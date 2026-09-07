आई म्हणाली ‘चॉकलेट बंद कर’; स्क्वॉशपटू अनाहतने थेट न्यूट्रिशनिस्टलाच फोन केला! नेमकं काय घडलं? Viral Video

Is Eating Chocolate Before Bed Safe: भारतीय स्क्वॉशपटू अनाहत सिंग सध्या तिच्या खेळासोबतच एका खास सवयीमुळे चर्चेत आहे. अनाहतला झोपण्यापूर्वी रोज चॉकलेटचे सहा तुकडे खाण्याची सवय आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून ही सवय असल्याचे तिने सांगितले..राज शामानीच्या 'द फिगरिंग आउट को.' (The Figuring Out Co.) या पॉडकास्टमध्ये अनाहतने याबद्दल मजेशीर किस्सा सांगितला. ती म्हणाली, “झोपण्यापूर्वी मला सहा तुकडे चॉकलेट खावेच लागतात. काल माझं आणि आईचं यावरून भांडण झालं. आई म्हणाली, ‘एशियन गेम्स येत आहेत, आता तुला चॉकलेट बंद करावं लागेल.’.रोज १८-२० तास काहीच खात नाही सोनाली बेंद्रे! कॅन्सरनंतर 'या' सवयीने बदललं आयुष्य; पण सगळ्यांसाठीच आहे का योग्य?.यानंतर अनाहतने थेट तिच्या न्यूट्रिशनिस्टला फोन केला. “मी त्यांना सांगितलं की, ‘प्लीज माझ्या आईशी बोला. ती मला चॉकलेट खाऊ देत नाहीये,’” असे ती म्हणाली.न्यूट्रिशनिस्टने सहाऐवजी पाच किंवा चार तुकडे चॉकलेट खाण्याचा सल्ला दिला. मात्र अनाहतने तो नाकारला. “माझ्या दिवसातील बाकी काहीही तुम्ही बदलू शकता, पण माझे सहा चॉकलेटचे तुकडे बदलणार नाहीत,” असे तिने स्पष्ट सांगितले..रोज रात्री चॉकलेट खाणे योग्य आहे का?क्लिनिकल न्यूट्रिशन आणि डायटेटिक्स तज्ज्ञ एडविना राज यांच्या मते, निरोगी आणि नियमित व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तीने थोड्या प्रमाणात चॉकलेट खाल्ल्यास ते नेहमीच नुकसानकारक ठरेल असे नाही. चॉकलेटमधून काही प्रमाणात कॅलरी आणि कार्बोहायड्रेट मिळतात.डार्क चॉकलेटमध्ये कोकोमधील काही घटक आणि मॅग्नेशियमसारखी खनिजे असतात. मात्र, चॉकलेटचा प्रकार आणि त्याचे प्रमाण महत्त्वाचे आहे. जास्त साखर आणि फॅट असलेले चॉकलेट रोज खाणे योग्य ठरणार नाही..चॉकलेटमध्ये कॅफिनही असते. त्यामुळे काही संवेदनशील व्यक्तींना रात्री चॉकलेट खाल्ल्यानंतर झोप न लागणे, अॅसिडिटी किंवा पचनाच्या समस्या होऊ शकतात.तज्ज्ञांच्या मते, चॉकलेट खाल्ल्याने झोप किंवा खेळातील कामगिरी सुधारते, असा ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे खेळाडूंनी दुसऱ्या खेळाडूची डाएट किंवा दिनचर्या तशीच कॉपी करू नये..व्यायामानंतर शरीराला पोषण देण्यासाठी दही आणि फळे, केळ्यासोबत दूध किंवा फळांसोबत काजू-बदाम असे पर्याय अधिक पौष्टिक ठरू शकतात.जर रात्री चॉकलेट खाल्ल्यानंतर झोपेचा त्रास, अॅसिडिटी किंवा वजन वाढत असेल, तर त्याचे प्रमाण कमी करणे किंवा ते दिवसा खाणे योग्य ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.