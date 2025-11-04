पेशव्यांना होतं पैठणीचं आकर्षण! सोळा हात लांब, तीन किलो वजन; शुद्ध सोन्याच्या जरीची पेशवेकालीन पैठणी कशी होती?

Paithani saree : ‘गोष्ट साड्यांची’ या सदरात प्रसिद्ध होणाऱ्या, साड्यांच्या लेखमालेतील हा शेवटचा लेख. या सदरात भारतात हातमागावर विणल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या विणींच्या काही साड्यांवर मी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला; पण अजूनही बऱ्याच साड्या बाकी आहेत. मात्र, हा शेवटचा लेख असल्यामुळे या सदराची सांगता महावस्त्र पैठणीनेच करणं उचित राहील. .सातवाहन काळात तेव्हाच्या प्रतिष्ठान आणि आत्ताच्या पैठणमध्ये हातमागावर पैठणीची निर्मिती होत असल्याचे संदर्भ सापडले आहेत; पण खऱ्या अर्थाने सतराव्या शतकात पेशव्यांनी या उद्योगाला ऊर्जितावस्था दिली. संपूर्ण पेशवे घराण्याला या पैठण्यांचे खूप आकर्षण होते, पेशव्यांच्या घरातील स्त्रियांसाठी पैठणहून पैठण्या मागवल्या जात असत. .शिवाय स्वतः पेशवेसुद्धा पैठणच्या कारागिरांकडून, पैठणीचे नक्षीकाम असलेली उपरणी बनवून घेत असत. पेशव्यांनी पैठणच्या, पैठणी विणणाऱ्या काही कारागिरांना नाशिकजवळ येवल्यात आणून स्थायिक केले आणि त्यांच्या कलेला, व्यावसायिकदृष्ट्या प्रोत्साहन दिले. पूर्वी पेशवेकालीन पैठण्या, सोळा हात लांब आणि चार हात रुंद असत आणि त्या एकेका पैठणीचे वजन तीन ते साडेतीन किलो असायचे. .तेव्हा पैठण्यांमध्ये शुद्ध सोन्याच्या जरीचे धागे वापरले जात असत. या पैठण्यांमध्ये बावीस तोळे चांदी आणि वेगवेगळ्या वजनाचे सोने वापरले जात असे. साडेअकरा ग्रॅम सोनं वापरलेल्या पैठणीला ‘बारामासी पैठणी’, साडेसतरा ग्रॅम सोनं वापरलेल्या पैठणीला ‘अठरामासी’ आणि सादेचौतीस ग्रॅम सोनं असलेल्या पैठणीला ‘छत्तीसमासी’ म्हणत. या ‘छत्तीसमासी’ पैठण्या खूप जड असत. आता मात्र, चांदीच्या किंवा तांब्याच्या धाग्यांवर सोन्याचे पाणी लावून ‘जर’ तयार केली जाते. सेमी पैठण्यांमध्ये तर सिंथेटिक जर वापरली जाते. खूप पूर्वी रेशमी पैठण्यांबरोबर, गर्भरेशमी पैठण्याही मोठ्या प्रमाणात बनत असत. गर्भरेशमी म्हणजे यात एक धागा तलम कॉटनचा आणि एक धागा रेशमाचा असतो. .नंतर कॉटन धागा वापरणं पूर्ण बंद होऊन फक्त रेशमी पैठण्या बनू लागल्या; पण आता परत, चोखंदळ ग्राहकांसाठी डिझायनर गर्भरेशमी पैठण्यासुद्धा विणल्या जात आहेत. तीन ते पाच प्लाय रेशमाचे धागे खूप जवळजवळ म्हणजे एका इंचात १६० उभे धागे आणि १७० आडवे धागे वापरून पैठणी बनत असल्यामुळे पैठणीची वीण घट्ट आणि जाड असते, त्यामुळे ओरिजिनल पैठण्या पिढ्यानपिढ्या टिकतात. .पूर्वी नैसर्गिक रंगात पैठण्या बनत असत, त्यामुळे पैठण्या काही ठराविक रंगातच येत असत. लाल बॉर्डरची काळी पैठणी म्हणजे ‘चंद्रकळा’, पोपटी रंगाची ‘राघू पैठणी’, ‘क्षीरोदक’ नावाची पांढरी पैठणी, निळ्या रंगाची ‘निलीगुंजी’, पिवळ्या रंगाची ‘सोनकळी’, गुलाबी रंगाची ‘राणी’, लाल-हिरव्या रंगाची ‘पसिला’, काळ्या-पांढऱ्या रंगाची ‘गुजरी’, तर कांद्याच्या रंगाची ‘अबोली’ पैठणी! या रंगांच्या व्यतिरिक्त अंजिरी, दुधी, सोनकुसुंबी वगैरे रंगाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्याही पैठण्या असत. त्याकाळी काही नैसर्गिक रंग करडीच्या मुळांपासून तयार करत असत आणि या रंगांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला एक प्रकारचा सुगंध येत असे. आता मात्र अनेक रंगांच्या छटांमध्ये पैठण्या विणल्या जातात. यात आडवा धागा वेगळ्या रंगाचा आणि उभा धागा वेगळ्या रंगाचा वापरून फिरत्या रंगांच्या पैठण्यासुद्धा असतात. पैठणीवरच्या सुंदर नक्षीवरून, पैठणीला नावंही तशी ठेवली गेली आहेत. पैठणीवरील नक्षीकामाचा सर्वांत जुना प्रकार म्हणजे ‘आसावली’. यात पदरावर आणि काठावर पाना-फुलांची सुंदर वेलबुट्टी असते. .Saree Style Tips : साडी म्हणजे संस्कृती! सोनाली पाटीलने सांगितले, साडी का आहे तिचा 'सर्वांत कंफर्टेबल वेअर'? .पदरावर आणि काठावर गोलाकार मोर असलेली ‘मोरबांगडी’ पैठणी आणि पोपट असतील तर ‘मुनिया’ पैठणी, डार्क कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर असेल तर ‘कडीयाल’ पैठणी. शिवाय चौकोनी फुलांच्या नक्षीला ‘अक्रोटी’ म्हणले जायचे. पैठणीचा पदर म्हणजे तर सुंदर कलाकृतीचा एक उत्कृष्ट नमुना. सातवाहन काळातील पैठण्यांच्या पदरावर बगळे आणि राजहंस, तर यादवकालीन पैठण्यांवर कमळं जास्त असत, तसंच मुघलकाळात पानं, फुलं, पक्षी विणले जात असत, तर आता मोर, पोपट, वाद्ये, नथ, कोयऱ्या, रुईफूल, कमळ, कळस, राधाकृष्ण वगैरे विणलेले दिसून येतात. शिवाय पैठणीच्या नक्षीत, अजंठा लेण्यातील कलाकुसरीचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. .पदर आणि काठावरची नक्षी आधी आलेख पेपरवर काढून घेतली जाते आणि पैठणी विणताना पैठणीच्या उभ्या धाग्यांच्या मागे तो आलेखाचा कागद ठेवला जातो आणि मग त्या डिझाईनप्रमाणे उभे धागे मोजून त्यात नक्षीला लागणारे रंगीत आडवे रेशमी धागे घालून आलेख पेपरवरची नक्षी साडीवर उतरवली जाते. .हातामागावरची प्युअर पैठणी ओळखायची कशी?पदरावरचे आणि काठावरचे डिझाइन आणि बुट्टी पुढून आणि मागून सारखीच दिसते आणि त्या प्रत्येक डिझाइनला मागून हाताने मारलेली एक खूप बारीक गाठ असते. पॉवरलूमवरच्या पैठणीचे धागे मागच्या बाजूने सुट्टे असतात. ते कशात अडकूही शकतात. मात्र हातमागावरच्या पैठणीत एकही धागा सुट्टा नसतो.पैठण आणि येवल्याच्या पैठण्यांना बौद्धिक मालमत्ता हक्काच्या अंतर्गत, केंद्र सरकारचे ‘जिओग्राफिक इंडीकेशन’ प्राप्त झाले आहे.हातमागावरील पैठणीचे रेशीम जाड आणि घट्ट विणीचे असते. मधून मधून त्या रेशमाच्या बारीक गाठी दिसतात आणि त्या गाठींवरूनच ते प्युअर सिल्क असल्याची खात्री पटते..बनायला लागणारे दिवस आणि किंमत ठरत असते. हातमागावर एक पैठणी विणायला कलाकुसरीप्रमाणे अंदाजे एक महिना ते एक वर्ष देखील लागू शकते. पूर्वी फक्त राजघराण्यांमध्ये पैठण्या वापरल्या जात असत, म्हणून पैठणीला महावस्त्र म्हटले जाई. आता प्रत्येक चोखंदळ स्त्रीकडे एक तरी पैठणी असतेच आणि त्या प्रत्येकीचं आपापल्या पैठणीसोबत एक घट्ट रेशमी नातं विणलं गेलं आहे, पैठणीच्या विणीसारखं. विविधतेनं नटलेल्या भारताचा ‘वस्त्र-वारसा’ खूप समृद्ध आहे. .या वारशातील साडी-परंपरेला मोठा वैविध्यपूर्ण इतिहास आहे. मला कायम असं वाटतं, की साडी हे नुसतं एक वस्त्र नसून, ते आपल्या भावना व्यक्त करण्याचं एक प्रभावी माध्यम आहे. पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होणारं हे साडीचं नातं त्यातील सुंदर विणीतून पुढच्या-मागच्या पिढ्यांना एकत्र गुंफून ठेवतं!रश्मी विनोद सातव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 