेची शक्यता शोधणारे कोणतेही संशोधन अद्याप झालेले नाही.

स्प्लॅश गर्भधारणेचे प्रमाण नक्कीच खूप कमी आहे, कारण शुक्राणू पेशी शरीराबाहेर असताना काही काळच जगू शकतात.

जर तुम्ही स्प्लॅश गर्भधारणा रोखू इच्छित असाल तरीही तुम्ही गर्भनिरोधक वापरून सुरक्षित लैंगिक क्रिया करू शकता. योनीआकर्ष असलेल्या महिलांसाठी स्प्लॅश गर्भधारणा पद्धत एक उपाय असू शकते.

योनीआकर्ष असलेल्या महिलांसाठी संभोग वेदनादायक असतो. गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवाहित जोडप्यांसाठी ही स्थिती खूप कठीण आहे. (solution for Vaginismus)

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही गर्भधारणेच्या कार्यक्रमाप्रमाणे, गर्भधारणा होण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी तुमच्या प्रजनन कालावधीत किंवा ओव्हुलेशन दरम्यान लैंगिक संबंध ठेवा.

प्रवेशाशिवाय संभोग करताना, योनीमध्ये शुक्राणू घातल्यानंतर आपल्या पाठीवर झोपा. योनीमध्ये बोट वापरून शुक्राणू घातला जाऊ शकतो. ही पद्धत फॅलोपियन नलिकांपर्यंत शुक्राणूंच्या पोहोचण्याची शक्यता वाढवू शकते.

प्रवेशाशिवाय सेक्स दरम्यान सुरक्षित ल्युब्रिकेशन वापरा. ही पद्धत शुक्राणूंना त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी केली जाते.

ही पद्धत पूर्णपणे उपयुक्त ठरेल याची हमी दिली जाऊ शकत नाही. तुम्ही आणि तुमच्या जोडीदाराने तुमच्या डॉक्टरांशी चर्चा करणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.