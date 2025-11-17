लाइफस्टाइल

Stainless Steel vs Glass Electric Kettle: स्टेनलेस स्टील कि काचेची इलेक्ट्रिक केटल? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या फरक

which is safer glass or steel kettle: किटली खरेदी करताना टिकाऊपणा आणि शैली काय निवडावे?
Stainless Steel vs Glass Electric Kettle

Stainless Steel vs Glass Electric Kettle

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

best stainless steel vs glass electric kettle comparison: स्टेनलेस स्टील की काचेची इलेक्ट्रिक केटल घरासाठी कोणती योग्य? हा प्रश्न सर्वांना पडतो. आजच्या धावपळीच्या जीवनात इलेक्ट्रिक केटल ही स्वयंपाकघरातील अत्यावश्यक वस्तू बनली आहे. पाणी, दूध किंवा चहा-कॉफी काहीही काही सेकंदांत गरम करण्यासाठी केटल उत्तम पर्याय आहे. पण बाजारात स्टेनलेस स्टील आणि काचेच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या केटल उपलब्ध असल्याने नेमकी कोणती निवडावी याबाबत अनेकजण गोंधळतात. स्टील केटल टिकाऊ आणि सुरक्षित मानल्या जातात, तर काचेच्या केटलचे पारदर्शक डिझाइन आणि आकर्षक लुक लक्ष वेधून घेतात. मात्र दोन्हींचे फायदे-तोटे जाणून न घेता खरेदी केली, तर नंतर पश्चाताप होऊ शकतो. आज जाणून घेऊया दोन्ही पैकी कोणती खरेदी करावी.

Loading content, please wait...
lifestyle
kitchen
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com