पाय आणि नखे जास्त सुंदर दिसण्यासाठी टिप्स

कोल्हापूर : सुंदर दिसण्यासाठी तर प्रत्येक जण धडपडत असतोच परंतु, पाय आणि पायाची नखे सुंदर दिसण्यासाठी फारसे कोणी प्रयत्न करत नाहीत असे दिसते. ज्यांच्याकजडे आपण दूरर्लक्ष करतो ते पाय दिवसभर आपला भार सोसत असतात. आपण नेहील तिकडे जात असतात. पाणी, उन, घाम, चिखल, जखमा, धावपळीचे प्रेशर सगळे काही हेच पाय सोसत असतात. मग या पायांकडे आणि त्यांच्या नखांकडे थोडे लक्ष द्यायला काय हरकत आहे?. चला तर मग पाय आणि पायांची नखे सुंदर दिसण्यासाठी काय करावे लागते. पायांना ठेवा नेहमी कोरडे आंगोळ केल्यानंतर आपण सर्व शशीर पुसतो परंतु, पायाचे तळवे पुसत नाही. परंतु, पायाचे तळवे कोरडे नाही ठेवले तर फंगल इनफेक्शन होऊ शकते. टाचा उलतेत आणि त्वचा गळून पडू लागते. याशिवाय पायातून वास येण्यास सुरूवात होते. मग काय कराल? हलक्या आणि हवेशील चपला वापरा. ज्या नैसर्गिक वस्तुंपासून बनविल्या आहेत.

ज्या-ज्या वेळी पाय ओले होतील त्या-त्या वेळी ते पूर्ण कोरडे करा. नखे कापताना होणाऱ्या चुकांमुळे वाढतात इमग्रोन नखे

नखे कापताना काही गोष्टींची काळजी घेणे खूप महत्वाचे असते. नखे ही एकसारखीच कापावीत. काय कराल? नखांना गोल कापण्याएवजी सरळ कापा. तिरखे नख कापू नका. त्यामुळे इनग्रोन नखे वाढतात. नखे खूप छोटी कापू नका. कारण त्यामुळे इन्फेक्शन किंवा इनग्रोन नखे वाढू शकतात. पायांच्या नखांना हेल्दी ठेवण्यासाठी घरगुती उपाय कोमट पाण्यात थोडे मीठ टाकून या पाण्यात पंधरा ते वीस मिनिटे पाये ठेवून बसा.

डेंटल फ्लाॅसच्या मदतीने आपल्या नखांचे कोपरे कट करा आणि इनफेक्शनपासून वाचा. पायाल एखादी जखम झाली तर ती मोकळी सोडू नाका. त्यावर पट्टी बांधा. कारण जखमेत माती जाण्याची शक्यता असते. पायांना नेहमी माॅश्चराईज करा पाय सुंदर दिसण्यासाठी त्याला सतत माॅश्चराईज करा. पायावर दिवसभरात अनेकवेळा पाणी पडू शकते, धूळ-माती पडू शकते. यावर माॅश्चराईज हा खूप चांगला पर्याय आहे.

परंतु, पायांच्या बोटांमध्ये माॅश्चराईज लावू नका. पायांना मसाज महत्वाचा आहे पायांच्या आरोग्यासाठी मसाज करणे खूप महत्वाचे असते. कोणतीही गोल वस्तू किंवा टेनिस बाॅलने मसाज करा. यामुळे पायांचे दुखणे पण कमी होते आणि पायांच्या रत्काचे सर्क्युलेशन चांगले राहते.

