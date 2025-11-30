लाइफस्टाइल

Indian Dresses for Wedding Guest: लग्नाच्या सीझनमध्ये फॅशनचे नवे ट्रेंड्स; लाइटवेट फॅब्रिक आणि पेस्टल शेड्स आहेत हाय डिमांड

Wedding Season Fashion Trends: लग्नाच्या सीझनमध्ये हलके फॅब्रिक आणि पेस्टल शेड्सची क्रेझ वाढत असून तरुणी या एलिगंट आणि मिनिमल लुकला प्राधान्य देताना दिसतात.
WEDDING SEASON FASHION TRENDS 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Minimalistic Wedding Fashion Trends India: तुळशी विवाहानंतर लग्नाच्या मोसमाला जोरदार सुरुवात झाली असून यंदा विवाहसोहळ्यांमध्ये नव्या ट्रेंड्सच्या कपड्यांचे दर्शन घडवत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नव्या डिझाईन्स, रंगसंगती आणि फ्यूजन स्टाइलची विशेष क्रेझ दिसून येत आहे. पारंपारिकतेला आधुनिकतेची जोड देणाऱ्या पोशाखांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

lifestyle
marriage
wedding
Life
wedding ceremony
marriage ceremony

