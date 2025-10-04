Halloween Outfits: हॅलोवीन पार्टीला जायचं विचार करताय? मग 'हे' स्टायलिश आणि धमाल आउटफिट्स नक्की ट्राय करा!

Stylish Halloween Outfit Ideas: हॅलोवीन हा फक्त भीतीदायक गोष्टींचा उत्सव नाही, तर तो सर्जनशीलता, मजा आणि रंगबेरंगी वेशभूषेचा सण आहे. दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरला साजरा होणाऱ्या ह्या दिवशी लोक वेगळ्या आणि खास वेशभूषेत सजून पार्टीत धमाल करतात..जर तुम्हीही हॅलोवीन पार्टीला जायचं प्लॅन करत असाल तर तुमचा लुक खास आणि लक्ष वेधून घेणारा असावा लागतो. मग चला पाहूया. हॅलोवीनसाठी काही स्टायलिश आणि धमाल आउटफिट्स जे तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता.AI In Office Work: घंटो का काम मिनिटों में! ऑफिसची कामं झटपट करण्यासाठी असं वापरा AI, वाढेल प्रॉडक्टविटी अन् क्वालिटी.1. व्हैंपायर लूक (Vampire Look)क्लासिक आणि नेहमीच हिट असलेला व्हैंपायर लूक हॅलोवीन पार्टीसाठी परफेक्ट आहे. काळ्या रंगाचा कोट, पांढऱ्या चेहऱ्याचा मेकअप, आणि लाल रंगाचा लिपस्टिक वापरून तुम्ही थोडा भितीदायक पण आकर्षक लूक तयार करू शकता. व्हैंपायर टुथ आणि रेड कॉन्टॅक्ट लेन्सेस या लूकला अजून अधिक गडद आणि रिअलिस्टिक बनवतात..2. व्हिच किंवा जादूगारिणीचा लूक (Witch Look)एक जादूगारिणीचा लूक म्हणजे खूपच आकर्षक आणि क्रिएटिव्ह. काळ्या रंगाची लांब वेशभूषा, टोपटी आणि चमकदार निळ्या किंवा काळ्या मेकअपने सजलेली ही वेशभूषा प्रत्येक पार्टीत तुमचं लक्ष वेधून घेईल. थोडा गडद नाखर्या, काळे नेल पॉलिश आणि जादूची छडी घेऊन तुम्ही हॅलोवीनला धमाल करू शकता.3. झोंबी लूक (Zombie Look)जर तुम्हाला थोडा वेगळा आणि थरारक लूक हवा असेल, तर झोंबी बनून बघा. चेहऱ्यावर निळसर, हिरवट किंवा तपकिरी रंगाचा मेकअप करून आणि काही नकली जखम लावून तुम्ही खूपच भयानक झोंबी बनू शकता. वेगळ्या आणि थरारक लूकसाठी झोंबी लूक सर्वोत्तम पर्याय आहे..Weekly Horoscope: या आठवड्यात कला योग! 6 ते 12 ऑक्टोबरदरम्यान सिंहसह 'या' राशींना मिळणार करिअरमध्ये यश, जाणून घ्या तुमचं साप्ताहिक राशिभविष्य.4. सुपरहिरो किंवा सुपरहीरोइन लूक (Superhero / Superheroine Look)जर तुम्हाला थोडा चमकदार, ग्लॅमरस पण मजेशीर लूक हवा असेल, तर तुम्ही कोणताही सुपरहिरो किंवा सुपरहीरोइन बनू शकता. स्पायडरमॅन, वंडर वूमन, कॅप्टन अमेरिका अशा अनेक पर्यायांमधून निवडा आणि तुमच्या हॅलोवीन पार्टीला रंगत भरा.5. क्लासिक हॉरर मूव्ही लूक (Classic Horror Movie Look)फ्रँकेनस्टाईन, जेकिन फिनिक्सचा जोकर, किंवा ‘सुस्पिरिया’ सारख्या हॉरर चित्रपटातील पात्रांचा लूक सुद्धा फारच लोकप्रिय आहे. तुम्ही यापैकी कोणताही लूक निवडून पार्टीत वेगळेपणा दाखवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.