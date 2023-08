Tips For Black Magic: घरावर कोणी लिंबू फिरवलाय का? वास्तू देत असलेले हे संकेत वेळीच ओळखा!

Tips For Black Magic: श्रावणाचा पवित्र महिना सुरूय. वातावरणही कधी पाऊस, कधी ऊन पडतंय. कधी ढगांच्या आडून मध्येच डोकावणारं इंद्रधनुष्य दिसतं. प्रसन्न वाटणाऱ्या या वातावारणात घरी काहीतरी नकारात्मक घडतंय हे पटकन जाणवतं. जेव्हा कधी तुम्ही एखाद्याच्या घरात जाता. जिथे नकारात्मक उर्जा जास्त असते. तेव्हा तुम्हाला तिथे थांबूही वाटत नाही.

घरातील सदस्यांचे वाद होणं,एकमेकांशी अबोला धरणं, धंद्यात अचानक नुकसान होणं. यासगळ्या गोष्टींवरूनच लक्षात येतं की घरात काहीतरी चुकतंय. कोणीतरी आपल्या घरावर काळा जादू केलाय. हे कंस ओळखायचं हे पाहुयात.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर अचानक संकटे येऊ लागतात तेव्हा त्यामागे काही नकारात्मक ऊर्जा असू शकते असे मानले जाते. तंत्र शास्त्रामध्ये असे काही उपाय सांगण्यात आले आहेत ज्याद्वारे तुम्ही कुटुंबातील जादूटोण्याचे लक्षण जाणून घेऊ शकता. यासोबतच यापासून सुटका करण्याचे काही उपायही तंत्रशास्त्रात सांगण्यात आले आहेत. (Tips For Black Magic: If there is negative energy in your house too)

काळ्या जादूची प्रथा शतकानुशतके चालत आली आहे. आजही काळ्या जादूवर विश्वास ठेवणारे अनेक लोक आहेत. काळी जादू ही गुप्त पद्धतीने केली जाणारी एक कला आहे, जी सहसा एखाद्याला नियंत्रित करण्यासाठी किंवा शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी वापरली जाते.

घरातील नकारात्मक समस्या

तंत्रशास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात सतत पैशाची हानी, मानसिक तणाव, भीती, आजारपण, नैराश्य इत्यादी होत असेल तर हे सूचित करते की नकारात्मक ऊर्जा तुमच्यावर किंवा तुमच्या कुटुंबावर वावरत आहे. जेव्हा या गोष्टी बराच काळही पाठ सोडत नाहीत, तेव्हा हे जादूटोण्याचे लक्षण असू शकते असे समजावे.

तुळशीचे रोप वाळते

घरात अचानक नकारात्मकता वाढल्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या व्यक्तीला घेरतात. घरात लावलेले तुळशीचे रोप अचानक सुकायला लागते तेव्हा वास्तू दोष आणि नकारात्मक ऊर्जा घरात राहते असे मानले जाते. घराच्या अंगणात मेलेला पक्षी पडणे हा देखील जादूटोण्याचा प्रभाव असू शकतो. (Black Magic)

घरी कावळे येणं

आपल्या घराच्या आसपास कावळे पाहायला मिळतात. मात्र घरात कावळे असूनही ते जर तुम्ही दिलेलं अन्न खात नसतील तर ते अशुभ लक्षण मानलं गेलं आहे. घरात पाली नसणं हेही वाईट लक्षण मानलं जातं. घरात पाली असणं हे चांगलं लक्षण मानलं जातं. घरात पालीच नसणं हे अत्यंत वाईट मानलं गेलं आहे.

मोक्षासाठी हे उपाय करा

- सुंदरकांड पठण करावे. सत्यनारायणाची कथा पौर्णिमेच्या दिवशी करावी. यामुळे नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव संपतो.

- पिवळी मोहरी, गुळगुळ, लोबान, गोगरीत मिसळून त्याचा उदबत्ती बनवा. आता हा धूप सूर्यास्ताच्या शिखरावर ठेवा आणि 21 दिवस धूप द्या.

- मीठ किंवा तुरटीचा तुकडा पाण्यात टाकून पुसून घ्या. असे केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.शास्त्रानुसार एखाद्या व्यक्तीला, बाळाला दृष्ट लागली असेल तर त्याची वाईट नजर 3 लाल मिरच्या आणि मोहरीने काढून टाका. (Salt)

ज्योतिष शास्त्रानुसार घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी घराचे प्रवेशद्वार नेहमी स्वच्छ ठेवले पाहिजे. शास्त्रानुसार घर पुसताना पाण्यात सेंधव मीठ वापरावे. असे म्हटले जाते की यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.

मिठाचा उपाय

ज्योतिष शास्त्रानुसार लाल कपड्यात 1.25 किलो मीठ बांधा. ते स्वयंपाकघरात एका कोपऱ्यात ठेवा. हे मीठ बाहेरच्या लोकांना दिसणार नाही म्हणून कोपऱ्यात ठेवा. असे केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही.