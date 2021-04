डार्क सर्कल दूर करण्यासाठी वापरा हे नाईट रुटीन

कोल्हापूर: डोळ्याखालचे डाग सर्कस वाढत आहेत कोणती ब्युटी क्रीम वापरून त्याचा फायदा होत नाही तर या घरगुती नाईट रुटीनचा जरूर वापर करा.डोळ्यांच्या खाली काळे वर्तुळ पडणे हा एक साधा आजार आहे. हे काळे वर्तुळ डोळ्याजवळ काही कारणास्तव जमा होता काही ठिकाणी तर हे हेरिडीटी सुद्धा असतात. काही वेळा ट्रेस घेतल्यामुळे देखील डोळ्याखाली खूप जास्त काळे जमा होतात. मार्केट मध्ये अनेक प्रकारचे क्रीम्स असतात जे डाग सर्कस कमी करतात पण याचा अनेकदा खूप फायदा कमी आणि तोटा जादा होतो. जोपर्यंत तुम्ही याचा वापर करता तोपर्यंत ते डाग कमी होतात त्यांचा वापर बंद करताच ते पुन्हा सुरू होतात.अशा वेळेस तुम्ही पैसे न खर्च करता घरच्या घरी डार्क सर्कल्स कमी करू शकता. यासाठी या भागामध्ये काही घरगुती उपाया विषय आम्ही सांगणार आहोत याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. लेमन आई जेल : लिंबू मध्ये विटामिन सी भरपूर प्रमाणात असते. जे त्वचेला ब्लीच करण्याचे काम करतात. डोळ्या खालच्या पिग्मेंटेशन ला सुद्धा हे कमी करताच. जे मुख्य कारण असते रात्री तुम्ही या जेलचा वापर करा आणि काही दिवसात फरक जाणवेल. साहित्य एक मोठा चमचा लिंबाचा रस अर्धा छोटा चमचा नारियल तेल एक मोठा चमचा एलोवेरा जेल कृती एका बाऊल मधे या तिन्ही सामग्रीला मिक्स करा

.रात्री झोपण्यापूर्वी पाच मिनिटं या जेलला

डोळ्याखाली लावून मसाज करा.

तुम्ही थोड्या वेळात देखील डोळे वॉश करू शकता किंवा तेल लावून सुद्धा तुम्ही झोपू शकता. आई स्प्रे चा करा वापर बरेचदा डोळे इतके थकतात ज्यामुळे डोळ्याखाली जलन सुरु होते. याचा डायरेक्ट इफेक्ट डोळ्याच्या आजूबाजूच्या त्वचेवर देखील होतो. यासाठी डोळ्यांना हेरडेटेड खूप महत्त्वाचे आहे. यासाठी घरगुती ग्रीन टी तयार करून त्याच्या मदतीने तुम्ही स्प्रे तयार करू शकता. साहित्य 1 कप ग्रीन टी चे पाणी अर्धा कप गुलाबजल एक मोठा चमचा लिंबू कृती सगळ्यात पहिल्यांदा ग्रीन टीला पाण्यामध्ये घालून उकळा

त्यानंतर या पाण्याला पूर्ण थंड करून घ्या.

एका स्प्रे बॉटलमध्ये ग्रीन टी पाणी, गुलाब जल आणि लिंबू चा रस भरा.या तिन्ही मिश्रांना चांगले मिक्स करून घ्या आणि रात्री झोपायच्या आधी डोळ्याखाली स्प्रे करून द्या होम मेड आई पॅक दुधाचे खूप सारे बेनिफिट आहेत.जे सौंदर्य मध्ये भर पाडण्यास खूप उपयोगी होतात. दुधामध्ये लॅक्‍टिक ऍसिड असतात जे त्वचेवर आलेला काळपटपणा दूर करण्यास मदत करतात. यासाठी नाईट पॅक तुम्ही वापरू शकता साहित्य एक छोटा चमचा दूध तीन ड्रॉप मध कृती दूध आणि मधाला एकत्र मिक्स करून घ्या

.आता या मिश्रणाला डोळ्याच्या खाली मसाज करा

.तुम्ही लावून झोपू शकता .हे करू नका गरम वस्तूने डोळे शेकू नका. यामुळे डोळ्यांच्या आसपासच्या त्वचेवर पिग्मेंटेशन वाढत जाते.

डोळ्यांच्या जवळील त्वचेवर स्क्रब करू नका.

शक्य असेल तर काजळ चा वापरा. यासाठी चांगल्या ब्रँडची निवड करा. डिस्क्लेमर :ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.

Web Title: Use this night routine to remove dark circles tips marathi news