पेशव्यांना होतं पैठणीचं आकर्षण! सोळा हात लांब, तीन किलो वजन; शुद्ध सोन्याच्या जरीची पेशवेकालीन पैठणी कशी होती?

Paithani Saree History : महावस्त्र पैठणीचा इतिहास (सातवाहन ते पेशवेकाळ) आणि तिची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या. शुद्ध सोन्याची जर, नैसर्गिक रंग (चंद्रकळा, अबोली) आणि मोरबांगडी नक्षी! प्युअर हातमागावरील पैठणी कशी ओळखावी, याच्या सोप्या टिप्स.
Aarti Badade
Paithani saree : ‘गोष्ट साड्यांची’ या सदरात प्रसिद्ध होणाऱ्या, साड्यांच्या लेखमालेतील हा शेवटचा लेख. या सदरात भारतात हातमागावर विणल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या विणींच्या काही साड्यांवर मी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला; पण अजूनही बऱ्याच साड्या बाकी आहेत. मात्र, हा शेवटचा लेख असल्यामुळे या सदराची सांगता महावस्त्र पैठणीनेच करणं उचित राहील.

