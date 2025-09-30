लाइफस्टाइल

बस झालं गं आता, स्वत:साठी जगायला शिक! ‘हो’ म्हणून दमलीस?... आता ‘नाही’ म्हणायला शिक!b

Women's sacrifice : नेहमी 'हो' म्हणण्यामुळे तुम्ही थकून गेला आहात का? ‘नाही’ म्हणायला शिकणे म्हणजे स्वतःच्या मर्यादांना प्राधान्य देणे आहे. ‘नाही’ म्हणण्याचे फायदे आणि पद्धती जाणून घ्या.
women's empowerment : बाईचं आयुष्य म्हणजे सतत ‘हो’ म्हणत धावणारी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस.. पण ‘नाही’ म्हणण्याचा ब्रेक नसला, की अपघात ठरलेलाच!आपण लहानपणापासून शिकतो, की बाईनं ॲडजस्ट केलं पाहिजे, जबाबदारी घेतली पाहिजे, सगळ्यांची काळजी घेतली पाहिजे, कुटुंबाला एकत्र ठेवलं पाहिजे, इत्यादी.

