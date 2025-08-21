लाइफस्टाइल

गोष्ट एका ‘शिदोरी’ची

लोकल ट्रेननं प्रवास करताना कितीतरी नाती जोडली जातात, नवीन मैत्री होतात. फक्त सहप्रवाशांबरोबर नाही, तर गाडीत विकायला येणाऱ्या प्रत्येकाशी.
lunch box
lunch boxsakal
जुई गडकरी
Updated on

लोकल ट्रेननं प्रवास करताना कितीतरी नाती जोडली जातात, नवीन मैत्री होतात. फक्त सहप्रवाशांबरोबर नाही, तर गाडीत विकायला येणाऱ्या प्रत्येकाशी. अशीच माझी एक मैत्रीण मला जवळजवळ १५ वर्षांनी भेटली. कॉलेजला जाताना तिच्या ‘टाइमपास’चा मला खूप आधार वाटायचा.

Loading content, please wait...
Local Train
actress
Journey
jui gadkari
Traditional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com