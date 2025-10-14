लाइफस्टाइल

Kalamkari Art : साडीवरील 'कलमकारी' कला! 3000 वर्षांचा इतिहास आणि चित्तवेधक निर्मिती प्रक्रिया

Kalamkari saree : एक प्राचीन कला प्रकार असलेली कलमकारी हा शब्द कसा बनला? श्रीकलाहस्ती आणि मछलीपटनम या दोन शैलीत ती केली जाते. नैसर्गिक रंग आणि हाताने बनवलेली शाई वापरून तयार होणाऱ्या या साडीची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या.
रश्मी विनोद सातव

The Art of Kalamkari : भारतात तीन हजार वर्षांपूर्वीपासून कलमकारी शैलीत कलाकृती बनत आहेत. ‘कलमकारी’ ही एक चित्रकलेची सुंदर शैली आहे आणि ज्या साडीवर या शैलीतली चित्रकला हाताने चितारली जाते त्या साडीला ‘कलमकारी साडी’ असं म्हणतात.

