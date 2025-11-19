लाइफस्टाइल

Unrecognized Male Qualities: पुरुषांच्या ‘या’ 5 गुणांची दखलच घेतली जा त नाही; मेहनत करूनही मिळत नाही कौतुक

Why Men don’t get Appreciation for their Efforts : दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. पुरुष हे समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, परंतु त्यांच्या कामाचे कौतुक क्वचितच होते. अशाच पाच महत्वाच्या गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया.
Unrecognized Qualities in Men Explained: दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की कौतुक हे केवळ एका लिंगापुरते मर्यादित नाही; प्रत्येक मानवाला ते पात्र आहे. आपण अनेकदा समाजातील महिलांच्या आव्हानांबद्दल, संघर्षांबद्दल आणि कामगिरीबद्दल बोलतो, जे अत्यंत आवश्यक आहे. हाच समाज क्वचितच पुरुषांचे कौतुक करतो. पुरुष असे आहेत जे दिवसरात्र काम करतात, अपेक्षांचे ओझे उचलतात, जबाबदाऱ्या पूर्ण करतात आणि स्वतःला सिद्ध करण्याच्या दबावाखाली अनेकदा त्यांच्या भावना दाबतात. अशावेळी प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे की कौतुक केल्यास त्यांचे मनोबल किती वाढवू शकते. जरी पुरुष त्यांच्या भावना उघडपणे व्यक्त करू शकत नसले तरी, ते गुप्तपणे अशी आशा करतात की कोणीतरी त्यांना समजून घेईल आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक करेल. मेन्स डे निमित्त पुरुषांचे कौतुक करायला हवे अशा पाच गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत.

