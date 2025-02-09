Chocolate Day 2026: चॉकलेट डे स्पेशल! डेटसाठी ‘या’ रंगाचं आउटफिट घातलं तर दिसाल स्टायलिश

best color outfit for Chocolate Day date: 'चॉकलेट डे' व्हॅलेंटाईन वीकचा तिसरा दिवस. चॉकलेट डे निमित्त लोक त्यांच्या जोडीदाराला चॉकलेट देऊन त्यांच्या नात्यात गोडवा आणतात. या खास दिवशी मित्र, कुटुंब किंवा जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाऊ शकता. तुम्ही कोणत्याही कॅफे आणि रेस्टॉरंटमध्ये चॉकलेट किंवा चॉकलेटपासून बनवलेल्या स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता. जर तुम्ही चॉकलेट डे साजरा करण्यासाठी डेट प्लॅन करण्याचा विचार करत असाल, तर दिवसानुसार आउटफिटची निवड करावी. चॉकलेटचा रंग ब्राउन असतो, म्हणून या खास दिवशी तुम्ही ब्राऊन किंवा चॉकलेटी रंगाचा ड्रेस घालू शकता..शरारा ड्रेसब्राऊन रंगाचा शरारा सूट किंवा कुर्ता पँट आजच्या काळासाठी एक आकर्षक लूक देऊ शकतो. जड भरतकाम करण्याऐवजी, हलके चिकनकारी वर्क किंवा प्रिंट असलेले आउटफिट निवडा. आजकाल शॉर्ट कुर्ता असलेला शरारा ट्रेंडमध्ये आहे. .Chocolate Day 2026: 'चॉकलेट डे' ला गोड सरप्राईज! घरीच तयार करा चवदार चॉकलेट केक, पाहा सोपी रेसिपी.साडी चॉकलेट डेनिमित्त जोडीदारासोबत डेटला जात असाल तर तुम्ही ब्राऊन साडी घालून तयार होऊ शकता. ब्राऊन रंगाच्या चमकदार साडीत सुंदर दिसणार. या प्रकारच्या साड्या घालण्यास आरामदायी आणि हलक्या असतात..क्रॉप टॉप पँटतुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चित्रपट पाहण्यासाठी किंवा बाहेर जाण्यासाठी क्रॉप टॉप आणि पँट घालून स्वतःला स्टाईल करू शकता. या प्रकारचा आउटफिट आरामदायी आणि आकर्षक लूक देतो. हा ड्रेस लाईट हिल्स असलेल्या शूजसोबत कॅरी करू शकता. कमीत कमी मेकअप केल्यास लूक अधिक आकर्षक होईल. .Chocolate Day 2025: पार्टनरसोबत हटके पद्धतीने साजरा करा 'चॉकलेट डे' .ऑफ शोल्डर ड्रेस ब्राउन रंगाचा ऑफ शोल्डर ड्रेस खूप सुंदर लूक देतो. चॉकलेट डे ला तुम्ही फ्लेर्ड ऑफ शोल्डर आउटफिट ट्राय करू शकता. या प्रकारच्या ड्रेसमध्ये तुम्ही बूट कॅरी करू शकता किंवा उंच टाचांच्या बूट घालू शकता. .ब्राउन शॉर्ट वनपीसचॉकलेट डे निमित्त पार्टनरसोबत डेटला जात असाल तर ब्राउन शॉर्ट वनपीस घालू शकता. यामुळे तुम्हाला स्टायलिश आणि ग्लॅमरस लूक मिळेल. तसेच तुम्ही साजेसे असे गादिने घालू शकता. लाईट मेकअप केल्यास तुमचा लूक आकर्षक दिसेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.