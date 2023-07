By

आपले जीवनमान सुधारले असले, तरी जीवनताण वधारले आहेत. ताण हा सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी झाला आहे. वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक पातळीवर आपण तणावयुक्त Tesnsions जीवन अनुभवत आहोत. Tension Free Life for Corporate world People who work Under Tremendous Stress

उपभोगवादी जीवन पद्धती, संपत्तीचा हव्यास, अमर्याद गरजा, समस्याप्रणीत विज्ञान व तंत्रज्ञान Science Technology, स्पर्धा, कामकाजाच्या नवीन पद्धती, वाढीव व्यवहार व जवाबदाऱ्या इ. विविध कारणांमुळे ताण वाढलेला आहे. शारीरिक व मानसिक ताण Mental Stress ही एक गंभीर समस्या बनली आहे.

वैयक्तिक पातळीवरील ताण दूर करण्यासाठी पुढील उपाय करायला हवेत.

ओळखीच्या माध्यमातून मित्र व चाहते यांचे एक जाळे बनवावे. त्यांच्याशी निकटवर्ती संबंध निर्माण करावेत आणि त्यांच्या समवेत वेळ घालवावा.

• नियमित व्यायाम करावा. कोणत्याही परिस्थितीत यात खंड पडू देऊ नये. उदा. आर्ट ऑफ लिव्हिंग, सकाळ-संध्याकाळ पायी फिरणे इ.

• आहारात शक्तिवर्धक खाद्यान्नाचा वापर करावा.

• पुरेपूर विश्रांती घेत राहावे.

• आपण नोकरी करीत असाल तर सहकाऱ्यांशी वार्तालाप करावा.

• खूपच ताण वाढलेला असेल तर अल्पावधी सुटीवर जाऊन यावे.

• कार्यालयात सतत बसून राहावे लागत असेल तर मध्येच काही वेळा पाय जमिनीवर जोराने आपटावेत.

हे देखिल वाचा-

• ज्याची आवड आहे, ज्यात आपण तल्लीन होऊ

शकता, अशी धून ऐकावी किंवा गीत गुणगुणावे.

• डोके अलगदपणे वर्तुळाकार फिरवावे.

• ज्याचा सुगंध आवडतो व मन प्रसन्न होते, अशा फुलांचा सुवास घेत राहावे.

• डोळे मिटवून बोटाने हळुवारपणे वर-खाली व वर्तुळाकार फिरवावे.

अधूनमधून चहा, कॉफी, शीतपेय इ. प्राशन करावे.

सध्या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात लाखो व्यक्ती चांगल्या वेतनावर नोकरी करीत आहेत; मात्र, या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण असतो. आयटीमधील कर्मचाऱ्यांना आठ ते दहा तास कॉम्प्युटरसमोर बसून काम करावे लागते. कॉम्प्युटरमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी पुढील उपाय अवलंबावेत.

• कॉम्प्युटरसमोर सतत बसून न राहता अधूनमधून फेरी मारावी.

• थोडा वेळ काम थांबवून खांदे, बाहू व मनगटाला विश्रांती द्यावी.

• कॉम्प्युटरच्या स्क्रिनवरील नजर थांबवून भोवताली थोडा वेळ पाहात राहावे.

• प्रत्येक तासानंतर उठून दोन्ही हात लांब करावेत व मानेबाबत हलका व्यायाम करावा.