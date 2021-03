केस गळतीने त्रस्त आहात? घरीच तयार करा आयुर्वेदिक शॅम्पू

कोल्हापूर : लांब, दाट, काळेभोर केस हे सौंदर्यात भर घालतात. परंतु लाइफस्टाइल सोबत जोडलेल्या गोष्टी आणि केसांची योग्य काळजी घेतली नाही किंवा खाणे पिण्यात काही बदल केले तर केस गळायला सुरुवात होते. आणि सुंदर केस मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न अर्धवट राहू शकते. परंतु याचे टेन्शन घेण्याची गरज नाही. यासाठी घरगुतीच काही उपाय वापरून तुम्ही तुमचे हे स्वप्न पूर्ण करू शकता. जर का गळणाऱ्या केसांपासून तुम्ही त्रस्त असाल, आणि या केसांना तुम्ही सुंदर दिसायचे असेल तर तुमच्या लाईफ स्टाईलच्या अनेक गोष्टींमध्ये तुम्हाला बदल करावा लागेल. तसेच केसांची काळजी घ्यावी लागेल. यासाठी काही नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करावा लागेल. त्यामुळे आम्ही आज तुम्हाला नैसर्गिक शाम्पू कसा बनवावा याच्या काही खास टिप्स देणार आहोत.. शाम्पू बनवण्याची पद्धत 1 सुरुवातीला रिटा घेऊन तो बारीक करा. त्यातील बी वेगळे करा. क्रश केलेली शिककाई आणि आवळा यांच्यासोबत त्याला एकत्र करा. यामध्ये दोन कप पाणी घालून ते उकळून घ्या. यानंतर हे सर्व मिश्रण एका छोट्या कपड्यात घेऊन ते पिळून घ्या. तयार झालेले हे मिश्रण तुम्ही आयुर्वेदिक शाम्पू म्हणून वापरू शकता. जर तुमचे केस ड्राय असतील तर शाम्पूमध्ये लाईट हेअर ऑइल, नारळाचे तेल किंवा फ्रेश एलोवेरा जेलचा वापरही करू शकता. शाम्पू बनवण्याची पद्धत 2 जर तुम्ही शाम्पूमध्ये उपलब्ध असलेले जडीबुटींचा वापर पावडरच्या रूपामध्ये करणार असाल तर एका ग्लासमध्ये एक चतुर्थांश रिठा आणि त्याच प्रमाणात शिकाकाई पावडर आणि आवळा पावडर एकत्र करा. या सगळ्यांचे मिश्रण एकत्र करून तीन ते चार महिन्यांसाठी एका ठिकाणी स्टोअर करून ठेवा. एक किंवा दोन मोठे चमचे घेऊन ही पावडर तुम्ही पाणी किंवा ग्रीन टी सोबत मिक्स करा. आता ओल्या केसांवर तेल लावून केस धुऊन टाका. जर तुमचे केस ड्राय असतील तर शाम्पूमध्ये एक मोठा चमचा किंवा कोणतेही तेल, एलोवेरा जेल मिक्स करा. शाम्पूत मिक्स होईपर्यंत हे मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घ्या.

Web Title: tips of hair care homemade shampoo use for hair in kolhapur