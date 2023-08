Travel Packing Tips : बॉस सुट्टीच देत नाही गं, काय करू अशी तक्रार रोज आपल्या पत्नीकडे केली जाते. कारण, पत्नीसोबत फिरायचं असंल तरी कामाच्या व्यापामुळे सुट्टी मिळत नाही. अशावेळी एखाद्या विकेंडलाच बाहेर पडण्याचा प्लॅन अनेक लोक करतात.

अशा परिस्थितीत सहलीचे नियोजन करण्यासाठी ऑगस्ट महिना योग्य ठरेल. जर तुम्ही लाँग वीकेंडची योजना आखत असाल तर नक्कीच तुम्हाला त्यासाठी पॅक करावे लागेल. अनेकदा पॅकिंग करताना अनेक गोष्टी आपल्या मनातून निघून जातात, त्यामुळे आपल्या सहलीवर परिणाम होतो.(Travel Packing Tips : If you are planning to travel on long weekend, then make your trip easier with these packing tips)

जर तुम्हीही लाँग वीकेंडसाठी पॅकिंग करत असाल. जर तुम्ही या काळात सहलीला जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही या पॅकिंग टिप्स फॉलो करू शकता.

कपड्यांची निवड

प्रवासादरम्यान ओव्हरपॅकिंग तुमच्यासाठी त्रासाचे कारण बनू शकते. अशा परिस्थितीत, ओव्हरपॅकिंग टाळण्यासाठी, प्रवासाचा कार्यक्रम तयार करा आणि त्यानुसार कपडे पॅक करा. तुम्ही भेट देणार असलेल्या ठिकाणांबद्दल जाणून घ्या आणि हवामानानुसार तुमचे कपडे निवडा.

शूजचा एकच जोडा घ्या

सहलीला जाताना प्रत्येक परिस्थिती आणि कपड्यांनुसार योग्य असे पादत्राणे सोबत ठेवा. प्रत्येक ड्रेसवर मॅच होणारे शूज सोबत ठेवा. टाळा कारण ते बॅगमध्ये खूप जागा घेते.

आवश्यक वस्तू वेगळ्या ठेवा

प्रवासासाठी तुम्हाला लागणारी औषधं, शाम्पू, साबण, तेल अशा सगळ्या गोष्टी आहे तशा न घेता छोट्या बाटल्यांमध्ये काढून घ्या. ज्यामुळे बॅगेत गर्दी होणार नाही. (Travelling Tips)

हेअरस्टायलर

1 किंवा 2 हेअर अ‍ॅक्सेसरीज घ्या जे तुम्ही प्रवास करताना तुमच्यासोबत नेहमी वापरता. आजकाल, हॉटेल्समध्ये सहसा हेअर ड्रायर असतात, त्यामुळे ते घेऊन जाणे टाळा. ही माहिती तुम्ही तुमच्या हॉटेलमधून आधीच मिळवू शकता.

जाड कपडे पॅक करणे टाळा

तुम्ही थंड ठिकाणी प्रवास करत असल्यास, कमी कोट किंवा जॅकेट घालण्याचा प्रयत्न करा, कारण ते खूप जागा घेतात. अशा परिस्थितीत, आपण जिथे जाणार आहात तिथे खरेदी देखील करू शकता, कारण सामान्यतः थंड हवामानात चांगले पर्याय उपलब्ध असतात.

पॅकिंगचा योग्य क्रम

पॅकिंगच्या योग्य क्रमाचे पालन करणे फार महत्वाचे आहे. योग्यरित्या पॅक करण्यासाठी, आपल्या सर्वात वजनदार वस्तू खाली ठेवा आणि नंतर त्यांच्या वर हलक्या वस्तू स्टॅक करा. तसेच, लहान वस्तूंसाठी पिशवीचे सर्व खिसे हुशारीने वापरा. (Packing Tips)

महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी वेगळे फोल्डर

प्रवासादरम्यान तुमची महत्त्वाची कागदपत्रे गमावू नयेत म्हणून, त्यांना वेगळ्या फोल्डरमध्ये आणि वेगळ्या खिशात ठेवणे केव्हाही चांगले. जसे की, आधार, पॅन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स या गोष्टी नेहमी सोबत ठेवा.

पॅकिंग यादी तयार करा

तुम्ही कुठेही जात असाल, आधी योजना करा. त्याचप्रमाणे तुम्हाला काय पॅक आणि कॅरी करायचे आहे तेही लक्षात ठेवा. आपल्या सहलीच्या काही दिवस आधी स्वत: ला एक पॅकिंग सूची बनवा आणि त्यावर टिकून रहा. कोणते कपडे, पादत्राणे, अत्यावश्यक गोष्टींची यादी तयार करा आणि आवश्यक त्या आगाऊ ठेवा.