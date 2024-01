Tea For Weight Loss : ब्लॅक की ग्रीन टी वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त फायदेशीर?

Tea For Weight Loss :

पाण्यानंतर चहा हे जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे पेय आहे. लोक सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत भरपूर चहा पितात. आजकाल लोक विविध प्रकारचे हर्बल टी देखील पितात. काही हर्बल टी वजन कमी करतात असा दावा केला जातो.

वजन कमी करण्यासाठी हर्बल टी किंवा ग्रीन टीचेही सेवन केले जाते. वजन कमी करण्यासाठी कोणता चहा सर्वोत्तम आहे याबद्दल लोक सहसा गोंधळलेले असतात. वजन कमी करण्यासाठी ब्लॅक टी आणि ग्रीन टीचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. (Black Tea And Green Tea Benefits For Weight Loss in Marathi)