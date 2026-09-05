Teachers' Day 2026: ऑक्सफर्डचे प्राध्यापक ते भारताचे राष्ट्रपती! जाणून घ्या डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा थक्क करणारा प्रवास...

Teachers' Day Special: दरवर्षी ५ सप्टेंबर हा दिवस संपूर्ण भारतात 'शिक्षक दिन' म्हणून अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. भारताचे दुसरे राष्ट्रपती, थोर तत्त्ववेत्ते, विद्वान शिक्षणतज्ज्ञ आणि मुत्सद्देगिरीचे प्रतीक असणारे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त हा विशेष दिवस साजरा केला जातो. ५ सप्टेंबर १८८८ रोजी आंध्र प्रदेशातील एका छोट्या गावात जन्मलेल्या डॉ. राधाकृष्णन यांनी आपल्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या आणि तत्त्वज्ञानाच्या बळावर जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावली..अगाध बुद्धिमत्ता अन् शैक्षणिक प्रवासउच्च शिक्षण आणि ज्ञानदान: डॉ. राधाकृष्णन यांचे उच्च शिक्षण मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये झाले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी म्हैसूर आणि कलकत्ता विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.ऑक्सफर्ड विद्यापीठात बहुमान: तुलनात्मक धर्मशास्त्र आणि भारतीय तत्त्वज्ञानावरील त्यांच्या अगाध ज्ञानामुळे त्यांची ब्रिटनमधील जगप्रसिद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठात 'ईस्टर्न रिलिजन्स अँड एथिक्स' या विषयाचे 'स्पॉल्डिंग प्रोफेसर' (Spalding Professor) म्हणून नियुक्ती झाली होती. पाश्चात्य जगाला भारतीय तत्त्वज्ञानाची खरी ओळख करून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता..Teacher Success Story: सकाळी नोकरी, घरी संसार अन् हातात पुस्तक; सुप्रियांच्या जिद्दीने शिक्षकपदाचे स्वप्न केले साकार, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात!.राजकीय कारकीर्द आणि मुत्सद्देगिरीसोव्हिएत युनियनमध्ये राजदूत (१९४९ - १९५२): स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारताचे सोव्हिएत युनियनमधील (रशिया) राजदूत म्हणून त्यांनी अत्यंत कौशल्याने जबाबदारी सांभाळली आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचे स्थान मजबूत केले.भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती (१९५२ - १९६२): देशाच्या पहिल्या उपराष्ट्रपती पदाची धुरा त्यांनी सलग १० वर्षे अत्यंत समर्थपणे पेलली.भारताचे दुसरे राष्ट्रपती (१९६२ - १९६७): १३ मे १९६२ ते १३ मे १९६७ या काळात त्यांनी देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून सर्वोच्च पद भूषवले. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी भारतीय संविधानातील लोकशाही मूल्यांचे रक्षण केले..'शिक्षक दिन' साजरा करण्याची सुरुवात"शिक्षणाद्वारेच समाजात खरा आणि सकारात्मक बदल घडवून आणता येतो," असा डॉ. राधाकृष्णन यांचा ठाम विश्वास होता. जेव्हा ते भारताचे राष्ट्रपती झाले, तेव्हा त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी आणि सहकाऱ्यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची इच्छा व्यक्त केली.त्यावर उत्तर देताना डॉ. राधाकृष्णन म्हणाले होते, "माझा वाढदिवस वेगळा साजरा करण्याऐवजी तो देशातील सर्व शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी 'शिक्षक दिन' म्हणून साजरा केला गेला, तर मला त्याचा सर्वाधिक अभिमान वाटेल." तेव्हापासून म्हणजेच १९६२ सालापासून ५ सप्टेंबर हा दिवस देशभरात 'शिक्षक दिन' म्हणून साजरा केला जातो..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.वारसा१७ एप्रिल १९७५ ला या महान तत्त्वज्ञाचे निधन झाले. ज्ञान, ज्ञानदान आणि राष्ट्रसेवेला आपले संपूर्ण जीवन समर्पित करणाऱ्या डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जीवनप्रवास आजही देशवासीयांसाठी आणि विशेषतः शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.