Kalamkari Art : साडीवरील 'कलमकारी' कला! 3000 वर्षांचा इतिहास आणि चित्तवेधक निर्मिती प्रक्रिया

रश्मी विनोद सातवThe Art of Kalamkari : भारतात तीन हजार वर्षांपूर्वीपासून कलमकारी शैलीत कलाकृती बनत आहेत. ‘कलमकारी’ ही एक चित्रकलेची सुंदर शैली आहे आणि ज्या साडीवर या शैलीतली चित्रकला हाताने चितारली जाते त्या साडीला ‘कलमकारी साडी’ असं म्हणतात..‘कलमकारी’ हा शब्द ‘कलम’ आणि ‘कारी’ या दोन पर्शियन शब्दांपासून तयार झाला असून ‘कलम’ म्हणजे पेन आणि ‘कारी’ म्हणजे कारागिरी. त्या काळात पर्शिया आणि भारत या दोन देशातील व्यापारातून या पर्शियन शब्दांची देवाणघेवाण झाली असावी. भारतात कलमकारी शैलीचे दोन उप-प्रकार बघायला मिळतात. .आंध्र प्रदेशमध्ये चित्तूर जिल्ह्यात सुवर्णमुखी नदीवर वसलेलं ‘श्रीकलाहस्ती’ या गावी उदयाला आलेली ‘श्रीकलाहस्ती शैलीतील कलमकारी’ आणि कृष्णा जिल्ह्यात पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेलं ‘मछलीपटनम’ या गावी उदयाला आलेली ‘मछलीपटनम शैलीतील कलमकारी’ अशा दोन ढंगांत कलमकारी केली जाते. .यातील ‘श्रीकलाहस्ती शैली’, चौदाव्या शतकात विजयनगर साम्राज्यात उदयाला आली होती. गोष्टी सांगण्यासाठी या कलेचा तेव्हा उपयोग केला जात असे, त्याकाळातील देवळांच्या अंतर्गत सुभोभीकरणासाठी, रथांवरील आणि महालांमधील पडद्यांवर किंवा झेंड्यांवर या कलेचा उपयोग होत असे. ‘श्रीकलाहस्ती शैली’त रंगवलेल्या साडीवर रामायण – महाभारतातील प्रसंग, पौराणिक गोष्टी, देव-देवतांची चित्रं बघायला मिळतात. .तर ‘मछलीपटनम शैलीतील कलमकारी’, मुघल आणि कुतुबशाही साम्राज्यात उदययाला आली होती. या शैलीत पानं-फुलं, झाडं-वेली, मोर, पक्षी, कोयऱ्या, कमळं किंवा नैसर्गिक देखावे वगैरेंची चित्रं काढली जात असत. ब्रिटीशांच्या काळात भारतात विलायती कापड सर्रास मिळू लागल्यावर ही कला डबघाईला आली होती. .मग स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरोजिनी नायडू यांच्या वहिनी श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय यांनी या कलेला पुनरुज्जीवित केलं. सर्वांत आधी साडीच्या लांबीरुंदीचं पांढरं कापड घेऊन ते पूर्ण एक दिवस पाण्यात भिजवून ठेवलं जातं. हे कापड भिजेपर्यंत हिरडा कुटून त्याची पावडर पाण्यात मिसळून घट्ट पेस्ट करून घेतली जाते. मग एका साडीसाठी अंदाजे तीन लिटर दूध घेऊन त्यात ही पेस्ट कालवली जाते, त्यामुळे त्या दुधाला हलका पिवळसर रंग येतो. नंतर दुधाच्या या मिश्रणात साडीचे कापड पूर्ण एक दिवस भिजत ठेवलं जातं. .या मिश्रणात भिजवलेलं हे कापड दुसऱ्या दिवशी घट्ट पिळून वाळवलं जातं. हलक्या पिवळसर रंगाच्या मिश्रणामुळे कापडालाही ‘ऑफ व्हाईट’ रंग येतो. या शेडवर कलमकारीचे रंग उठून दिसतात आणि या प्रक्रियेमुळे ते रंग कापडावर व्यवस्थित बसतात. हे कापड टेबलवर व्यवस्थित पसरवून घेतलं जातं आणि सुरू होते कलमकारीची चित्रकारी. ‘श्रीकलाहस्ती शैलीत’ हाताने फ्री-हॅन्ड चित्रं काढली जातात तर ‘मछलीपटनम शैलीत’ हाताने ब्लॉक प्रिंटींग केले जाते. .आठवणींचे धागेदोरे! 15 हजार रुपयांची पैठणी आणि स्वप्नपूर्तीची गोष्ट.‘श्रीकलाहस्ती शैली’तील कुशल कलाकार विशिष्ट प्रकारचं पेन स्वतः तयार करून वापरतात. हे कारागीर पूर्ण साडीवर हातानं अतिशय सुंदर स्केच काढून घेतात. चित्राची आउटलाइन काढून झाल्यानंतर ती काळ्या शाईनं डार्क केली जाते. आऊटलाईनसाठीचं पेनही ते स्वतः तयार करतात. बांबूच्या बारीक काड्या घेऊन त्यांना टोक केलं जातं. मग हे पेन काळ्या शाईत बुडवलं जातं. ही शाईही नैसर्गिक घटक वापरून खास पद्धतीने बनवली जाते..आऊटलाईननंतर आतील रंग भरायला घेतले जातात. टोक नसलेल्या बांबूच्या पेननंच हे नैसर्गिक रंग सुंदर रंगसंगतीत अगदी निगुतीनं भरले जातात. हे रंग पूर्ण वाळल्यानंतर वाहत्या पाण्यात ही साडी धुवून घेतली जाते. मग साडीवरचे रंग अजून पक्के करून घेण्यासाठी अर्धा तास पाण्यात उकळून घेतली जाते. साडी उकळून झाल्यावर परत थंड पाण्यात टाकून शेवटी वाळवली जाते..Diwali 2025 Saree Shopping: दिवाळीसाठी साडी खरेदी कराताय? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा , कमी वेळेत अन् बजेट फ्रेंडली होईल शॉपिंग.गोष्ट साड्यांचीपेन आणि शाई या साडीला लागणारी पेनं कारागीर स्वतः तयार करतात. आजूबाजूला सहज उपलब्ध असलेल्या हळदीच्या झाडाच्या बारीक - जाड वाळलेल्या काड्या आणून त्या कोळशाच्या निखाऱ्यांवर थोडा वेळ ठेवून मग त्यावर वाळू टाकतात आणि अर्धा तास झाकून ठेवतात. त्यामुळे या काड्यांची पूर्ण राख न होता बारीक कोळसे तयार होतात. या कोळशाच्या काड्या म्हणजेच त्यांची पेनं! .चित्रं काढण्यासाठी लागणारी शाईसुद्धा कारागीर स्वतः तयार करतात. लोखंडाचे तुकडे, तुरटी आणि गुळ पंधरा दिवस पाण्यात बुडवून ठेवतात आणि सगळ्या घटकांची एकत्रित प्रक्रिया होऊन डार्क काळ्या रंगाचा द्रव तयार होतो. हाच द्रव साडीवर आऊटलाइन काढण्यासाठी शाई म्हणून वापरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.