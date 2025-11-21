लाइफस्टाइल

Television Day 2025: स्क्रीनवरचे डाग होतील गायब! ‘या’ 3 उपायांनी करा टीव्हीची परफेक्ट स्वच्छता

how to safely clean LED and LCD TV screens at home: टीव्ही स्क्रीनवरील धूळ आणि बोटांचे ठसे यामुळे खराब होते. स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
easy home remedies to remove fingerprints and dust from TV: आज आंतरराष्ट्रीय दुरचित्रवाणी दिन साजरा केला जात आहे. प्रत्येक घरात स्मार्ट टीव्ही, एलईडी किंवा एलसीडी असते आणि लोक त्यांना केवळ मनोरंजनाचे साधनच नाही तर दैनंदिन जीवनाचा एक भाग देखील मानतात. परंतु कधीकधी, जेव्हा तुम्ही चित्रपट किंवा मालिका पाहण्यासाठी बसता तेव्हा स्क्रीनवर डाग, बोटांचे ठसे किंवा धूळ दिसून येते, ज्यामुळे संपूर्ण मज्जाच खराब होते. तुम्ही कोणत्याही महागड्या उत्पादनांशिवाय तुमचा टीव्ही स्क्रीन स्वच्छ आणि चमकदार ठेवू शकता. यासाठी पुढील गोष्टींचा वापर करु शकता.

