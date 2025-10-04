Facial Expressions : पहिली छाप पाडण्यासाठी वापरा 'हसऱ्या चेहऱ्याची' ताकद; अशा प्रकारे करा सराव

अश्विनी आपटे-खुर्जेकरSmile Your Way to Success : आपण जेव्हा एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा पहिल्या काही सेकंदातच आपल्या मनात त्यांची प्रतिमा निर्माण होते. समोरची व्यक्ती विश्वासार्ह आहे का नाही, जवळीक निर्माण करण्यायोग्य आहे का नाही, हुशार आहे का नाही, अशा एक ना अनेक गोष्टी त्या पहिल्या काही सेकंदांतच आपल्या लक्षात येतात. .संशोधन असं सांगतं, की शब्दांपेक्षाही देहबोली आणि चेहऱ्यावरील हावभाव समोरच्यावर जास्त प्रभाव टाकतात. म्हणजेच बरेचदा आपल्याशी संवाद साधण्याआधी आपल्या चेहऱ्यावरील हावभवांवरून, हसण्याच्या पद्धतीवरून, डोळ्यातल्या भावनांमधून, आपण समोरच्याला बरंच काही सांगून जातो. संवादामध्येसुद्धा शब्द आणि आवाजाबरोबरच, देहबोलीचा वाटा खूप मोठा आहे आणि यामध्ये चेहऱ्यावरील हावभावांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कारण आपला चेहरा हा आपल्या मनातील विचार, भावना आणि वृत्ती थेट उघड करणारा आरसा ठरू शकतो..चेहऱ्यावरील भाव का महत्त्वाचे?पहिली छाप निर्माण करताना आत्मविश्वासानं, उत्साहानं आणि नम्रतेनं केलेलं हास्य समोरच्याच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण करतं.आपल्या चेहऱ्यावरील हावभाव आपल्या भावनांचा आरसा असतो. त्यामुळे शब्द न बोलतासुद्धा मनातील भावना आपला चेहरा सांगत असतो.योग्य आणि आनंददायी हावभाव आपल्या संवादाला अधिक उबदार आणि खरेपणा देतात. ज्यामुळे नात्यांमध्ये जवळीक निर्माण होते.व्यावसायिक ठिकाणी सुद्धा चेहऱ्यावरचे हावभाव आपल्या तयारीची आणि आत्मविश्वासाची साक्ष ठरतात..Success Story : 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीतून सुरू झाला यशस्वी व्यवसाय! 'मृत्तिका आर्टिफॅक्ट्स'ची यशोगाथा.चांगली प्रतिमा पाडण्यासाठी चेहऱ्यावरील हावभाव कसे असावेत?चेहरा हसरा ठेवावा : परंतु जबरदस्तीने नाही, तर नैसर्गिकरित्या. हलकंसं हास्य आत्मीयता निर्माण करतं.डोळ्यांचा संपर्क असावा : संवादामध्ये डोळे विश्वास निर्माण करतात. समोरच्याच्या नजरेत प्रामाणिकपणा दिसला, की शब्द अधिक प्रभावी ठरतात.चेहऱ्यावर मोकळेपणाचे भाव असावेत : चेहऱ्यामधील स्नायूंमध्ये ताण नसावा. भुवया उंचावणं, वारंवार नजर चुकवणं या गोष्टी टाळाव्यात.भाव नियंत्रित असावेत : संवाद साधताना चेहऱ्यावर आलेला चिडचिडलेपणा, अति गंभीरपणा अथवा उदासीन भाव संवाद बिघडवतात. त्यामुळे चेहऱ्यावरील भावांमध्ये संतुलन महत्त्वाचं.सकारात्मक विचार ठेवा : आपल्या मनातील भावना चेहऱ्यावर उमटतात. त्यामुळे मनामध्ये सकारात्मकता टिकवली, की ते भाव आपोआपच आपल्या चेहऱ्यावर दिसून येतात..चेहऱ्यावरील भाव आकर्षक आणि मनमोकळे ठेवणं नैसर्गिक वाटत असलं, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी सरावाची गरज असते. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवून, चेहऱ्यावर संतुलित आनंदी आणि स्वागतार्ह भाव आणण्यासाठी नियमित सराव करावा लागतो. यासाठी आरशासमोर उभं राहून बोलणं आणि आपल्या चेहऱ्यावरील हावभावाचं निरीक्षण करणं, जाणीवपूर्वक चेहऱ्यावरती हास्य टिकवणं, डोळ्यांमधून प्रामाणिकता दाखवण्याचा प्रयत्न करणं, तसंच मनामध्ये सकारात्मक विचारांची सवय लावणं या छोट्या छोट्या सरावातून आपल्या चेहऱ्यावरील भाव नैसर्गिकरित्या आकर्षक आणि विश्वासार्ह वाटू लागतील..Smart Career Tips: आई झाल्यावर पुन्हा करिअर सुरू करायचंय? मग वापरा हे उपयुक्त टिप्स!.आपला चेहरा हे आपलं पहिलं परिचयपत्र आहे, त्यामुळे योग्य भाव आत्मविश्वास पूर्ण नजर, आणि नैसर्गिक हास्य हेच आपल्याला अधिक आकर्षक प्रभावी आणि लक्षात ठेवण्यायोग्य बनवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.