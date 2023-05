मुंबई : महिलांमध्ये मासिक पाळी येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या दरम्यान त्यांच्या शरीरात अनेक हार्मोनल बदल होतात. पण आजही अनेक ठिकाणी लोक या विषयावर उघडपणे बोलत नाहीत.

मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागतो. पण देशात अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे पहिल्या पाळीचा दिवस एखाद्या सणासारखा साजरा केला जातो. देशातील कोणत्या ठिकाणी हा सण साजरा केला जातो ते जाणून घेऊ या. (these states in india celebrates first period of girls )

आसाम

या राज्यात मुलींना पहिल्यांदा मासिक पाळी येते तेव्हा तो सण म्हणून साजरा केला जातो. ज्याला तुलोनिया बिया म्हणतात. हा उत्सव लग्नासारखा साजरा केला जातो. या दरम्यान अनेक स्त्रिया मुलीला हळदीच्या पाण्याने आंघोळ घालतात, नंतर तयार करतात. मुलीला कोणतेही काम करण्यास मनाई असते. या कालावधीत घराबाहेर पडण्यासही मनाई असते.

कर्नाटक

कर्नाटकातही मुलीची पहिली पाळी मोठ्या थाटात साजरी केली जाते. या काळात महिला एकत्र साजरी करतात. याला ऋतु शुध्दी किंवा ऋतु कला असेही म्हणतात. यावेळी मुलीने साडी नेसलेली असते. खरं तर इथल्या या प्रथेनुसार मुलगी मोठी होत असते. म्हणूनच साडी नेसणे आवश्यक मानले जाते. या प्रसंगी अर्धी साडी नेसण्याची परंपरा आहे.

तामिळनाडू

तमिळनाडूमध्ये पहिल्या पाळीचा उत्सव मंजल निरतु व्हिसा म्हणूनही ओळखला जातो. या उत्सवादरम्यान पाहुण्यांना बोलावले जाते. अनेक स्त्रिया एकत्र मुलीला आंघोळ घालतात. याशिवाय त्या दिवशी मुलीला सिल्कची साडी आणि दागिने घातले जातात. अनेक प्रकारचे स्वादिष्ट पदार्थही बनवले जातात.

ओडिशा

ओडिशा फर्स्ट पीरियड तीन दिवस साजरा केला जातो. हा उत्सव राजा प्रभा म्हणून ओळखला जातो. या दरम्यान चौथ्या दिवशी मुलीला अंघोळ घालण्यात येते. ती नवीन कपडे घालते आणि तिला घरातील कोणतेही काम करण्याची परवानगी नसते. मुलीला विविध प्रकारच्या वस्तू खायला दिल्या जातात. अशा प्रकारे पहिली पाळी साजरी केली जाते.

आंध्रप्रदेश

आंध्रप्रदेशला पहिल्या कालखंडाबाबत अनोखी परंपरा आहे. या राज्यात मुलीला पहिल्यांदा मासिक पाळी आल्यावर समारंभ आयोजित केला जातो. हा उत्सव पेडमनिशी पंडगा म्हणून ओळखला जातो. मासिक पाळीच्या पहिल्या आणि पाचव्या दिवशी हा सोहळा आयोजित केला जातो.