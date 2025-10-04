लाइफस्टाइल

Facial Expressions : पहिली छाप पाडण्यासाठी वापरा 'हसऱ्या चेहऱ्याची' ताकद; अशा प्रकारे करा सराव

The Power of a Smiling Face : तुमचा हसरा चेहरा आणि सकारात्मक हावभाव तुमची प्रतिमा कशी सुधारू शकतात? आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि प्रभावी संवाद साधण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या.
Smile Your Way to Success

Smile Your Way to Success : आपण जेव्हा एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा पहिल्या काही सेकंदातच आपल्या मनात त्यांची प्रतिमा निर्माण होते. समोरची व्यक्ती विश्वासार्ह आहे का नाही, जवळीक निर्माण करण्यायोग्य आहे का नाही, हुशार आहे का नाही, अशा एक ना अनेक गोष्टी त्या पहिल्या काही सेकंदांतच आपल्या लक्षात येतात.

