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आई म्हणाली ‘चॉकलेट बंद कर’; स्क्वॉशपटू अनाहतने थेट न्यूट्रिशनिस्टलाच फोन केला! नेमकं काय घडलं? Viral Video

Why the Indian Squash Player Refuses to Give Up Her 6 Pieces of Chocolates: स्क्वॉशपटू अनाहत सिंग रोज झोपण्यापूर्वी सहा तुकडे चॉकलेट खाते; आईने चॉकलेट बंद करण्यास सांगितल्यानंतर तिने थेट न्यूट्रिशनिस्टला फोन का केला आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात, जाणून घ्या.
Anahat Singh Eats 6 Pieces of Chocolate Before Bed: What the Nutritionist Says About the Habit

Anahat Singh Eats 6 Pieces of Chocolate Before Bed: What the Nutritionist Says About the Habit

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Is Eating Chocolate Before Bed Safe: भारतीय स्क्वॉशपटू अनाहत सिंग सध्या तिच्या खेळासोबतच एका खास सवयीमुळे चर्चेत आहे. अनाहतला झोपण्यापूर्वी रोज चॉकलेटचे सहा तुकडे खाण्याची सवय आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून ही सवय असल्याचे तिने सांगितले.

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