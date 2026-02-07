लाइफस्टाइल

Cricket Google Doodle: गुगल डूडलमध्ये क्रिकेटचा जल्लोष! T20 World Cup निमित्त खास अॅनिमेटेड डूडल

Google cricket doodle for T20 World Cup: भारतात क्रिकेट हा लोकप्रिय खेळ आहे. आजपासून आयसीसी पुरुष टी 20 वर्ल्डकप सुरु होणार आहे. या खास दिवशी क्रिकेट प्रेमींचा उत्साह वाढवण्यासाठी गुगलने देखील हटके पद्धतीने डुडल बनवले आहे.
T20 World Cup 2026 Google Doodle:

T20 World Cup 2026 Google Doodle:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

T20 World Cup Google Doodle today: भारतात क्रिकेट हा लोकप्रिय खेळ आहे. आजपासून आयसीसी पुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ सुरु होणार आहे. आज पहिला सामना खेळला जाणार आहे. देशभरात उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे. क्रिक्रेटप्रेमींचा हा उत्साह आणखी वाढवण्यासाठी गुगलने खास डूडल तयार केले आहे. गुगलवर गेल्यावर तुम्हाला आयसीसी पुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च हटके डुडल दिसणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricketer
Google
Google Doodle
Cricket fan
Google search
google chrome
Cricketer Viral News
Cricketer News
cricket news today
T20 World Cup squad
T20 Cricket World Cup
Cricket Match
T20 World Cup Team
Google Drive

Related Stories

No stories found.