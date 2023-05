How To Protect Skin And Hair From Swimming Pool Water : पोहणे हा संपूर्ण शरीरासाठी उत्तम व्यायाम आहे. यामुळे मनाला चैतन्य आणि शरीराला बळकटी मिळते. पण बऱ्याचदा या क्लोरीनच्या पाण्याने स्कीनला त्रास होतो. केस खराब होतात, अशी अनेकांची तक्रार असते. बरेच लोक त्यामुळे स्विमींग करणं टाळतात. पण आता या पूलच्या पाण्याला घाबरण्याचं कारण नाही.

आम्ही अशा काही ट्रीक्स सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमचे केस आणि स्कीन पहिल्यासारखी परत ग्लो करायला लागेल.

पूलाच्या पाण्याने त्वचेवर, केसांवर का होतो वाईट परिणाम?

काहीवेळा, सार्वजनिक तलावांमध्ये पोहणे केवळ केसांवरच नाही तर त्वचेवर देखील परिणाम करू शकते. यामुळे त्वचेला खाज सुटू शकते. कारण काही सार्वजनिक जलतरण तलावांमध्ये दिवसभरात एकदाही पाण्याची पीएच पातळी तपासली जात नाही.

जलतरण तलावाची pH पातळी तपासणे ही एक क्रिया आहे जी त्वचा आणि केसांना होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दर दोन तासांनी करावी लागते. तलावातील क्लोरीन संक्रमणास कारणीभूत जीवाणू आणि जंतू नष्ट करू शकते, परंतु ते फक्त सेबम नावाच्या तेलाच्या वरच्या थराला नुकसान करते जे टाळू आणि त्वचा कोरडे होण्यापासून रोखण्यास मदत करते.

Swimming Pool Skin Care

काय त्रास होऊ शकतो?

तलावातील क्लोरीनमुळे त्वचेला खाज सुटू शकते आणि संवेदनशील त्वचेसाठी पुरळ उठते. म्हणून, जलतरण तलावावर जाण्यापूर्वी, नेहमी लक्षात ठेवा की शरीर पूर्णपणे मॉइश्चराइझ करा जे क्लोरीनयुक्त पाण्याचे कोरडे परिणाम टाळण्यास मदत करते. जलतरण तलावातील क्लोरीन आणि ब्लीच त्वचेच्या गंभीर समस्या जसे की एक्जिमा वाढवू शकतात.

Swimming Pool Skin Care

कशी घ्यावी काळजी?

लोशन लावा

स्विमिंग पूलमध्ये जाण्यापूर्वी एक परफेक्ट स्विम बॉडी लोशन लावा. हे त्वचेभोवती एक संरक्षणात्मक कवच निर्माण करते. जे त्वचेला क्लोरीनपासून वाचवते.

तेल लावा

स्विमींग पूलमध्ये जाण्यापूर्वी, नेहमी ऑलिव्ह तेल, खोबरेल तेल किंवा बेबी ऑइल सारखे तेल लावा. ते क्लोरीनचे पाणी आणि त्वचेमध्ये अडथळा निर्माण करेल.

पूलमध्ये जाण्यापूर्वी शॉवर घ्या

पोहायला जाण्यापूर्वी, नेहमी आंघोळ करणे आवश्यक आहे कारण त्वचा कोरडी असल्यास, ते क्लोरीनयुक्त पाणी त्वरीत शोषण्यास मदत करेल. पोहायला जाण्यापूर्वी आंघोळ केल्याने त्वचा क्लोरीनयुक्त पाणी शोषण्यापासून रोखण्यास मदत होते. इतकेच नाही तर पोहल्यानंतर लवकर आंघोळ करा, यामुळे क्लोरीनयुक्त पाणी त्वचेवर कोरडे होण्यापासून वाचवता येते.

Swimming Pool Skin Care

तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन सी वाढवा

व्हिटॅमिन सी हे अँटिऑक्सिडंट म्हणून ओळखले जाते, जे त्वचेला अतिनील किरणांच्या हानीपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. त्वचेमध्ये मेलेनिन-उत्पादक एंजाइम असलेल्या टायरोसिनेजला प्रतिबंध करून ते सूर्यप्रकाशाने होणारी हानी कमी करण्यास देखील मदत करू शकते.

शरीर हायड्रेटेड ठेवा

पाणी कमी असलेली त्वचा मुख्यतः कोरडी आणि खडबडीत दिसते. दुसरीकडे, हायड्रेटेड त्वचा लवचिक राहते. स्विमिंग पूलमध्ये जाण्यापूर्वी भरपूर पाणी प्या. जेणेकरून पोहताना त्वचा व्यवस्थित हायड्रेट होईल. हायड्रेटेड बॉडी त्वचेला शुद्ध करण्यास, त्वचेतील हरवलेला ओलावा भरून काढण्यास आणि शरीरातील क्लोरीन किंवा इतर विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करू शकते.

स्विमिंग पूलमध्ये जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावा

कारण ते पोहताना केवळ UVA आणि UVB किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करत नाही तर त्वचेवर संरक्षणात्मक थर तयार करते आणि पूलमधलं पाणी त्वचेच्या थेट संपर्कात येण्यापासून रोखू शकते. यासाठी, स्विमिंग पूलमध्ये जाण्यापूर्वी कमीतकमी 15-20 मिनिटे ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन घाला.

हळुवारपणे टॉवेल वापरा

नेहमी लक्षात ठेवा की पोहल्यानंतर त्वचेला टॉवेलने घासू नका कारण घर्षणामुळे त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा निघून जातो आणि त्वचेला त्रास होऊ शकतो.

लिप बाम वापरा

क्लोरीनयुक्त पाण्यात जास्त वेळ घालवल्याने ओठ फुटू शकतात. म्हणून, पूलमध्ये जाण्यापूर्वी नेहमी लिप बाम वापरा कारण ते ओठांना रक्तस्त्राव होण्यापासून वाचवतील.

एक्सफोलिएशन

नियमित अंतराने त्वचेला एक्सफोलिएट केल्याने त्वचेवरील रंगद्रव्य मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास मदत होते. हे गडद आणि निस्तेज दिसणारे त्वचेचे स्वरूप कमी करण्यास देखील मदत करू शकते. नियमित जलतरणपटूंसाठी, हायड्रॉक्सी ऍसिड असलेले रासायनिक एक्सफोलिएटर हा एक चांगला पर्याय आहे कारण ते मृत त्वचेच्या पेशी विरघळवून कार्य करतात.

इनडोअर स्विमिंग पूल नेहमी टाळा

चार भिंतीतील जलतरण तलाव हवेशीर नसतात आणि ते रसायनांच्या वायूंना अडवतात. यामुळे त्वचेच्या आणखी समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून नेहमी ओपन स्विमिंग पूल निवडा.