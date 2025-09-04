लाइफस्टाइल

Teachers Day 2025 Marathi Wishes: शब्दांतून व्यक्त करा कृतज्ञता… या शिक्षक दिनी तुमच्या शिक्षकांना द्या खास शुभेच्छा!

Best Marathi Quotes For Teachers Day: दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी भारतभर शिक्षक दिन उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या देशाच्या महान शिक्षक आणि दुसऱ्या राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. या खास दिवशी तुमच्या शिक्षकांना मनापासून शुभेच्छा द्या आणि त्यांचे आभार व्यक्त करा
Best Marathi Quotes For Teachers Day
Best Marathi Quotes For Teachers DayEsakal
Monika Shinde
Updated on

Teachers Day 2025 Marathi Wishes:  दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी भारतभर शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या देशाच्या महान शिक्षक आणि दुसऱ्या राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. या दिवशी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या जातात आणि त्यांचे मार्गदर्शन व शिक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते.

Loading content, please wait...
teachers
teacher
teachers day
Teacher Eligibility Test
teacher day
Teachers Day 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com