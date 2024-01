Mental Health : मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी रोज करा ‘या’ गोष्टी

स्वत:साठी वेळ काढा

स्वत:साठी वेळ काढणे, हे अतिशय महत्वाचे आहे. जर तुम्ही स्वत:ला वेळ दिला नाही तर मग तुमच्या शारिरीक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, या सर्व धकाधकीमध्ये स्वत:साठी वेळ काढणे हे फार महत्वाचे आहे. (Take time for yourself)