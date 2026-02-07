Cricket Google Doodle: गुगल डूडलमध्ये क्रिकेटचा जल्लोष! T20 World Cup निमित्त खास अॅनिमेटेड डूडल

T20 World Cup Google Doodle today: भारतात क्रिकेट हा लोकप्रिय खेळ आहे. आजपासून आयसीसी पुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ सुरु होणार आहे. आज पहिला सामना खेळला जाणार आहे. देशभरात उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे. क्रिक्रेटप्रेमींचा हा उत्साह आणखी वाढवण्यासाठी गुगलने खास डूडल तयार केले आहे. गुगलवर गेल्यावर तुम्हाला आयसीसी पुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च हटके डुडल दिसणार आहे. .आयसीसी पुरुष टी २० वर्ल्ड कपनिमित्त आज गुगलने एक इंटरएक्टिव डूडल आणि ऐतिहासिक एआई पार्टनरशिपची घोषणा केली आहे. भारत आणि श्रीलंका या दोन संयुक्त विद्यमाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या या टी२० वर्ल्ड कपची सुरुवात मुंबईत भव्य आणि स्टार स्टड उद्घाटनाने होणार आहे. .यावेळी स्पर्धेत तंत्रज्ञानही विशेष भूमिका बजावणार आहे. गुगलच्या जेमिनी प्लॅटफॉर्मला अधिकृत 'एआय फॅन कंपेनियन' म्हणून सादर करण्यात आले आहे. हे प्रेक्षकांना क्रिकेटच्या नियमांचे सोपे स्पष्टीकरण देईल आणि 'क्रेझी फॅन' अवतार स्पर्धेसारखे आकर्षक अनुभव घेता येणार आहे. या माध्यमातून चाहते त्यांचे स्वतःचे डिजिटल अवतार तयार करून विश्वचषक सोहळ्यात थेट सहभागी होऊ शकतात..दरम्यान, गुगल पिक्सेलला अधिकृत स्मार्टफोन भागीदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जो स्टेडियमच्या आतून प्रेक्षकांना विशेष आणि अद्वितीय दृश्ये दाखवेल. सामन्याच्या रोमांचक क्षणांपासून ते पडद्यामागील घडामोडींपर्यंत,पिक्सेलच्या माध्यमातून चाहत्यांना एक पूर्णपणे नवीन अनुभव मिळेल. तंत्रज्ञान आणि क्रिकेटच्या या अनोख्या संगमामुळे, आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ केवळ मैदानावरच नव्हे, तर डिजिटल जगातही इतिहास रचण्यासाठी सज्ज आहे..संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होणारा हा सोहळा संगीत आणि कलेचा एक अद्भुत संगम असेल. रॅपर बादशाह, परफॉर्मर नोरा फतेही, सितार वादक ऋषभ शर्मा आणि तालवादक शिवमणी आपल्या सादरीकरणाने रंगमंचावर धमाल करणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पहिल्या सामन्यापूर्वीचा हा रंगारंग कार्यक्रम प्रेक्षकांना नक्कीच मंत्रमुग्ध करेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.