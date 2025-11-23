डायनिंग एटीकेट ! चमचा–काटाचमचा वापराचे ३ गोल्डन नियम ज्यांनी तुमची स्टाइलच बदलेल

राजीव तांबेघास घेण्याच्या विविध पद्धतींविषयी मी मागे लिहिलं होतं. तेव्हा अनेक पालकांनी चमचा आणि काटाचमचा याविषयी पण लिहा, असा आग्रह केला होता. म्हणून मग हा आजचा चमचे प्रपंच!.चमचा आणि काटाचमचा हातात घेण्याअगोदर ते स्वच्छ असणं आवश्यक आहे. तर इथूनच सुरुवात करूया... चमचा व्यवस्थित घासलेला आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी चमचा उलटा फिरवावा. चमच्याचा दांडा जिथे संपतो तिथे बारीक खाच असते. ही खाच स्वच्छ आहे का? ही त्याच्या स्वच्छतेची कसोटी. कारण इथेच बहुधा मळ असतो, जास्तीचा साबण अडकलेला असतो, बुरशी असते किंवा घाण करवडलेली असते. असं असेल तर चमचा दोन्ही बाजूंनी तो स्वच्छ घासून पुसून घेतला पाहिजे; कारण हा भाग आपण तोंडात घालणार असतो..काटाचमच्याच्या मागे अशी खाच नसते. पण काटाचमच्याच्या काट्यांमधील फटी स्वच्छ आहेत का हे तपासावं लागतं. कारण या फटींच्या मुळाशी मळ अडकण्याचा संभव असतो. या फटी जुन्या टूथब्रशने किंवा पातळ फडक्याने घासूनच साफ कराव्या लागतात.जेव्हा काटाचमचा चमच्यासोबत असतो तेव्हा तो डाव्या हातात असतो. पण जेव्हा तो एकटाच असतो तेव्हा- म्हणजे फळांचे तुकडे, तळलेल्या बटाट्यांचे काप, पोटॅटो वेजेस अशा गोष्टी खाताना उजव्या हातात..काटाचमचा पदार्थात कधीच वरतून सरळ आत टोचायचा नाही. कारण पदार्थ किंचित ठिसूळ किंवा फारच मऊ असेल तर तो पदार्थ टोचून वर उचलल्यानंतर खाली पडण्याची शक्यता अधिक असते. उदा. पॅटीस, कटलेट, ऑम्लेट, उत्तपा इ. तो पदार्थ खाली पडतो. कारण त्या पदार्थाला काटाचमच्याचा पुरेसा आधार मिळत नाही. अशा वेळी जर तो अंगावर पडला तर कपडे खराब होऊ शकतात. .म्हणून काटाचमचा किंचिंत तिरका करुन जर तो पदार्थात टोचला तर पदार्थाला काटाचमच्याचा अधिक आधार मिळतो आणि पदार्थ वर उचलल्यावर तो खाली पडत नाही. टोचताना काटाचमचा किती तिरका करायचा हे सरावाने कळू शकते. काटाचमचा असा तिरका करण्यासाठी तो डाव्या हातात धरताना त्याचा खोलगट भाग हा बशीकडे असावा लागतो..डाव्या हाताची तर्जनी ही दांडा जिकडे संपतो त्याच्या थोडी पुढे ठेवली, की काट्याचमच्याचा तिरकेपणा ठरविण्यासाठी आणि त्यावर जोर देण्यासाठी उपयोगात आणता येते. आणि आता मुख्य भाग म्हणजे, काटाचमचा तोंडात घालताना ही तिरकाच घालायचा आहे! तसंच बशीतील पदार्थ चमच्यात सारण्यासाठी, भरण्यासाठी काटाचमचा उपयोगी पडतो, पण त्यावेळी आपल्या हातातील काटाचमच्याचा कोन बदलावा लागतो. हेही सरावानेच कळतं.अगदी लहान मुलांना जर काटाचमचा आणि चमचा याचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यायचा असेल त्यावेळी आधी त्यांना सरावासाठी प्लॅस्टिकचे हे चमचे द्यावेत. ते वजनाला हलके तर असतातच पण फार धारदार नसतात. सरावसुध्दा आधी फळांच्या फोडींपासून सुरु करुन मग पदार्थांपर्यंत जावे..चमच्याने खाण्याचे, वाढण्याचे, ढवळण्याचे, कालवण्याचे तर अनेक प्रकार आहेतच, पण चमच्यांचेच अनेकानेक प्रकार आहेत. जागेअभावी ते सर्व इथे देणं शक्य होणार नाही. म्हणून एकदम शेवटाकडेच येऊ.जेव्हा आपण चमचा आणि काटाचमचा वापरुन खात असतो, तेव्हा आपले खाणे संपले आहे हे समोरच्याला कळण्यासाठी चमचा आणि काटाचमचा हे पालथे करुन एकमेकांना क्रॉस करून ठेवायचे आहेत..Eating Garlic : रोज दोन कुड्या कच्च्या लसणाच्या खा अन् पाहा कमाल.मुलांना लहानपणापासूनच चमचा आणि काटाचमचा या गोष्टी हाताळायला दिल्या पाहिजेत. पण एक लक्षात ठेवा- मुलांना खाण्याच्या पध्दती दाखवा, पण त्याचा आग्रह किंवा हट्ट करू नका. ‘तुम्ही सांगता तेच बरोबर,’ असा हेकटपणा करु नका. मुलांना त्यांच्या सोयीची पध्दत त्यांच्या सोयीने शोधू द्या. प्रथम त्यांच्या चुका होतील, अंगावर सांडेल. पण त्या वेळी त्यांना हसू नका. त्यांची टिंगल करु नका. त्यांना त्यांची पध्दत शोधण्यासाठी सकारात्मक मदत करा. यातूनच मुलांचा आत्मविश्वास वाढत असतो..‘सुखी आणि आनंदी घराचं पहिलं लक्षण म्हणजे, घरात सगळे मिळून जेवत असताना ते आपापसात गप्पा मारतात. तिथे कुणीच कुणाला काही शिकवत नाही.’ ही चिनी म्हण तुम्ही ऐकलीच असेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.