Television Day 2025: स्क्रीनवरचे डाग होतील गायब! ‘या’ 3 उपायांनी करा टीव्हीची परफेक्ट स्वच्छता

easy home remedies to remove fingerprints and dust from TV: आज आंतरराष्ट्रीय दुरचित्रवाणी दिन साजरा केला जात आहे. प्रत्येक घरात स्मार्ट टीव्ही, एलईडी किंवा एलसीडी असते आणि लोक त्यांना केवळ मनोरंजनाचे साधनच नाही तर दैनंदिन जीवनाचा एक भाग देखील मानतात. परंतु कधीकधी, जेव्हा तुम्ही चित्रपट किंवा मालिका पाहण्यासाठी बसता तेव्हा स्क्रीनवर डाग, बोटांचे ठसे किंवा धूळ दिसून येते, ज्यामुळे संपूर्ण मज्जाच खराब होते. तुम्ही कोणत्याही महागड्या उत्पादनांशिवाय तुमचा टीव्ही स्क्रीन स्वच्छ आणि चमकदार ठेवू शकता. यासाठी पुढील गोष्टींचा वापर करु शकता. .टीव्ही स्क्रीन कधी आणि किती वेळा स्वच्छ करावा?जर तुम्हाला तुमचा टीव्ही स्क्रीन नेहमीच स्वच्छ आणि गुळगुळीत दिसावा असे वाटत असेल, तर आठवड्यातून किमान एकदा तो स्वच्छ करावा. यामुळे धूळ जमा होण्यापूर्वीच ती निघून जाईल आणि बोटांचे ठसे तयार होणार नाही. सर्वात आधी टीव्ही बंद करा आणि प्लग काढा जेणेकरून विजेचा धक्का किंवा धोका होणार नाही.स्क्रीन थंड होऊ द्या आणि नंतर स्वच्छता सुरू करा.टीव्ही स्क्रीनवर कधीही पाणी किंवा लिक्विड क्लीनर थेट फवारू नका. कारण यामुळे स्क्रीन खराब होऊ शकते.अमोनिया, अल्कोहोल किंवा कठोर रसायने असलेले क्लीनर कधीही वापरू नका.कागदी टॉवेल किंवा खडबडीत कापडाने स्वच्छ करू नका कारण यामुळे स्क्रीन स्क्रॅच होऊ शकते..1: धूळ स्वच्छ कराएक स्वच्छ, कोरडे मायक्रोफायबर कापड घ्या आणि संपूर्ण स्क्रीन हळूवारपणे पुसून टाका. यामुळे धूळ आणि हलकी घाण निघून जाईल.2: बोटांचे ठसे जर स्क्रीनवर बोटांचे ठसे किंवा डाग असतील तर मायक्रोफायबर कापड हलके ओले करा आणि गोलाकार हालचालीत स्क्रीन पुसून टाका. कापड फक्त थोडेच ओले असले पाहिजे.3: स्क्रीन वाळवाआता दुसरे कोरडे मायक्रोफायबर कापड घ्या आणि स्क्रीन पूर्णपणे सुकविण्यासाठी ती पूर्णपणे पुसून टाका. स्क्रीन पूर्णपणे सुकल्यानंतरच टीव्ही चालू करा..कॉफी फिल्टरचा वापरस्वच्छता तज्ञांच्या मते, टीव्ही स्क्रीन स्वच्छ करण्यासाठी कॉफी फिल्टरचा वापर करु शकता. कॉफी फिल्टर लिंट-फ्री असतात, म्हणजेच ते तंतू सोडत नाहीत आणि स्क्रीन स्क्रॅच करत नाहीत. फक्त तुमच्या बोटांभोवती स्वच्छ कॉफी फिल्टर गुंडाळा आणि हळूवारपणे स्क्रीनवर फिरवा. यामुळे धूळ आणि बोटांचे ठसे दोन्ही निघून जातात, ज्यामुळे स्क्रीन स्ट्रीक्स-फ्री राहते. .टीव्ही स्क्रीनवरील डाग आणि रेषा कशा कमी कराल?स्क्रीन स्वच्छ करण्यासाठी नेहमी एकाच दिशेने पुसून टाका.कापड वारंवार घडी करा जेणेकरून धूळ तिथेच अडकेल आणि पुन्हा स्क्रिनवर पसरणार नाही.मुलांना स्क्रीनला स्पर्श करण्यापासून रोखा आणि स्वतः थेट स्क्रीनला स्पर्श करू नका.तसेच टीव्हीच्या व्हेंट्स अधूनमधून स्वच्छ करा. जेणेकरून धूळ जमा होणार नाही आणि डिव्हाइस जास्त गरम होणार नाही..रिमोटची स्वच्छताटीव्हीसोबतच रिमोट देखील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांपैकी एक आहे आणि त्यावर घाण, बॅक्टेरिया आणि तेल लवकर जमा होते. रिमोट स्वच्छ करण्यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या.सर्वात आधी बॅटरी काढावी.एअर ब्लोअरने बटणांमधील धूळ स्वच्छ करावी.संपूर्ण रिमोट थोड्या ओल्या मायक्रोफायबर कापडाने किंवा जंतुनाशक वाइप्सने स्वच्छ करा.जास्त ओलावा टाळा, अन्यथा रिमोट खराब होऊ शकतो.स्वच्छका केल्यानंतर, कोरड्या कापडाचा वापर करा आणि नंतर बॅटरी घाला..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.