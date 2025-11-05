Autism Success Story: आईच्या साथीनं आणि जिद्दीनं बदललं आयुष्य! ऑटिझमवर मात करून 'सोहम'ने घडवली स्वतःची ओळख

ठाण्यातील युवक सोहम अमिय रॉय दस्तीदार याने ऑटिझमसारख्या आव्हानांवर विजय मिळवत आपल्या जीवनाला नवीन दिशा दिली आहे. लहानपणी त्याच्यासाठी साध्या वाटणाऱ्या गोष्टी – शाळेतील प्रकल्पांमध्ये भाग घेणे, वाढदिवसाच्या कार्यक्रमांना जाणे, मित्र बनवणे – या सर्वच कठीण होत्या. सामाजिक व्यवहार आणि संवाद हे त्याच्यासाठी दररोजचे आव्हान होते. तरीही, सोहमने हार मानली नाही. त्याची आई मिशुआ हिने त्याला नेहमीच आधार दिला आणि त्याच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवला..मिशुआने सोहमला योग्य उपचार, थेरपी आणि शैक्षणिक संधी मिळवून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. त्याच्या सुप्त कौशल्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी तिने त्याला सार्थक एज्युकेशनल ट्रस्टशी जोडले. ही संस्था विशेष गरज असलेल्या व्यक्तींना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देते. येथे प्रवेश मिळाल्यामुळे सोहमच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. या ठिकाणी त्याला समजून घेणारे मार्गदर्शक, संयमी शिक्षक आणि प्रोत्साहन देणारे वातावरण मिळाले..Autism Treatment : ऑटिझम बरा होऊ शकतो का? आणि त्यांना सामान्य जीवन जगता येते का? जाणून घ्या एका क्लिकवर.सार्थक कार्यक्रमात त्याने संवादकौशल्य, आत्मविश्वास, आणि नोकरीसाठी आवश्यक तयारी यांसारख्या अनेक गोष्टी शिकल्या. संवादाचे सादरीकरण (भूमिका निभावणे), चिंता नियंत्रित करणे, रेझ्युमे तयार करणे, आणि मुलाखतीसाठी तयारी करणे या सर्व गोष्टींमध्ये त्याने प्रगती साधली.आता सोहम केवळ व्यावसायिकदृष्ट्या नव्हे तर वैयक्तिक स्तरावरही प्रगती करत आहे. त्याला संगीत आणि पोहण्याची आवड आहे आणि तो ठाण्यातील समाजकार्यातही सक्रियपणे सहभागी होतो. त्याची कहाणी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे..KBC Kid Controversy: "त्याला तीव्र असा ADHD असावा..." अमिताभ यांना उद्धट बोलणाऱ्या मुलाबद्दल काय म्हणाले मानसशास्त्रज्ञ.सोहमचा प्रवास कोटक महिंद्रा बँकेच्या सामाजिक जबाबदारीच्या (CSR) उपक्रमांचे प्रतीक आहे. कोटक शिक्षण, कौशल्यविकास आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधींद्वारे अनेकांना सक्षम करत आहे. अशा उपक्रमांमधून कोटक 'हौसला' वाढवत आहे — अडचणींवर मात करून स्वतःचा मार्ग तयार करण्याची क्षमता.सोहमची गोष्ट 'हौसला आहे तर होईल' या भावनेचं जिवंत उदाहरण आहे — जेव्हा धैर्य, चिकाटी आणि समाजाचा आधार मिळतो, तेव्हा प्रत्येक आव्हान हे यशाचं पाऊल बनू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.