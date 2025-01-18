Sidheshwar Yatra: सोलापूरच्या सिद्धेश्वर यात्रेला जाताय? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

Solapur Siddheshwar Yatra: सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज यांच्या प्रसिद्ध यात्रेला १५ जानेवारीपासून प्रारंभ झाला आहे. ही यात्रा २६ जानेवारीपर्यंत चालेल, आणि सोलापूरसह कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, पुणे, मुंबई आदी ठिकाणांहून हजारो भाविक सहभागी होतात. या ऐतिहासिक आणि धार्मिक यात्रेचा अनुभव घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येत असतात..यात्रेतील खास गोष्टी: यात्रेत विविध धार्मिक पाळणे, खाद्यपदार्थ स्टॉल, लहान मुलांसाठी गेम्स, पन्नालालचा शो आणि इतर मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतात. तसेच, भक्तिमय वातावरण आणि श्री सिद्धरामेश्वर महाराज यांच्या दर्शनाने भाविकांचे मन भरून येते..Central Bank Jobs 2026: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ३५० पदांची भरती सुरू; एका क्लिकवर पाहा अर्जाची शेवटची तारीख.यात्रेच्या वेळी लक्षात ठेवावयाची काही महत्त्वाची गोष्टीचोरांपासून सावध रहा यात्रेतील मोठ्या गर्दीमुळे चोरी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपले पर्स, मोबाईल आणि इतर महत्वाचे सामान सांभाळून ठेवा. चोऱ्या टाळण्यासाठी वस्त्र आणि बॅगवर सतत लक्ष ठेवा.लहान मुलांची काळजी घ्यागर्दीमुळे लहान मुलांचा गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे मुलांचा हात सोडू नका आणि त्यांना नेहमी आपल्या दृष्टिक्षेपात ठेवा. मुलांची सुरक्षितता आणि देखरेख अत्यंत महत्त्वाची आहे..पाणी आणि औषधांची तयारीयात्रा दरम्यान आपल्याला द्रव पदार्थांची कमी होऊ शकते, विशेषत: उन्हाच्या तप्तात. त्यामुळे ताजे पाणी आणि तुमच्या आवश्यक औषधांची तयारी ठेवा.आरामासाठी ठिकाणाची निवडदिवसाची लांब चाल आणि शारीरिक थकवा यामुळे तुम्हाला काही वेळ आरामाची आवश्यकता पडू शकते. म्हणून त्यासाठी शांत आणि सुरक्षित जागा निवडा..Weekend Destinations: पुढील 3 दिवसांची ट्रिप प्लॅन करताय? मग पुणे-मुंबईसह 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.गर्दीमध्ये सतर्क रहास्थानिक गर्दीमुळे ताणतणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे ठराविक मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करा आणि सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शकांची मदत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.