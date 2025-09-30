बस झालं गं आता, स्वत:साठी जगायला शिक! ‘हो’ म्हणून दमलीस?... आता ‘नाही’ म्हणायला शिक!b

women's empowerment : बाईचं आयुष्य म्हणजे सतत ‘हो’ म्हणत धावणारी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस.. पण ‘नाही’ म्हणण्याचा ब्रेक नसला, की अपघात ठरलेलाच!आपण लहानपणापासून शिकतो, की बाईनं ॲडजस्ट केलं पाहिजे, जबाबदारी घेतली पाहिजे, सगळ्यांची काळजी घेतली पाहिजे, कुटुंबाला एकत्र ठेवलं पाहिजे, इत्यादी. .आता इतकं सगळं करायचं तर समोरून येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला आणि प्रत्येक विनंतीला (किंवा हट्टाला) होकार द्यायलाच हवा ना. ‘हो, मी सांभाळते.’, ‘हो, मी करते.’, ‘हो, मी बघते.’ आणि असं करत करत आपणच स्वतःला एका न संपणाऱ्या लिस्टमध्ये अडकवून ठेवतो!.रोजच्या जीवनातल्या छोट्या छोट्या उदाहरणांमध्येही हे दिसतं. मुलानं रात्री स्वतःसोबत जागायला विचारलं... हो! ऑफिसमध्ये बॉसने जरा जास्त काम दिलं... हो! शेजारणीनं मुलाला तासभर बघायला सांगितलं.... हो! नवऱ्यानं झोपेतून उठवून कॉफी मागितली तरी.... हो! आणि त्याच्यात सगळ्यात मोठं ‘हो’ म्हणजे स्वतःच्या मनाला इच्छेविरुद्ध दिलेलं मोठ्ठं हो....‘थकल्यासारखं वाटतंय; पण जाऊ दे, अजून एवढं एक काम आटपतेच.’नाही म्हणणं म्हणजे उद्धटपणा नाही.. ते म्हणजे स्वतःला गरजेप्रमाणं प्राधान्य देणं. एखाद्या रात्री भांडी घासली नाहीत म्हणून घर कोसळणार नाही, पार्टीत एखादी डिश कमी पडली म्हणून पाहुणे घरी येणं सोडणार नाहीत, आणि शेजारणीच्या भाचीच्या लग्नात आपण हजेरी लावली नाही म्हणून ती संबंध तोडणार नाही..Mistakes is the key to success : चुकांमधून शिकून व्यक्तिमत्त्व कसे सुधारावे? जाणून घ्या एका क्लिक वर .एकदा माझ्या एका मैत्रिणीनं ठरवलं, की आता मी कधीतरी लहान लहान गोष्टींना नाही म्हणायला सुरुवात करणार. तिनं पहिला प्रयोग घरात केला. रविवारी दुपारी सगळे म्हणाले, ‘‘चला, पिक्चर बघायला जाऊ या.’’ ती प्रेमाने, पण शांतपणे म्हणाली, ‘‘आज मला आराम करायचाय, तुम्ही जा.’’ सुरुवातीला घरातले थोडं चकित झाले; पण मग त्यांनाही कळलं, की यात अयोग्य काही नाही आणि माझी मैत्रीण म्हणाली, ‘‘त्या एकाच ‘नाही’मुळे मला इतक्या वर्षांनी पहिल्यांदा थोडा निवांत श्वास मिळाला.’’नाही म्हणायचं धाडस शिकायचं असेल, तर अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात करा. सोसायटीची एखादी जबाबदारी नको असेल, तर नम्रपणे सांगा, ‘यावेळी नाही जमणार.’ ऑफिसमध्ये आपल्यावरच जास्त काम टाकलं जात असेल, तर शांतपणे स्वतःलाच विचारा, ‘‘यात सर्वांत महत्त्वाचं आणि प्राधान्याचं काय?’’.‘नाही’ हा शब्द छोटा आहे; पण त्यात एक मोठं सामर्थ्य आहे. नाही म्हणणं म्हणजे आयुष्याला नकार देणं नाही, तर स्वतःच्या मर्यादांना, थकव्याला आणि गरजांना मान्यता देणं आहे.नाही म्हणायची कला शिकायची असेल, तर काही छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा.पहिली : सगळ्यांना खूष ठेवणं हा आपला जबाबदारीचा करार नाही.दुसरी : नाही म्हणणं म्हणजे गुन्हा नाही. साधं स्मित करून म्हणा, ‘‘आज नाही जमणार गं.’’ बस!तिसरी : सुरुवात लहान गोष्टींपासून करा. शॉपिंगला जायचं कुणी विचारलं तर म्हणा, ‘‘आज नाही शक्य होणार. शनिवारी जाऊया का?’’ तुमच्या लगेच लक्षात येईल, की जग काही कोसळत नाही!.Communication Tips: संभाषण प्रभावी बनवायचंय? मग 'या' टिप्स आणि ट्रिक्स लक्षात ठेवा!.तर मैत्रिणींनो, आपण हो म्हणत म्हणत दमून जातो आणि आयुष्य हातातून एकेक दिवस करत निसटून जातं. नाही म्हणायची हिंमत केली, कीच आपल्याला खऱ्या अर्थानं आराम, वेळ आणि मनःशांती मिळते. नाही हा शब्द म्हणजे खरं तर छोटासा जादूचा मंत्र आहे, जो उच्चारला, की मनावरचं आणि शरीरावरचं ओझं थोडं हलकं होतं आणि चेहऱ्यावर खरं हास्य परत येतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.