जुनं ते सोनं; वापरलेल्या बरण्यांपासून करा सजावट

कोल्हापूर : अनेक टाकाऊ वस्तूंचा वापर करुन आपण टिकाऊ वस्तु तयार करण्यासाठी करत असतो. या विविध वस्तू घराचे सोंदर्य वाढवण्यात भर घालतात. अशा अनेक गोष्टींपासून आपण शोभेच्या वस्तु बनवु शकतो. आज आपण जुन्या काचेच्या बरणीपासुन शोभेच्या वस्तु कशा बनवता येतात हे पाहूया.. साहित्य - जुन्या काचेच्या बरणी, स्टार स्टिकर्स (तुम्हाला आवडत्या आकाराच्या स्टिकर घेतले तरी चालेल) , पैंट, ब्रश, दिवे, आणि कँडल कसे बनवायचे - 1. बरणी स्वच्छ धुवून सुकवून घ्या. 2. आतल्या बाजूने जिथे हवं तिथे स्टार स्टिकर्स चिकटवून घ्या. 3. पैंट आणि ब्रश च वापर करून बरणी आतून आणि बाहेरून आवडते रंग देऊन घ्या. 4. काही वेळ ते सुकवून घ्या. 5. रंग सुकल्यानंतर स्टिकर्स काढून टाका,त्या ठिकाणी बरणी तुम्हाला पारदर्शी दिसेल 6. आता बरणी चे आतमध्ये दिवा किंवा मैनबत्ती लाऊन तो तुम्ही खोलीमध्ये ठेवू शकता,त्यामुळे खोली मध्ये प्रसन्नत्ता मिळेल.

