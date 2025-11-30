Indian Dresses for Wedding Guest: लग्नाच्या सीझनमध्ये फॅशनचे नवे ट्रेंड्स; लाइटवेट फॅब्रिक आणि पेस्टल शेड्स आहेत हाय डिमांड

Minimalistic Wedding Fashion Trends India: तुळशी विवाहानंतर लग्नाच्या मोसमाला जोरदार सुरुवात झाली असून यंदा विवाहसोहळ्यांमध्ये नव्या ट्रेंड्सच्या कपड्यांचे दर्शन घडवत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नव्या डिझाईन्स, रंगसंगती आणि फ्यूजन स्टाइलची विशेष क्रेझ दिसून येत आहे. पारंपारिकतेला आधुनिकतेची जोड देणाऱ्या पोशाखांची मागणी सातत्याने वाढत आहे..लग्नातील प्रत्येक विधीला नवनवीन प्रकाराच्या कपड्यांची मागणी वाढली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राखाडी, मोहरी, पिस्ता, ब्राऊन, रोझ गोल्ड, शॅम्पेन, टील आणि मॉव या पाश्चात्त्य रंगांच्या कपड्यांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. रेडीमेड साड्या, रेडीमेड नऊवारी, रेडीमेड ब्लाऊज, डिझायनर ब्लाऊज, कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज आणि कॉन्ट्रास्ट साडीचे विविध प्रकार यंदा बाजारात अधिक प्रमाणात उपलब्ध असून त्यांच्या विक्रीतही वाढ झाली आहे. .लग्नासाठी सिंपल लेहंगा लुकपेक्षा ट्राय करा हटके जॅकेटचे ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन्स.हलके, आरामदायी आणि हवेशीर ऑरगेंझा, जॉर्जेट, नेट, पैठणी, डिझायनर साडी, बनारसी शालू, पश्मिना सिल्क, कांजीवरम सिल्क आदी साड्या बाजारपेठेत आल्या आहेत. विशेषतः उन्हाळ्यात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यासाठी हे कपडे अधिक पसंत केले जात आहेत.पेस्टल शेड्सधून ब्लश पिंक, मिंट ग्रीन, लेव्हेंडर रंगांच्या लेहेंग्याला मोठी मागणी असन. लाल किंवा गडद रंगांऐवजी सौम्य आणि आकर्षक लुक देणाऱ्या या रंगांना मागणी आहे. साउथ इंडियन प्रकारचे कपडे महिला व पुरुषांमध्ये लोकप्रिय आहेत. कपड्यातील एकाच रंगाच्या शेड्सदेखील शांत आणि शानदार लुक देत असल्याने अधिक लोकप्रिय होत आहेत. हातकामाच्या अलंकरणात झरदोजी, मिरर वर्क, पारंपारिक एम्ब्रॉयडरी पुन्हा लोकप्रिय होत असून, हे काम हलक्या फॅब्रिकवर केल्याने पोशाख हलके आणि आकर्षक बनत आहेत. .फ्यूजन स्टाइलमधील जॅकेट लेहेंगा, वनपीस, शरारा, गरारा यांसारखे नव्या पिढीला भावणारे कपडे या वर्षी ट्रेंडमध्ये आहेत. याशिवाय सस्टेनेबल फॅशनचीही मागणी वाढत आहे. अनेक वधू-वर त्यांच्या कपड्यांवर विवाह तारीख किंवा खास संदेश एम्ब्रॉयडर करून घेण्याकडे कल दाखवत आहेत. एकूणच या विवाह मोसमात हलले फॅब्रिक, हँडलूमचे तसेच कस्टमाइज्ड कपड्यांचे वर्चस्व असून, फॅशनच्या नव्या प्रवाहांना बाजारपेठेत भरभरून प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे..स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायचीये? मग फॉलो करा स्मिता शेवाळेच्या ‘या’ फॅशन टिप्स.लग्नाच्या काळात ऑनलाइन कपड्यांची मागणी वाढली आहे. ऑनलाइन कपड्यांमध्ये अनेक प्रकार घर बसून बघायला मिळतात.- रोशनी लोखंडे, ग्राहकमहाराष्ट्रीय महिला पैठणी आणि नऊवारी साड्यांना पसंती देताना दिसतात तर हिंदी भागातील महिला लाछा, डिझायनर साड्या आणि ड्रेसेस मोठ्या प्रमाणावर घेतात.- उद्या जैन, उद्योजकलग्नाच्या खरेदारीला मोठ्या प्रमाणावर सुरवात झाली आहे. महिला नवनवीन कपड्यांचे फोटो दाखवून तशाच कपड्यांची मागणी करत आहेत.- कल्पेश राज, व्यापारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.