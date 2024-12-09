थोडक्यात:वजन कमी करण्यासाठी संतुलित आणि नियंत्रित आहारासोबत व्यायाम आवश्यक आहे.शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त खाऊ नये आणि उष्मांक वाढवणारे अन्न टाळावे.डाएटिंग करताना शरीराची उपासमार न करता योग्य पोषण मिळणे गरजेचे आहे..Crazy Diet Fads: स्थूलता झडावी आणि एकदम सडपातळ दिसावे, अशी इच्छा असणे गैर नाही. पण त्यासाठी शरीराची उपासमार करणारे डाएटिंग वाईट. आहार संतुलित व नियंत्रित असेल आणि जोडीला व्यायाम असेल तरच लठ्ठपणा कमी होतो. शरीराच्या तंदुरूस्तीकडे दुर्लक्ष करता नये.वजन कमी करण्यासाठी आहार नियंत्रण हवे हे खरेच आहे. आहार नियंत्रण याचा अर्थ सरळ आहे. पहिली गोष्टी म्हणजे, शरीराच्या गरजेहून अधिक आहार घेऊ नये. दुसरी गोष्ट, उष्मांक वाढतील असेही अन्न सेवन करू नये. मात्र त्याचवेळी एक काळजी घ्यायची असते, ती म्हणजे शरीराची उपासमार करता कामा नये आणि आहार संतुलित असावा. .विशिष्ट प्रकारचा आहार घेतल्याने शरीराला आवश्यक अशा काही घटकांची कमतरता भासू शकते. जी. एम. डाएट व ऍटकिन्स डाएट सध्या लोकप्रिय झालेले प्रकार आहेत. जनरल मोटर्स कंपनीच्या कार्यशैलीमुळे कारखान्यातील कर्मचारी स्थूल होत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता म्हणून त्या कारखान्याच्या "डाएटिशियन'ने एक आहार पद्धती निश्चित केली. एक दिवस फक्त फळे तर एक दिवस केवळ वाफावलेल्या भाज्या, मग एक दिवस नुसतेच प्रथिनेयुक्त पदार्थ अशी ही आहार योजना होती. त्याचा कामगारांना फायदा झाला. वजन भराभर उतरले. साधारण तीन-चार किलो वजन आठवड्यात उतरले. कारखान्याच्या कार्यशैलीत हे डाएट योग्य होते. त्याचे लाभ दिसले. त्यामुळे या कंपनीच्याच नावाने जी.एम. डाएट लोकप्रिय झाले..Everything To Know About Hernia: हर्निया म्हणजे काय? जी पद्धती जी. एम. डाएटची तीच मेयॉट डाएट व बिव्हेरली डाएटची. म्हणजे की, मेयॉटमध्ये फक्त सॅलड्स भाज्या व अंडी खायला दिली जातात. तर बिव्हेरलीमध्ये केवळ फळेच खायला परवानगी असते. या तीनही पद्धतीत पहिल्या आठवड्यापासूनच वजन वेगाने उतरते आणि या पद्धती लाभदायक आहेत, असा आपला समज होतो. होते काय की, एकाच प्रकारचे पदार्थ दिवसभर खायचे असल्याने ते आपोआप कमीच खाल्ले जातात. पहिल्या दिवशी खाऊ तेवढेही दुसऱ्या दिवशी खाल्ले जात नाहीत. थोडे खाल्ले तरी अनैच्छिकतेने पोट भरते. म्हणजेच शरीराला कार्यरत राहण्यासाठी जेवढी गरज असते, तेवढे खाल्लेच जात नाही. याचा अर्थ, ही जाणीवपूर्वक केलेली शरीराची उपासमार असते. या उपासमारीमुळे शरीरातील चरबीचे साठे उर्जेसाठी वापरले जाऊ लागतात. त्यामुळे वजन वेगाने घटते. पण त्याचबरोबर आपल्याला थकून गेल्यासारखे वाटते. चेहऱ्यावरचे तेज हरवते. काम करण्यातला उत्साह जातो. स्वाभाविकतः काही दिवसांनी डाएटिंग थांबते आणि वजन वेगाने वाढते.

शरीरातील चरबीचे विघटन करण्यासाठी "ऍटकिन्स डाएट'ने अवलंबलेला मार्गही समजून घेऊया. चरबीने चरबीचा काटा काढण्याची ही पद्धत आहे. ज्या डाएटमध्ये फक्त फॅट्स व प्रथिने खाण्यासाठी दिली जातात. भाज्या, फळे, तृणधान्ये, सॅलडस, साखर, गूळ यासारखे कोणतेही कर्बोदिक पदार्थ खाण्यास पूर्णतः मज्जाव असतो. त्यामुळे शरीरात इन्शुलिनची निर्मिती थांबते. मग चरबीचे विघटन होते. केटॉन कण तयार झाल्यामुळे भूक मंदावते. फॅट्स व प्रथिने यांचे सेवन केल्यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटते. पण या आहारातून तंतुमय पदार्थ, जीवनसत्वे व खनिजे शरीराला मिळत नाही. या आहारामुळे वजन कमी होऊ लागते खरे, पण या आहारपद्धतीमुळे "बॅड कोलेस्टेरोल'चे प्रमाण शरीरात वाढू लागते, याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? तसेच खनिजे व जीवनसत्वे यांच्या अभावामुळेही शरीराला दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. शरीराच्या पेशींवर अकारण ताण येतो. हे डाएटिंग थांबले की, पुन्हा वजन वाढू लागते.

अशा प्रकारे डाएटिंग करण्याने वजन घटण्यापेक्षा शरीराचीच अधिक हानी होते. जेव्हा अशा डाएटिंगमुळे वजन भराभर कमी होते, तेव्हा चरबी घटण्याचे प्रमाण कमी असते. उलट स्नायूंमधील प्रथिने आणि पाणी यांचे प्रमाण घटते. त्यामुळे स्नायू कमजोर होऊ लागतात. यकृत आणि मूत्रपिंड यामध्ये साठवलेले ग्लायकोजेन कमी होते. त्यामुळे या दोन्ही अवयवांच्या यंत्रणेत असंतुलन निर्माण होते व क्षमतेवरही परिणाम होतो, याचा अर्थ सरळ आहे की, वजन घटवण्यासाठी अशा प्रकारची डाएटिंग ही अशास्त्रीय आहेत. शरीराची उपासमार करणारी ही डाएटिंग वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त नाहीतच. अशा उपासमारीने जे वजन घटते, त्यातील साठ टक्के भाग शरीराला उपयुक्त अशा चरबीखेरीजच्या घटकांचा असतो.

उपासमार झाल्याने, या आधी सांगितल्याप्रमाणे खनिजे व जीवनसत्वे शरीराला मिळत नाहीत. शरीरातील उपयुक्त स्नायूपेशी कमी होतात. हृदयाच्या स्नायूंची हानी होते. चयापचयाची गती मंदावते. चयापचयाची गती योग्य असेल तरच स्थौल्यावर नियंत्रण राखणे शक्य असते. पण येथे ही गती मंदावल्याने उत्साह सरतो व नैराश्य घेरू लागते. थकवा जाणवतो. त्यामुळे पुन्हा खाणे वाढते. अशावेळी वजन पुन्हा वाढते. हे वाढलेले वजन आणखी धोकादायक ठरते. कारण डाएटिंगने कमी केलेल्या वजनामुळे स्नायू कमकुवत झालेले असतात आणि आता वाढलेल्या वजनात धोकादायक चरबी अधिक असते. परिणामी उष्मांक खर्च करण्याची क्षमता शरीर गमावून बसते. त्यामुळे आधीपेक्षा कमी खाऊनही आपण अधिकाधिक स्थूल होत आहोत या अनुभवाने खचायला होते.

याचा अर्थ इतकातच की, कोणत्याही डाएटिंगचे फॅड आपल्या पचनी पडणार नाही हे जाणावे आणि त्यापासून दूर राहावे. मग वजन उतरवणार तरी कसे? संतुलित व नियंत्रित आहार घेऊन पुरेसा व्यायाम केला तर वजन वाढणार नाही. आपल्याला "झिरो फिगर' नको आहे, पण सडपातळ झाले तर उत्तमच आहे. जरी अगदी सडपातळ नसलो, तरी स्थूलही होता कामा नये. याकरिता आहार नियंत्रणाबरोबरच व्यायाम हवाच. वजन सावकाश कमी व्हायला हवे. आठवड्याला नव्हे, तर महिन्याला तीन - चार किलो वजन कमी झाले तरी ते पुरेसे आहे. कारण वजन घटण्याबरोबरच तंदुरुस्त असणे आजारांविरुद्धची प्रतिकारशक्ती वाढवणे हेही आवश्यक आहे.

FAQs
फॅड डाएट्स म्हणजे काय आणि ते धोकादायक का असतात?
(What are fad diets and why are they harmful?)
फॅड डाएट्स म्हणजे केवळ एकाच प्रकारचा अन्नपदार्थ किंवा अत्यल्प आहार घेऊन वजन कमी करण्याच्या पद्धती. सुरुवातीला वजन पटकन कमी होते, पण त्यात शरीराची उ 