लाइफस्टाइल

Health Tips: डाएट्‌सच्या फॅड मध्ये अडकलाय? "झिरो फिगरच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी आधी फायदे तोटे जाणून घ्या

Pros And Cons Of Following Crazy Diet Fads: विशिष्ट प्रकारचा आहार घेतल्याने शरीराला आवश्‍यक अशा काही घटकांची कमतरता भासू शकते.
Stuck in Diet Fads
Stuck in Diet Fadssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थोडक्यात:

  1. वजन कमी करण्यासाठी संतुलित आणि नियंत्रित आहारासोबत व्यायाम आवश्यक आहे.

  2. शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त खाऊ नये आणि उष्मांक वाढवणारे अन्न टाळावे.

  3. डाएटिंग करताना शरीराची उपासमार न करता योग्य पोषण मिळणे गरजेचे आहे.

Crazy Diet Fads: स्थूलता झडावी आणि एकदम सडपातळ दिसावे, अशी इच्छा असणे गैर नाही. पण त्यासाठी शरीराची उपासमार करणारे डाएटिंग वाईट. आहार संतुलित व नियंत्रित असेल आणि जोडीला व्यायाम असेल तरच लठ्ठपणा कमी होतो. शरीराच्या तंदुरूस्तीकडे दुर्लक्ष करता नये.

वजन कमी करण्यासाठी आहार नियंत्रण हवे हे खरेच आहे. आहार नियंत्रण याचा अर्थ सरळ आहे. पहिली गोष्टी म्हणजे, शरीराच्या गरजेहून अधिक आहार घेऊ नये. दुसरी गोष्ट, उष्मांक वाढतील असेही अन्न सेवन करू नये. मात्र त्याचवेळी एक काळजी घ्यायची असते, ती म्हणजे शरीराची उपासमार करता कामा नये आणि आहार संतुलित असावा.

Loading content, please wait...
vegetable
lifestyle
Fruit
Nutrition Diet
Green Vegetables
diet plan
Green leafy vegetables
Leafy vegetables
Eat Fruit
fat loss diet
fresh vegetables
High Protein Diet
Fruit Diet tips
Eat a balanced diet
diet tips
Include These Ingredients In Diet
New Nutrition Diets
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com