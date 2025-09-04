Teachers Day 2025 Marathi Wishes: शब्दांतून व्यक्त करा कृतज्ञता… या शिक्षक दिनी तुमच्या शिक्षकांना द्या खास शुभेच्छा!

Teachers Day 2025 Marathi Wishes: दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी भारतभर शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या देशाच्या महान शिक्षक आणि दुसऱ्या राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. या दिवशी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या जातात आणि त्यांचे मार्गदर्शन व शिक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते..शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करून शिक्षकांचे कौतुक केले जाते. शिक्षक दिन हा फक्त शिक्षकांचा सन्मान करण्याचा दिवस नसून, त्यांच्याकडून मिळालेल्या ज्ञानाचा आणि संस्कारांचा आदर व्यक्त करण्याचा देखील एक सोहळा आहे..Chandra Grahan Pregnancy Tip 2025: चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी काय करावे आणि काय टाळावे? वाचा आवश्यक माहिती एका क्लिकवर.या दिवशी आपण आपल्या शिक्षकांचे आभार मानून त्यांना प्रोत्साहन देऊया आणि त्यांच्या कष्टांना योग्य ती दखल देऊया. शिक्षक दिनाचा उद्देश शिक्षणाची गरज आणि शिक्षकांच्या महत्त्वाला समाजात अधिक खुल्या मनाने स्वीकारण्याचा आहे..1.2G, 3G, 4G, 5G येतात आणि जातात,भविष्यात 6G, 7G पण येणारच आहेत।पण एक G आहे जो सदैव अविचल,तो म्हणजे आपला आदरणीय ‘गुरु G’।शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!2. गुरु आहे जीवनाचा प्रकाश,तुमच्या आशीर्वादात वाढतो विश्वास।शिक्षक दिनी मनापासून,तुम्हाला देऊ प्रेमाचा साज।शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.3.तुमच्या शिकवणीने माझ्या जीवनाला,सदैव दिशा मिळेल.शिक्षक दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा!4.शिकवणाऱ्या त्या हातांना सलाम,ज्यांनी दाखवला ज्ञानाचा प्रवास।आणि जीवनात दिले दिशा नवी,शिक्षकांच्या कर्तृत्वाला वंदन खास|5.प्रत्येक प्रश्नाला दिला तो सुंदर उत्तर,जगण्याच्या वाटेवर दिला आधार।शिक्षक दिनी दिला हृदयाचा अभिवादन,कृतज्ञतेने भरूया आपण साऱ्या मन।.Solapur Goa Flight: सोलापूर- गोवा विमानसेवेच्या वेळापत्रकात लवकरच बदल; नाईट लँडिंगचा परिणाम, दाबोळी विमानतळाचा विचार सुरू.6.शब्द नव्हते अपुरे त्यांच्यासाठी,जगण्याचे अर्थ सांगितले त्यांच्यामुळे।धीर देऊन दिले उंबरठा नव्या स्वप्नांचा,शिक्षक म्हणजे जीवनाचा पाया अनमोल।7.ज्ञानाच्या बगिच्यात त्यांनी रुजवले फुलं,संधी दिल्या, उगम दिला नवा तुला।शिक्षक दिनी म्हणू आभार मनापासून,तुमच्या कष्टांचे कधीच नाही अपूर्ण।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.