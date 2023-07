Stomach Health Tips : पोटातून येतो गुरगुरण्याच्या आवाज, तुम्हाला हा आजार तर झाला नाहीय ना?

Stomach Health Tips : तेलकट आणि अस्वास्थ्यकर पदार्थ खाण्याचा ट्रेंड भारतात खूप जास्त आहे, ज्यामुळे पचनाशी संबंधित समस्या सामान्य आहे. यामध्ये तुम्हाला अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता, अॅसिडीटी यासारख्या समस्यांना अनेकवेळा सामोरे जावे लागले असेल, परंतु जेव्हाही पोटातून गुरगुरण्याचा आवाज येऊ लागतो.

अनेकदा अनेकांच्या पोटातून गुडगुड आवाज येत असतो. अशा स्थितीत भूक लागल्याने हा प्रकार येत असल्याचा अनेकांचा समज असतो. मात्र, कधी कधी हा आवाज थांबत नाही. शरीराला अन्न दिल्यानंतरही पोटातून गुडगुड आवाज येत राहतो. अशा परिस्थितीत अशा आवाजाला अजिबात हलक्यात घेऊ नका.

कारण हा आवाज पोटाशी संबंधित आजारांचं लक्षण आहे. वैद्यकीय भाषेत या गुडगुड आवाजाला पोट गुरगुरणे असे म्हणतात.(Stomach Health Tips : Troubled by the sound of gurgling in the stomach, do you have this disease?)

जस सतत असा आवाज येत असेल तर आपण सावध व्हायला हवे, अन्यथा आपल्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. बर्‍याचदा आपण अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु यामुळे आपण आपल्याच आरोग्यास हानी पोहोचवू लागतो.

पोटातून आवाज का येतो?

पोटात गुरगुरण्याच्या आवाजाला वैद्यकीय भाषेत पोट गुरगुरणे म्हणतात. आपल्या अन्नाचे पचन होत असताना पोट आणि आतड्यांमधून हा आवाज येतो. असा आवाज एक-दोनदा ऐकू आल्यास घाबरण्याची गरज नाही, पण तो पुन्हा पुन्हा येऊ लागला तर ते एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते. (Stomach Health Tips)

काही गंभीर आजार आहे का?

जेव्हा अन्न पचनासाठी आपल्या लहान आतड्यात पोहोचते, तेव्हा शरीर अन्नपदार्थांचे विघटन आणि पोषक द्रव्ये शोषण्यासाठी पाचक एंजाइम सोडते. सहसा भूक न लागल्याने पोटात गुरगुरण्याचा आवाज येतो. खूप प्रयत्न करूनही थांबत नसेल तर त्वरीत तज्ञ डॉक्टरांना भेटून पोटाची तपासणी करून घ्यावी.

बहुतेकदा, हे पचनाशी संबंधित काही गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते, जे वेळेवर ओळखणे फार महत्वाचे आहे, अन्यथा रोग वाढू शकतो. हे पचनक्रियेशिवाय इतर कोणत्याही कारणाने तर होत नाही ना, हे चाचणीतून शोधून काढावे लागेल. (Health Tips)

पोटातून गुरगुरणारा आवाज कसा थांबवायचा?

जर तुमच्या पोटातून वारंवार गुरगुरण्याचा आवाज येत असेल तर तुम्ही पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढवावे आणि थोड्या अंतराने हलके अन्न खावे. आपण इच्छित असल्यास, आपण दिवसातून 2 वेळा हर्बल चहा पिऊ शकता. असे नियमित केल्याने पोटातून येणारा आवाज बंद होण्याची शक्यता असते.

अधिकाधिक पाणी प्यावे. पोटदुखी थांबवण्यासाठी एक ग्लास पाणी गुणकारी मानलं जातं. पाणी भरण्यासोबतच ते पचनासही मदत करते. पोट रिकामे असताना गुडगुड आवाज येतो असं मानलं जातं. अशा स्थितीत लगेच काहीतरी खावे. खाल्ल्याने हा आवाज थांबू शकतो.

यासोबतच पुदिना, आले आणि बडीशेप यापासून बनवलेला हर्बल चहा तुमच्या पचनाला मदत करू शकतो आणि तुमच्या आतड्यांसंबंधी स्नायूंना आराम देऊ शकतो.