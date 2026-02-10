Teddy Day 2026: 'या' कारणासाठी साजरा केला जातो 'टेडी डे'; जाणून घ्या महत्त्व आणि इतिहास

Why Is Teddy Day Celebrated: सध्या व्हॅलेंटाइन वीक सुरु आहे. आणि आज या वीकचा चौथा दिवस आहे, जो टेडी डे म्हणून साजरा केला जातो. दरवर्षा १० फेब्रुवारीला हा डे साजरा केला जातो. हा दिवस प्रेम आणि भावना व्यक्त करण्याचा प्रतीक म्हणून टेडी बेअर देण्याच्या पद्धतीसाठी ओळखला जातो. टेडी डे आपल्याला शब्दांपेक्षा जास्त भावना व्यक्त करण्याची संधी देतो आणि साध्या पण मनापासून केलेल्या कृतींनी नातं घट्ट करण्यास मदत करतो.व्हॅलेंटाइन वीकमध्ये प्रेम, काळजी, मैत्री आणि आपुलकी साजरी करण्यासाठी वेगवेगळे खास दिवस येतात. त्यापैकी टेडी डे हा गोड आणि मनाला उब देणारा दिवस आहे. टेडी बेअर हा फक्त खेळणं नसून प्रेम, सोबत आणि आधाराची भावना देणारं प्रतीक आहे, जे कोणाचाही मूड लगेच छान करू शकतं..Valentines Day: प्रपोजसाठी वाघोबालाही करावी लागते वणवण अन् लावतात जीवाचीही बाजी; वाघिणीला कसं करतात इम्प्रेस?.टेडी डे म्हणजे काय?What is Teddy Day?टेडी बेअर देणं हे फक्त भेट देण्याइतकं सोपं नसतं; हे शब्दांमध्ये आपल्या ज्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत, त्या व्यक्त करण्याचा मार्ग आहे. या दिवशी दोन प्रेम करणारे कपल एकमेकांना टेडी बेअर देतात, ज्यामुळे त्यांचं प्रेम सहज व्यक्त होतं. अनेकजण त्यांच्या टेडीमध्ये खास मेसेज देतात. तर सोशल मीडियावर लोक आपल्या टेडीसह आठवणी शेअर करतात, फोटो पोस्ट करतात आणि मेसेज देतात, ज्यामुळे हा दिवस अधिक खास बनतो..'टेडी डे'चा इतिहासHistory of Teddy Dayटेडी डेची सुरुवात अमेरिकेत 1902 साली घडलेल्या एका घटनेशी जोडली जाते. त्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष थियोडोर रूझवेल्ट यांनी शिकारीदरम्यान एका लहान अस्वलाला मारण्यास नकार दिला. ही गोष्ट लोकांना आवडली आणि त्यावरून प्रेरणा घेऊन पहिल्यांदा टेडी बियर बनवण्यात आला. नंतर हळूहळू टेडी बियर प्रेम, माया आणि कायमची साथ याचं प्रतीक बनला.व्हॅलेंटाइन वीकमध्ये टेडी डे हा खास मानला जातो. या दिवशी लोक आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मऊ, गोंडस टेडी बियर भेट देतात. प्रेम, मैत्री आणि जिव्हाळा दाखवण्यासाठी हा दिवस अगदी योग्य आहे..Valentines Week 2026 Calendar: रोझ डे ते किस डे...प्रेमाचा आठवडा होतोय सुरू! कोणत्या दिवशी कोणता 'डे'? नोट करा संपूर्ण कॅलेंडर.महत्त्वImportance of Teddy Dayटेडी डे म्हणजे मनातल्या भावना सांगण्याचा एक गोड दिवस आहे. टेडी बियर हा फक्त खेळणं नसून प्रेम आणि आपुलकी दाखवणारा सोबतीसारखा असतो. त्याला मिठी मारली की थोडं हलकं वाटतं आणि मन प्रसन्न होतं. टेडी बियर आपल्याला जवळच्या माणसांची आणि त्यांच्या प्रेमाची आठवण करून देतो..Valentines Day 2026: Gen Z च्या प्रेमाचा Soft–Hard Launch ट्रेंड आहे तरी काय?.प्रेम आणि उबदारपण साजरे करण्याचा दिवसटेडी डे (Teddy Day) दाखवतो की आपल्या प्रेमाची आणि स्नेहाची छोटी पण अर्थपूर्ण पद्धतीने व्यक्ती करण्याची संधी आहे. टेडी बेअर एकटेपणाच्या काळात आधार देतो, हास्य पसरवतो आणि एखाद्या व्यक्तीस महत्त्वाचं असल्याचं दाखवतो. टेडी बेअर देण्याचा हा स्नेहपूर्ण हा दिवस फक्त भेटवस्तू देवाण-घेवाण करण्यापुरताच मर्यादित नाही; तो दोन लोकांच्या भावना जवळ आणतो आणि नातं घट्ट करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.