Summer Blood Shortage: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये 'रक्तदान महादान'; तुटवडा भरून काढण्यासाठी तज्ज्ञांचे नागरिकांना आवाहन

उन्हाळ्याच्या दिवसांत उन्हाची तीव्रता जास्त असल्याने अनेक जण रक्तदान करीत नाहीत. महाविद्यालयांना सुट्या असतात. अनेक जण बाहेरगावी जातात. त्यामुळे शिबिरांची संख्या कमी होते. त्यातच उन्हाळी सुट्यांमुळे नियोजित शस्त्रक्रिया करण्याचे प्रमाण जास्त असते. परिणामी दर वर्षी उन्हाळ्यात रक्ताची टंचाई निर्माण होते. यामुळे सुदृढ व्यक्तीने शासकीय रुग्णालयात जाऊन रक्तदान करावे, असे तज्ज्ञांचे आवाहन आहे. कोणताही सुदृढ व्यक्ती वर्षातून तीन महिन्याच्या अंतराने ४ वेळा रक्तदान करू शकतात. रक्तदान केल्याने रक्तदाबाची समस्या निर्माण होत नाही. .रक्तदान महादान आहे. पुरुष असो की महिला दोघांनाही रक्तदानाचा धर्म निभावता येतो. केवळ काही वैद्यकीय टप्पे समजून घ्यावे लागतात. महिलांचे हिमोग्लोबिन १२ ग्रॅम टक्क्यांच्या वरच असेल तर महिला रक्तदानासाठी पात्र समजल्या जातात. महिनाभराच्या आत अंगावर टॅटू केलेले असल्यास महिलांनी रक्तदान करू नये. तसेच नुकतेच लसीकरण झालेले असल्यास रक्तदान करू नये अलीकडे रक्तदानात महिलांचाही टक्का वाढताना दिसतो. उन्हाळ्यात रक्ताची कमतरता जाणवते, अशावेळी रक्तदान करावे-डॉ. बळवंत कोवे, पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख, मेयो..रक्तदानासाठी पात्रतावय १८ ते ६० वर्षे असावेवजन ४५ किलोपेक्षा जास्त असावेरक्तदाता संपूर्ण निरोगी असणे आवश्यक आहेपुरुष दर ३ महिन्यांनंतर रक्तदानास देण्यास पात्रमहिला दर ४ महिन्यानंतर रक्तदानास पात्रनाडीचे ठोके दर मिनिटाला ७२ हवेतशरीराचे तापमान सामान्य हवे.रक्तदानासाठी अपात्रअमली पदार्थांचे इंजेक्शन घेतले असलेले व्यक्तीहिपॅटायटीस बी, सी असलेले व्यक्तीक्षयरोग, एचआयव्ही असे रक्तातून संक्रमित होणारे आजार असलेली व्यक्तीसंशयित तसेच कुष्ठरोग असलेले व्यक्तीकॅन्सरग्रस्त व्यक्तीरक्तदान करण्याच्या १५ दिवस आधी कॉलरा, टायफॉईडची लस घेतलेली व्यक्तीमहिलांनी बाळाच्या जन्मानंतर किमान ९ महिने आणि बाळाने स्तनपान सोडल्या नंतर ३ महिनेरक्तदात्याला मागील ३ महिन्यांत मलेरिया झाला असल्यास.रक्तदात्याला मागील एका वर्षात विषमज्वर, कावीळ झाल्यास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.