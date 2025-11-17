Stainless Steel vs Glass Electric Kettle: स्टेनलेस स्टील कि काचेची इलेक्ट्रिक केटल? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या फरक

Pros and cons of glass electric kettles compared to stainless steel: स्टेनलेस स्टील की काचेची इलेक्ट्रिक केटल घरासाठी कोणती योग्य? हा प्रश्न सर्वांना पडतो. आजच्या धावपळीच्या जीवनात इलेक्ट्रिक केटल ही स्वयंपाकघरातील अत्यावश्यक वस्तू बनली आहे. पाणी, दूध किंवा चहा-कॉफी काहीही काही सेकंदांत गरम करण्यासाठी केटल उत्तम पर्याय आहे.पण बाजारात स्टेनलेस स्टील आणि काचेच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या केटल उपलब्ध असल्याने नेमकी कोणती निवडावी याबाबत अनेकजण गोंधळतात. स्टील केटल टिकाऊ आणि सुरक्षित मानल्या जातात, तर काचेच्या केटलचे पारदर्शक डिझाइन आणि आकर्षक लुक लक्ष वेधून घेतात. मात्र दोन्हींचे फायदे-तोटे जाणून न घेता खरेदी केली, तर नंतर पश्चाताप होऊ शकतो. आज जाणून घेऊया दोन्ही पैकी कोणती खरेदी करावी. .टिकाऊपणा प्रथमजर तुमची कणखरता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असेल, तर स्टेनलेस स्टील निवडा. ते मजबूत, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळ टिकणारे आहे. ते काचेपेक्षा मजबुत असते. काचेची किटली सुंदर असली तरी, तिची खुप काळजी घ्यावी लागते. .उष्णता आणि ऊर्जाधातू उष्णता चांगल्या प्रकारे चालवते म्हणून स्टेनलेस स्टील पाणी जलद गरम करते. याचा अर्थ कमी प्रतीक्षा वेळ आणि कमी वीज वापर होतो. यामुळे पाणी जास्त काळ गरम राहते. काचेच्या किटल्या बुडबुडे बाहेर पडल्यावर सुंदर दिसतात, परंतु त्या लवकर उष्णता गमावतात आणि कालांतराने थोडी जास्त वीज वापरतात.स्वच्छता आणि काळजीकाचेची केटली (Glass Kettle) स्वच्छ करता येते.तसेच जास्त मेहनत घ्यावी लागत नाही. तर स्टेनलेस स्टीलवर डाग पडतात. सारखी स्वच्छ करावी लागते. .दिसणे आणि अनुभवणेकाचेच्या किटल्या सुंदर दिसतात, विशेषतः एलईडी लाईटिंग आणि पारदर्शक बॉडीसह. स्टेनलेस स्टील मॉडेल्समध्ये आधुनिक पण क्लासिक फील असतो. ते सहसा अधिक कॉम्पॅक्ट असतात आणि फिंगरप्रिंट्सना चांगले प्रतिकार करतात.वजन स्टेनलेस स्टीलची किटली हलकी असते, त्यामुळे ती हाताळणे आणि सहजतेने ओतणे सोपे होते. ती अधिक टिकाऊ आणि दैनंदिन वापरातील नुकसानास प्रतिरोधक देखील असते. काचेच्या किटल्या जरी मजबूत आणि सुंदर असल्या तरी त्या जड असतात आणि त्यांना भेगा टाळण्यासाठी ओतताना अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागते..Friendship or Flirting: फक्त मैत्री की गुपचूप फ्लर्टिंग? 'हे' 10 पॉइंट्स देतील अचूक उत्तर.किंमत आणि मूल्यजर तुम्हाला असे काही हवे असेल जे जास्त काळ टिकेल आणि जास्त खर्च येणार नाही, तर स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) हा तुमचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते परवडणारे आहे आणि वारंवार वापरण्यासाठी बनवलेले आहे. काचेच्या किटल्या महागड्या असतात पण स्टायलिश असतात आणि कधीकधी डिझाइनची आवड असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी आदर्श असतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.