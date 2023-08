Types Of Allergies : अ‍ॅलर्जी ही एक वेगळ्या प्रकारची समस्या आहे, जी आपल्याला गंभीर वाटत नसली तरी त्याच्याशी झगडणाऱ्या रुग्णांसाठी ती खूप धोकादायक आहे. हवामान बदलणे, उन्हाच्या संपर्कात येणे, औषधे खाणे किंवा काही गोष्टी खाल्ल्यानंतर विचित्र अस्वस्थता जाणवत असेल.

जर आपल्याला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर ते हलक्यात घेऊ नका. कारण ही अ‍ॅलर्जीची लक्षणे काय आहेत. चला जाणून घेऊया त्याविषयी सविस्तर.

काही व्यक्तींना विशिष्ट अशा आहार, वातावरण यांच्या संपर्काने अथवा सहवासाने वेगवेगळ्या प्रकारचा त्रास जाणवू लागतो. उदा. शिंका येणे, डोळे लाल होणे, डोळे खाजणे, नाक वाहने इत्यादी. तेव्हा आपण त्या व्यक्तीला विशिष्ट अशा आहार, वातावरण याची अ‍ॅलर्जी आहे

अ‍ॅलर्जीने ग्रासलेले रुग्ण बरे होण्यासाठी वर्षानुवर्षे वेगवेगळ्या रेमेडीजचा तसेच अनेक प्रकारच्या औषधांचा वापर करतात, परंतु रुग्णांना योग्य असा परिपूर्ण फायदा होत नाही. (How many types of allergies are there)

अ‍ॅलर्जी म्हणजे काय?

शरीरात कोणत्याही प्रकारचे बदल ज्यामुळे आपल्याला अस्वस्थता जाणवते त्याला अ‍ॅलर्जी असते. ते काहीही असू शकते. यासोबतच त्वचेची, धुळीची आणि फूड अ‍ॅलर्जी अशा अनेक प्रकारच्या अ‍ॅलर्जी असतात, हे ही जाणून घेणं आणि इथं सांगणं गरजेचं आहे.

अ‍ॅलर्जी असल्यास शरीरावर पुरळ, पुरळ, पुरळ, सर्दी-खोकला, शिंका आणि सूज येण्याची समस्या उद्भवते. अॅलर्जीची अनेक कारणे असतात, त्यापैकी एक म्हणजे कमकुवत प्रतिकारशक्ती.

अ‍ॅलर्जीचे अनेक प्रकार आहेत आणि ते प्रतिक्रियेस कारणीभूत असलेल्या गोष्टी म्हणून ओळखले जातात.

अ‍ॅलर्जी वाढण्याची कारणे-

थंड पदार्थ

अति गोड पदार्थ

अति आंबट पदार्थ

वातावरणातील बदल

अ‍ॅलर्जीची लक्षणे

हंगामी अ‍ॅलर्जी

याला हेग फिव्हर किंवा अ‍ॅलर्जिक राइनाइटिस असेही म्हणतात. जेव्हा झाडे, फुले यांचे परागकण आपल्या नाकात आणि डोळ्यात जातात तेव्हा हे उद्भवते. ज्यामुळे शिंका येणे, खाज सुटणे, लालसरपणा येणे आणि काही प्रकरणांमध्ये श्वासोच्छवासाचा त्रास होऊ शकतो.

फूड अ‍ॅलर्जी

काही लोकांना शेंगदाणे, अंडी किंवा दूध यासारख्या विशिष्ट पदार्थांची एलर्जी असते. या पदार्थांचे सेवन केल्याने खाज सुटणे, पोटदुखी किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

प्राण्यांची अ‍ॅलर्जी

पाळीव प्राण्यांमुळे पाळीव प्राण्यांची अ‍ॅलर्जी देखील होऊ शकते. खरं तर, पाळीव प्राण्यांची अ‍ॅलर्जी त्यांच्या मूत्र, त्वचेच्या पेशी आणि लाळेमध्ये आढळणार्या प्रथिनांमुळे होते. तीव्र ताप, शिंका येणे आणि नाक वाहणे ही त्याची काही मुख्य लक्षणे आहेत.

काही लोकांना दम लागणे यासारख्या दम्याची लक्षणे देखील असू शकतात. जेव्हा काही पाळीव प्राणी केस गळतीच्या संपर्कात येतात तेव्हा ही एलर्जी अधिक गंभीर होते. ही अ‍ॅलर्जी फर असलेले सर्व प्राणी असू शकतात. (Health Tips)

किडीच्या चाव्यामुळे होणारी अ‍ॅलर्जी

कीटक चावण्याच्या लक्षणांची तीव्रता भिन्न असू शकते. हे आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या किडीने चावले आहे किंवा डंक मारला आहे यावर अवलंबून आहे. काही लोकांना कीटक चावल्यानंतर किंवा डंकानंतर तीव्र अ‍ॅलर्जी देखील होते.

मधमाश्या आणि वासरांची अ‍ॅलर्जी होणे सामान्य आहे. जाणून घ्या किती गंभीर अ‍ॅलर्जी होऊ शकते - दुखणे, पोटात पेटके, चक्कर येणे आणि उलट्या, चेहरा, ओठ किंवा घशात सूज येणे आणि श्वास लागणे.

ड्रग अ‍ॅलर्जी

कधीकधी औषधांमुळे पुरळ किंवा सूज यासारख्या एलर्जीची प्रतिक्रिया उद्भवू शकते. आपण कोणतीही नवीन औषधे सुरू करणार असल्यास, आपल्या एलर्जीबद्दल आपल्या डॉक्टरांना सांगा.

त्वचेची अ‍ॅलर्जी

विशिष्ट कपडे किंवा लोशन सारख्या काही गोष्टींमुळे आपली त्वचा लाल, खाज सुटू शकते, जी त्वचेच्या एलर्जीची लक्षणे असू शकतात. (Skin Allergies)

हे लक्षात ठेवा

हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की अ‍ॅलर्जी प्रत्येकासाठी भिन्न असते. काही लोकांना एकाच प्रकारची ऍलर्जी असू शकते. तर बऱ्याच लोकांना एकाच वेळी अनेक प्रकारची एलर्जी देखील असू शकते.

अ‍ॅलर्जीवर घरगुती उपाय काय आहेत

कोरफड

कोरफडीच्या औषधी गुणधर्मांबद्दल आपल्याला माहिती असेलच. त्वचेच्या अ‍ॅलर्जीपासून मुक्त होण्यासाठी कोरफडसारखा दुसरा कोणताच पर्याय नाही. त्वचेवरील अ‍ॅलर्जीमुळे

कडुलिंब

कडुलिंबामध्‍ये दाहक-विरोधी आणि बॅक्टेरियाविरोधी गुणधर्म आहेत. कडुलिंबाच्या पानांच्या वापरामुळे त्वचेवरील अ‍ॅलर्जीपासून तुम्ही काही मिनिटातच मुक्तता मिळवू शकता.

नारळाचे तेल

शरीरावर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अ‍ॅलर्जीसाठी तुम्ही नारळाचे तेल वापरू शकता. नारळाच्या तेलात अँटी बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे त्वचेच्या अ‍ॅलर्जीसाठी रामबाण उपाय आहे. यासाठी तुम्हाला फक्त कोमट नारळाचे तेल घेऊन ते अ‍ॅलर्जीक भागावर लावावे आणि रात्रभर सोडावे.