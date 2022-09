नवरा आणि मी दोघेही पॉर्न स्टार, पण तो लिजेंड आणि मी मात्र वेश्या, असं का?

युकेची प्रसिद्ध पॉर्न स्टार जेस वेस्ट नेहमी कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवरुन कायम चर्चेत येत असते. तिच्या सोबतच्या वाईट वागणूकीबद्दल तीने भाष्य केले. तिच्या या वक्तव्याने ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. (Top Brit porn star Jess West has hit out people who call her slut and her husband call legend)

पॉर्न स्टार जेस वेस्टनी एका मुलाखतीत सांगितले की मी आणि माझा नवरा दोघेही पॉर्नस्टार आहोत पण जी चांगली वागणूक त्याला मिळते ती वागणूक मला मिळत नाही, अशी खंत तीने व्यक्त केली. ती पुढे म्हणते आम्ही दोघेही एकच काम करत असलो तरी माझा नवरा हा लोकांसाठी लिजेंड आहे तर मी मात्र वेश्या, असं का ? असा प्रश्न तीने विचारला.

पॉर्न स्टार जेस वेस्ट गेल्या १५ वर्षांपासून या व्यवसायात काम करते. horny Brits via Babestation and Sexstation या फेमस टेलिव्हिजन शोमुळे जेस खुप फेमस झाली होती.