Unrecognized Male Qualities: पुरुषांच्या ‘या’ 5 गुणांची दखलच घेतली जा त नाही; मेहनत करूनही मिळत नाही कौतुक

Unrecognized Qualities in Men Explained: दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की कौतुक हे केवळ एका लिंगापुरते मर्यादित नाही; प्रत्येक मानवाला ते पात्र आहे. आपण अनेकदा समाजातील महिलांच्या आव्हानांबद्दल, संघर्षांबद्दल आणि कामगिरीबद्दल बोलतो, जे अत्यंत आवश्यक आहे. हाच समाज क्वचितच पुरुषांचे कौतुक करतो. पुरुष असे आहेत जे दिवसरात्र काम करतात, अपेक्षांचे ओझे उचलतात, जबाबदाऱ्या पूर्ण करतात आणि स्वतःला सिद्ध करण्याच्या दबावाखाली अनेकदा त्यांच्या भावना दाबतात. अशावेळी प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे की कौतुक केल्यास त्यांचे मनोबल किती वाढवू शकते. जरी पुरुष त्यांच्या भावना उघडपणे व्यक्त करू शकत नसले तरी, ते गुप्तपणे अशी आशा करतात की कोणीतरी त्यांना समजून घेईल आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक करेल. मेन्स डे निमित्त पुरुषांचे कौतुक करायला हवे अशा पाच गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत. .कुटुंब आणि नात्यासंबंधांची जबाबदारी घेणेघर चालवणे म्हणजे फक्त पैशाचे व्यवस्थापन करणे एवढेच नाही. त्यात मानसिक, भावनिक आणि कधीकधी सामाजिक ओझे यांचा देखील समावेश असतो. वडील, पती, भाऊ किंवा मुलगा असो, पुरुष अनेकदा नातेसंबंधांच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या घेतात आणि त्यांचे श्रेय कधीच घेत नाहीत. परिणामी, त्यांचे कुटुंब अनेकदा त्यांच्या जबाबदारीसाठी त्यांना प्रोत्साहन देत नाही किंवा त्यांचे कौतुक करत नाही..न बोलता आधार देणे अनेक पुरुष त्यांची काळजी दाखवण्यावर विश्वास ठेवतात. ती दाखवण्यावर नाही. ते तुम्हाला रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करण्यास मदत करतात, तुमच्या कामावर सायकल चालवण्यास मदत करतात, तुमच्या मूडनुसार तुमचे आवडते जेवण सावधपणे आणतात. हे छोटे छोटे हातवारे कौतुकास्पद आहेत. परंतु बरेचदा लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना वाटते की ही फक्त एक जबाबदारी आहे..Men In Relationships: पुरुषांना रिलेशनशिपमध्ये आवश्यक वाटतात 'या' 5 गोष्टी, पण कधीच होत नाहीत व्यक्त.भावना न समजणे अनेक लोकांना असे वाटते की पुरुषांना भावना नसतात. पण हे खरे आहे की त्यांना खोलवर भावना असतात, पण ते त्या दाखवत नाहीत. लहानपणापासूनच समाज त्यांना रडू नका, कमकुवत दिसू नका किंवा जास्त बोलू नका असे शिकवतो. पुरुष त्यांच्या भावना व्यक्त करू शकत नाहीत आणि गुदमरून राहतात याची ही काही कारणे आहेत. ते इतरांचे ऐकतात आणि समजून घेतात, परंतु स्वतःला व्यक्त करू शकत नाहीत. यामुळे लोक असा विश्वास करतात की पुरुषांना भावना नसतात..दिवसरात्रीचा संघर्ष पुरुषांना त्यांच्या कुटुंबासाठी दररोज कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे संघर्ष करावा लागतो. मग तो नोकरीचा दबाव असो, आर्थिक चिंता असो, किंवा करिअरमधील चढ-उतार असो. हे सर्व असूनही, ते त्यांच्या समस्या न बोलता किंवा शेअर न करता त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करत राहतात. पण लोकांना अनेकदा वाटते की हे पुरुषाचे काम आणि कर्तव्य आहे. खर तर ही पुरुषाची जबाबदारी आहे, पण जर तुम्ही त्यांच्या संघर्षाबद्दल त्यांचे कौतुक केले तर त्यांचे मनोबल वाढते..मजबूत दिसण्यासाठी दबावाखाली असणे पुरुष हे भावनिकरित्या मजबुत असतात. ही समाजात निर्माण झालेली संकल्पना आहे. ते आतून कितीही तुटलेले असले तरी, ते कधीही बलवान दिसण्यासाठी कोणासमोर बोलत नाहीत. म्हणूनच त्यांना त्यांच्या कमकुवतपणा लपवावा लागतो. जेणेकरून त्यांना जज केले जाणार नाही. ते इतके दिवस या दबावाखाली जगतात, तरीही कोणीही त्यांचे कौतुक करत नाहीत.