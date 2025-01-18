लाइफस्टाइल

Sidheshwar Yatra: सोलापूरच्या सिद्धेश्वर यात्रेला जाताय? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

Solapur Sidheshwar Yatra: सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज यांच्या प्रसिद्ध यात्रेला १५ जानेवारीपासून प्रारंभ झाला आहे. तुम्ही देखील या यात्रेत जात असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा
Monika Shinde
Solapur Siddheshwar Yatra: सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज यांच्या प्रसिद्ध यात्रेला १५ जानेवारीपासून प्रारंभ झाला आहे. ही यात्रा २६ जानेवारीपर्यंत चालेल, आणि सोलापूरसह कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, पुणे, मुंबई आदी ठिकाणांहून हजारो भाविक सहभागी होतात. या ऐतिहासिक आणि धार्मिक यात्रेचा अनुभव घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येत असतात.

