Makeup Tips - आयशाडो वापरून तयार करा नेलपॉलिश

कोल्हापूर : मनासारखा नेल पॉलिशचा कलर शोधणं हे थोडं कठीण असतं. ड्रेस आणि मेकअपला मॅचींग कलरचे नेलपॉलिश शोधणे कधी कधी जिकीरीचे होते. एकदम खास मेकअप सोबत तुम्ही जर नखांना सजवणार असाल, तर या अनोख्या आयडिया नक्की आजमावून पहा. तुमच्याकडे असलेल्या न वापर केलेल्या आयशाडोच्या मदतीने तुम्ही हे तयार करु शकता. यासाठी काय लागेल साहित्य - क्लिअर नेल पॉलिश

चार ग्रॅम आयशाडो

चिकणा पेपर

टूथपिक कृती - नेलपेंट बॉटलमधील एकचतुर्थांश लिक्विड बाजूला करा.

न वापरलेले आयशडो जास्तीत जास्त बारीक करून किंवा त्याचे पीस करुन घ्या.

पेपरला कोनचा आकार द्या.

क्लिअर नेलपॉलिशच्या बाटलीला या पेपर कोनवर ठेवा. त्यामध्ये क्रश आयशॅडो टाका.

टुथपिकच्या मदतीने कोनवर चिकटलेल्या आयशाडोला बोटलमध्ये ढकला.

बाटली बंद करून एकत्र करा. जोपर्यंत क्लियर नेलपॉलिश आणि शॅडो एकत्र होणार नाही तोपर्यंत घुसळत रहा. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या आवडीचे कोणतेही नेलपॉलिश तयार करू शकता.



